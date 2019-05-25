Футбол

«Селтик» выиграл Кубок Шотландии и установил историческое достижениеSport24.ru 12:22

«Селтик» стал победителем Кубка Шотландии. В финале турнира команда из Глазго одержала волевую победу над «Хартс» со счетом 2:1. Ранее «Селтик» стал чемпионом Шотландии и выиграл Кубок шотландской лиги.
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«Селтик» оформил «золотой дубль», победив «Хартс» в финале Кубка Шотландии

РИА Новости12:07

«Селтик» предложил и. о. главного тренера Леннону полноценный контракт

Sport24.ru13:55

«Селтик» - первый клуб в истории европейского футбола, который выиграл три домашних турнира три сезона подряд

Спорт-Экспресс12:36

«Селтик» предложил Леннону стать главным тренером на постоянной основе

Soccer.ru14:03

«Селтик» выиграл Кубок Шотландии, оформив требл

Матч ТВ11:59

«Селтик» завоевал Кубок Шотландии

Чемпионат11:54

Кубок Шотландии. Хартс – Селтик. Ставки на матч Юрия Розанова

Букмекеры.рф05:03
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Культура

Зеленский станцевал в «Лиге смеха»

Обновлено в 16:45
Политика

Зеленский считает решение трибунала ООН ключом к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение международного трибунала ООН по морскому праву, который требует от России освободить задержанные корабли и моряков.
Обновлено в 08:30
Технологии

Глубокая заморозка мозга: когда оживут крионированные люди

Клиентам компаний, предлагающих заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы.
Обновлено в 17:02
Кино

Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»

«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается на странице фестиваля в Twitter.
Обновлено в 14:55
Общество

В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и сильный ветер

Обновлено в 11:44
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Культура

Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск детского «Голоса»

Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 15:01
Армия и оружие

Американцы рассказали, как армия разрушила их жизнь

На официальной странице американской армии в Twitter устроили опрос с целью выяснить, как служба влияет на жизнь военных.
Обновлено в 15:47
Политика

Украинский министр резко раскритиковал манеру общения Зеленского

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян резко раскритиковал речь президента страны Владимира Зеленского, который якобы говорит «на кацапском».
Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская об отце: «Он угробил мою жизнь»

Актриса выражает своё мнение и считает, что отец «угробил жизнь её семьи и лично её».
Обновлено в 14:00
Хоккей

Что говорили в сборной Канады после выхода в финал ЧМ-2019

Сборная Канады обыграла Чехию в полуфинале чемпионата мира со счётом 5:1 и завтра сыграет с Финляндией за золото.
Обновлено в 18:00
Общество

Российских проституток проверят

В Омской области специалисты Центра СПИД проведут большую кампанию по выявлению и профилактике ВИЧ среди проституток, сообщает информагентство «Омскрегион» в субботу, 25 мая.
Обновлено в 10:44
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек

В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Уже десятый за весну альпинист погиб из-за «пробок» на Эвересте

Британец Робин Фишер погиб на Эвересте, это десятый случай смерти альпинистов на этой горе в последние несколько недель, передает "Би-би-си".
Обновлено в 17:33
Происшествия

Первого замглавы администрации Балашихи арестовали за взятку

Обновлено в 10:08
Футбол

«Валенсия» победила «Барселону» в финале Кубка Испании

Обновлено в 17:12
Экономика

Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей

В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес

Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой

Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала «маленькую грудь и толстые ноги»: фото

Ольга Бузова выложила в Instagram фото в купальнике и с иронией описала свою фигуру.
Обновлено в 10:49
Энергетика

Уфа попала в топ городов с самыми низкими ценами на бензин

Рейтинг городов России с самыми низкими ценами на бензин опубликовал Росстат, сообщает АиФ 25 мая.
Обновлено в 11:28
Космос

Тольяттинцы заметили в ночном небе необычное явление

Жители Тольятти заметили ночью над городом необычное явление, как летят много ярких точек.
Обновлено в 00:58
Спорт

Агафонова победила на разновысоких брусьях на этапе Кубка вызова

Российская гимнастка Анастасия Агафонова победила в упражнении на разновысоких брусьях на этапе Кубка вызова в Осиеке (Хорватия).
Обновлено в 16:42
Происшествия

Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу

Полиция привлекла к административной ответственности двух одиннадцатиклассников, участвовавших в БДСМ-шоу на школьном выпускном.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие

Среди плененных в ДНР украинских военных оказались 50-летние солдаты

Обновлено в 17:19
Наука

ИИ сам научился различать числа и количество предметов

ИИ показал, как глобальные изменения климата повлияют на частные дома через 50 лет «Это было очень интересно для нас, потому что именно такие реакции на количество предметов и числа мы видим в реальных нейронах мозга», — говорят ученые.
Обновлено в 14:45
Общество

Когда дешевле всего покупать бытовую технику и электронику

Крупную бытовую технику чаще всего покупают в новую квартиру взамен старой.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес

Иосифа Пригожина сын обвинил в желании попиариться за его счет

Дмитрий обвинил его во лжи и в желании сделать свой PR за его, Дмитрия счет.
Обновлено в 12:41
Технологии

AMD удалось доказать безупречность своих процессоров в суде

В прошлом году AMD пришлось столкнуться с групповым иском от акционеров компании, которые утверждали, что руководство намеренно преуменьшало степень опасности уязвимости типа Spectre второго варианта, используя эту информацию для искусственного повышения курса акций AMD в период, когда началось активное обсуждение подверженности процессоров Intel уязвимостям Meltdown и Spectre.
Обновлено в 16:04
Футбол

Роббен, Рибери и Рафинья провели суммарно 1000 матчей за «Баварию». Они уйдут летом

По данным Opta, суммарное количество матчей Роббена, Рибери и защитника Рафиньи за «Баварию» составило 1000.
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Футбол

Владельцы «ПСЖ» ведут переговоры о покупке «Лидса»

По информации источника, QSI уже несколько месяцев ведет переговоры с владельцем «Лидса» Андреа Радридзани о покупке доли в английском клубе.
Обновлено в 17:19
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