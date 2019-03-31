Футбол

«Селтик» выиграл у «Рейнджерс» дерби «Старой фирмы»Вести.Ru 10:01

В чемпионате Шотландии по футболу состоялось самое принципиальное противостояние страны – поединок между "Селтиком" и "Рейнджерс". Две команды из Глазго завершили свой очный матч со счетом 2:1. Победу на своем поле праздновали "кельты".
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«Селтик» вырвал победу в матче с «Рейнджерс»

Спорт-Экспресс08:59

«Селтик» обыграл «Рейнджерс» в главном шотландском дерби

Sport24.ru09:32

«Селтик» вырвал победу над «Рейнджерс» в главном дерби Шотландии

Газета.Ru09:22

«Селтик» седьмой год подряд выигрывает чемпионат. Кто еще в Европе доминирует так долго?

Матч ТВ10:32

«Селтик» одолел «Рейнджерс» в дерби

Soccer.ru08:56

Гол на 86-й минуте принёс «Селтику» победу в дерби с «Рейнджерс» Джеррарда

Чемпионат08:58

Свирепый игрок «Рейнджерс» двинул локтем в глаз капитану «Селтика»

Eurosport.ru10:53
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Первые экзит-полы с выборов президента Украины появились в сети

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Ближайшие несколько лет могут привести Россию к масштабной войне элит, в которой все выступят против всех, а роль главы государства Владимира Путина на этом фоне начнет ослабевать – президент перестанет быть авторитетом и последней инстанцией.
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Продажу приставки версии SEGA Mega Drive Mini планируют начать в сентябре месяце.
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В Петербурге водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

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Футбол

Фанаты «Челси» скандировали матерную кричалку в адрес Сарри

Фанаты "Челси" оскорбляли Маурицио Сарри во врмя матча 32-го тура чемпионата Англии против "Кардифф Сити" (2:1).
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ЦСКА упустил победу над «Уфой», пропустив два мяча в концовке матча

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Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле

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Эксперты заявляют, что россияне всё чаще отказываются от покупки жилья в пользу долгосрочной аренды.
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Авто

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В сегменте седанов лучшей шумоизоляцией обладает седан Volkswagen Passat, уровень шума в салоне которого составил всего 61,9 дБА.
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На Украине бюллетени для выборов хранили в кастрюле в холодильнике

Выяснилось, что на одном из участков в Никопольском районе Днепропетровской области бюллетени хранили в кастрюле, спрятанной в холодильник.
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Общество

Примкнувшие к манифестации в Брюсселе «желтые жилеты» устроили погром

К многотысячной манифестации в Брюсселе в защиту климата в воскресенье примкнули, как предполагается, несколько сотен представителей движения "желтых жилетов", часть которых оказалась хулиганами и погромщиками.
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В целом, по данным Госслужбы статистики Украины, доходы более 40 процентов жителей страны не превышают 140 долларов в месяц, в рублях это менее 9 тысяч.
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Первый советский электромобиль

Первый советский электромобиль был создан в 1976 году на базе отечественного ВАЗ-2102.
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Политика

Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике

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Армия и оружие

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Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления своего бывшего соперника ирландца Конора Макгрегора.
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В воскресенье на Украине проходят президентские выборы Сенатор от Марий Эл, глава комитета по международным делам, Константин Косачев заявил, что Украину ждет полный разрыв экономических связей с РФ в случае победы действующего президента Петра Порошенко.
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Мужчина с ножом напал на людей в Лондоне

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Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
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Шотландский футбольный клуб из города Глазго, основанный в 1872 году. Самый титулованный футбольный клуб Шотландии по числу завоеванных титулов в чемпионате. Один из старейших футбольных клубов чемпионата Шотландии. Действующий участник шотландской Премьер лиги. Домашние матчи проводит на стадионе «Айброкс» вместимостью более 50 000 зрителей.
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