Футбол

«Селтик» вырвал победу в дерби у «Рейнджерс»Sportbox.RU 10:02

В дерби Глазго «Селтик» одержал победу над «Рейнджерс» благодаря голу в концовке встречи. Счет в середине первого тайма открыл нападающий «Селтика» Одсонн Эдуар, на 63-й минуте ответный гол забил Райан Кент. Победным стал удар полузащитника бело-зеленых Джеймса Форреста на 86-й минуте.
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Главного костолома Шотландии весь матч избивали игроки «Рейнджерс». Его реакция бесценна

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