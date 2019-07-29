Футбол

«Селтик» вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионовRT на русском 15:28

Маккаби (Тель-Авив) — ЧФР
2 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Netanya Municipal Stadium
14′
Чиприан Дяк
Ник Блэкмэн
15′
19′
Хуан Кулио
42′
Марио Рондон
Ави Рикан
Йонатан Коэн
46′
Йонатан Коэн
48′
52′
Чиприан Дяк
Константин Паун-Александру
Маор Кандиль
Жеральдес
59′
Ник Блэкмэн
Элиран Атар
72′
Элиран Атар
74′
82′
Марио Рондон
Джордже Цукудян
86′
Биллель Омрани
Андрей Мурешан
90′
Андрей Буркэ
Шотландский «Селтик» одержал победу над эстонским «Нымме Калью» в ответном матче второго отборочного раунда футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Эстонии и завершилась в пользу гостей — 2:0.
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