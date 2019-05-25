Футбол
«Селтик» выиграл Кубок Шотландии и установил историческое достижениеSport24.ru 12:22
«Селтик» стал победителем Кубка Шотландии. В финале турнира команда из Глазго одержала волевую победу над «Хартс» со счетом 2:1. Ранее «Селтик» стал чемпионом Шотландии и выиграл Кубок шотландской лиги.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
Культура
Зеленский станцевал в «Лиге смеха»
Обновлено в 16:45
Политика
Зеленский считает решение трибунала ООН ключом к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение международного трибунала ООН по морскому праву, который требует от России освободить задержанные корабли и моряков.
Обновлено в 08:30
Технологии
Глубокая заморозка мозга: когда оживут крионированные люди
Клиентам компаний, предлагающих заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы.
Обновлено в 17:02
Кино
Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»
«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается на странице фестиваля в Twitter.
Обновлено в 14:55
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Культура
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск детского «Голоса»
Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 15:01
Армия и оружие
Американцы рассказали, как армия разрушила их жизнь
На официальной странице американской армии в Twitter устроили опрос с целью выяснить, как служба влияет на жизнь военных.
Обновлено в 15:47
Политика
Украинский министр резко раскритиковал манеру общения Зеленского
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян резко раскритиковал речь президента страны Владимира Зеленского, который якобы говорит «на кацапском».
Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская об отце: «Он угробил мою жизнь»
Актриса выражает своё мнение и считает, что отец «угробил жизнь её семьи и лично её».
Обновлено в 14:00
Хоккей
Что говорили в сборной Канады после выхода в финал ЧМ-2019
Сборная Канады обыграла Чехию в полуфинале чемпионата мира со счётом 5:1 и завтра сыграет с Финляндией за золото.
Обновлено в 18:00
Общество
Российских проституток проверят
В Омской области специалисты Центра СПИД проведут большую кампанию по выявлению и профилактике ВИЧ среди проституток, сообщает информагентство «Омскрегион» в субботу, 25 мая.
Обновлено в 10:44
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек
В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Уже десятый за весну альпинист погиб из-за «пробок» на Эвересте
Британец Робин Фишер погиб на Эвересте, это десятый случай смерти альпинистов на этой горе в последние несколько недель, передает "Би-би-си".
Обновлено в 17:33
Футбол
«Валенсия» победила «Барселону» в финале Кубка Испании
Обновлено в 17:12
Экономика
Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей
В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой
Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала «маленькую грудь и толстые ноги»: фото
Ольга Бузова выложила в Instagram фото в купальнике и с иронией описала свою фигуру.
Обновлено в 10:49
Энергетика
Уфа попала в топ городов с самыми низкими ценами на бензин
Рейтинг городов России с самыми низкими ценами на бензин опубликовал Росстат, сообщает АиФ 25 мая.
Обновлено в 11:28
Космос
Тольяттинцы заметили в ночном небе необычное явление
Жители Тольятти заметили ночью над городом необычное явление, как летят много ярких точек.
Обновлено в 00:58
Спорт
Агафонова победила на разновысоких брусьях на этапе Кубка вызова
Российская гимнастка Анастасия Агафонова победила в упражнении на разновысоких брусьях на этапе Кубка вызова в Осиеке (Хорватия).
Обновлено в 16:42
Происшествия
Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу
Полиция привлекла к административной ответственности двух одиннадцатиклассников, участвовавших в БДСМ-шоу на школьном выпускном.
Обновлено в 09:37
Наука
ИИ сам научился различать числа и количество предметов
ИИ показал, как глобальные изменения климата повлияют на частные дома через 50 лет «Это было очень интересно для нас, потому что именно такие реакции на количество предметов и числа мы видим в реальных нейронах мозга», — говорят ученые.
Обновлено в 14:45
Общество
Когда дешевле всего покупать бытовую технику и электронику
Крупную бытовую технику чаще всего покупают в новую квартиру взамен старой.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Иосифа Пригожина сын обвинил в желании попиариться за его счет
Дмитрий обвинил его во лжи и в желании сделать свой PR за его, Дмитрия счет.
Обновлено в 12:41
Технологии
AMD удалось доказать безупречность своих процессоров в суде
В прошлом году AMD пришлось столкнуться с групповым иском от акционеров компании, которые утверждали, что руководство намеренно преуменьшало степень опасности уязвимости типа Spectre второго варианта, используя эту информацию для искусственного повышения курса акций AMD в период, когда началось активное обсуждение подверженности процессоров Intel уязвимостям Meltdown и Spectre.
Обновлено в 16:04
Футбол
Роббен, Рибери и Рафинья провели суммарно 1000 матчей за «Баварию». Они уйдут летом
По данным Opta, суммарное количество матчей Роббена, Рибери и защитника Рафиньи за «Баварию» составило 1000.
Обновлено в 17:22
Футбол
Владельцы «ПСЖ» ведут переговоры о покупке «Лидса»
По информации источника, QSI уже несколько месяцев ведет переговоры с владельцем «Лидса» Андреа Радридзани о покупке доли в английском клубе.
Обновлено в 17:19