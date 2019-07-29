Футбол
«Селтик» вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионовRT на русском 15:28
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Netanya Municipal Stadium
|14′
Чиприан Дяк
Ник Блэкмэн
|15′
|19′
Хуан Кулио
|42′
Марио Рондон
Ави Рикан
Йонатан Коэн
|46′
Йонатан Коэн
|48′
|52′
Чиприан Дяк
Константин Паун-Александру
Маор Кандиль
Жеральдес
|59′
Ник Блэкмэн
Элиран Атар
|72′
Элиран Атар
|74′
|82′
Марио Рондон
Джордже Цукудян
|86′
Биллель Омрани
Андрей Мурешан
|90′
Андрей Буркэ
Маккаби (Тель-Авив)
Расстановка 4‑3‑3
17
Яннотис
28
Жеральдес
31
Piven
3
Амадор
27
Давидзаде
42
Перец
24
Коэн
6
Глэйзер
16
Атар
11
Шехтер
15
Миха
87
Арлаускис
16
Сушич
55
Винисиус
3
Буркэ
45
Камора
37
Бордеяну
19
Кулио
8
Джокович
7
Паун-Александру
30
Мурешан
20
Цукудян
ЧФР
Расстановка 4‑3‑3
Шотландский «Селтик» одержал победу над эстонским «Нымме Калью» в ответном матче второго отборочного раунда футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Эстонии и завершилась в пользу гостей — 2:0.
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