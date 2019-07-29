Шотландский «Селтик» одержал победу над эстонским «Нымме Калью» в ответном матче второго отборочного раунда футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Эстонии и завершилась в пользу гостей — 2:0.

«Селтик» вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

Все про Спорт ру

Происшествия В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору Петербургская полиция разыскивает подозреваемого в нападении на офис финансовой организации, расположенный на площади Конституции.

Наука Сотни оленей погибли на Шпицбергене Более 200 тел погибших от голода северных оленей было обнаружено на архипелаге Шпицберген после зимы.

Шоу-бизнес Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей В мае этого года появились слухи о том, что 40-летняя Ани Лорак после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу закрутила новый роман.

Политика Путин встретился с главой Сахалинской области Сегодня в Кремле прошла встреча Владимира Путина с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Политика Убийство российских журналистов в ЦАР отвечало планам Ходорковского Российские журналисты Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко ровно год назад погибли в Центральноафриканской Республике.

Футбол «Спартак» внес 17-летнего нападающего в заявку на сезон 17-летний форвард Аслан Муталиев был включен в заявку «Спартака» на матчи Российской премьер-лиги.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Общество Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Энергетика Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.

Путешествия «Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.

Армия и оружие Северная Корея запустила несколько неопознанных снарядов Северная Корея осуществила запуск нескольких неопознанных снарядов в среду, 31 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Политика Минобороны оспорило в суде выплаты вдове военного, погибшего в Сирии Восточно-Сибирский окружной военный суд отменил решение о выплате наградных вдове старшего лейтенанта Сергея Елина, который погиб во время военной операции в Сирии, сообщает «Тайга.инфо».

Происшествия В Петербурге задержали избившего пешехода водителя Rolls-Royce В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя автомобиля Rolls-Royce, который напал на сделавшего ему замечание пешехода.

Происшествия В Подмосковье под колесами электрички погибли двое детей Вблизи станции "Шатурторф" в Московской области под колесами электрички погибли двое детей, передает РИА Новости сообщение транспортной полиции по Центральному федеральному округу.

Политика Оппозиция подаст в мэрию заявку на проведение новой акции 10 августа Независимые кандидаты, не зарегистрированные на выборах в Мосгордуму, в среду подадут в мэрию заявку на акцию 10 августа.

Происшествия Останки известного гангстера эксгумируют в США В CIF власти разрешили провести эксгумацию останков известного грабителя банков Джона Диллинджера в штате Индиана, сообщает ТАСС.

Политика Россия потребовала от Украины разъяснения из-за ареста танкера Российское консульство в Одессе направило ноту в МИД Украины с просьбой прояснить ситуацию вокруг танкера Nika Spirit, ответа до настоящего времени не последовало, сообщает РИА Новости.

Шоу-бизнес Светлана Лобода была замечена на концерте группы «Rammstein» 29 июля группа дала концерт в Лужниках, и певица была здесь замечена.

Авто Kia расширяет географию продаж удешевленного Kia Rio Компания Kia анонсировала планы по расширению географии поставок бюджетного седана Kia Pegas.

Авто В интернете показали уникальный гибрид ВАЗ-2106 и 2107 Судя по снимку, экспериментальный автомобиль представлял собой стандартную «шестерку» с другой облицовкой фар, массивной радиаторной решеткой, иными капотом и бампером, заимствованными от экспортной версии модели.