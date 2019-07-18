Футбол
БАТЭ пробился во второй раунд квалификации Лиги чемпионовГазета.Ru 17:26
У хозяев мяч забил Якуб Червински. Первый матч между командами завершился вничью - 1:1. БАТЭ прошел в следующий раунд квалификации, где встретится с норвежский "Русенборг". Ранее сообщалось, что белградская "Црвена Звезда" сыграет во втором отборочном раунде Лиги чемпионов.
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Лига чемпионов. 1-й раунд. Ответные матчи. «Селтик» прошел «Сараево», БАТЭ одолел «Пяст»
Sports.ruвчера в 05:08
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:39, Вашингтон
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