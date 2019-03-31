Футбол
«Селтик» выиграл у «Рейнджерс» дерби «Старой фирмы»Вести.Ru 10:01
В чемпионате Шотландии по футболу состоялось самое принципиальное противостояние страны – поединок между "Селтиком" и "Рейнджерс". Две команды из Глазго завершили свой очный матч со счетом 2:1. Победу на своем поле праздновали "кельты".
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