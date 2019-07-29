В 3-м раунде "кельты" сыграют с победителем пары Маккаби Т-А (Израиль) – ЧФР Клуж (Румыния) (первый матч — 0:1). Ещё в одном матче кипрский АПОЭЛ разгромил черногорскую "Сутьеску" со счётом 3:0. По сумме двух встреч в 3-й раунд вышли киприоты, которые были сильнее и в первом матче (1:0).

«Селтик» и АПОЭЛ вышли в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

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