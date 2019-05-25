Футбол

«Селтик» выиграл Кубок Шотландии и установил историческое достижениеSport24.ru вчера в 12:22

«Селтик» стал победителем Кубка Шотландии. В финале турнира команда из Глазго одержала волевую победу над «Хартс» со счетом 2:1. Ранее «Селтик» стал чемпионом Шотландии и выиграл Кубок шотландской лиги.
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«Селтик» предложил Леннону стать главным тренером на постоянной основе

Soccer.ruвчера в 14:03

«Селтик» завоевал Кубок Шотландии

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«Селтик» - первый клуб в истории европейского футбола, который выиграл три домашних турнира три сезона подряд

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«Селтик» оформил «золотой дубль», победив «Хартс» в финале Кубка Шотландии

РИА Новостивчера в 12:07

«Селтик» выиграл Кубок Шотландии, оформив требл

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«Селтик» предложил и. о. главного тренера Леннону полноценный контракт

Sport24.ruвчера в 13:55

Кубок Шотландии. Хартс – Селтик. Ставки на матч Юрия Розанова

Букмекеры.рфвчера в 05:03
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Политика

Трамп оценил торговые переговоры с Японией

Обновлено в 02:56
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Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Крыльев Советов» на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги.
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Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты

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В Барнауле мать бросилась под фуру ради детей и погибла

Обновлено в 04:53
Футбол

«Краснодар» нанес на газон стадиона номера Перейры и Каборе

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Политика

Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

В Пекине град повредил лобовое стекло самолета при посадке

Обновлено в 03:32
Политика

Морской трибунал требует от России освободить украинских моряков

Международный трибунал по морскому праву выдвинул требование к России освободить украинских военных моряков и корабли, которые были задержаны в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 08:47
Общество

Синоптики предупредили о кратковременных дождях и грозе в Москве

Обновлено в 04:31
Происшествия

СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы

Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия

В Приморье загорелся рыболовный траулер

Обновлено в 03:03
Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясение магнитудой 8,0

Мощное землетрясение магнитудой 8,0 произошло на севере Перу, сообщает в воскресенье Геологическая служба США.
Обновлено в 04:16
Хоккей

Россия поборется с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккею

Обновлено вчера в 22:26
Политика

Тысячи израильтян выступили против предоставления Нетаньяху иммунитета

В Тель-Авиве в субботу, 25 мая, состоялась массовая акция протеста, участники которой выступили против законодательных мер, направленных на то, чтобы освободить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от судебного преследования и ограничить полномочия Верховного суда.
Обновлено в 00:50
Общество

Смерч над ростовским водохранилищем сняли на видео

Ранее смерчи были зафиксированы в районе аэропорта "Платов" и под Таганрогом.
Обновлено в 05:54
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Bloomberg назвал победителя в торговой войне между США и Китаем

Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем.
Обновлено 24 мая в 08:58
Политика

Французский депутат призвал «покончить с антироссийской истерией»

Депутат от партии "Национальное объединение" Жозе Эврар призвал покончить с антироссийской истерией и нормализовать отношения с Москвой, сообщает RT.
Обновлено в 04:42
Космос

Участники эксперимента SIRIUS виртуально сели на Луну

Четыре участника эксперимента SIRIUS совершили виртуальную посадку на лунную поверхность 21 мая.
Обновлено 24 мая в 10:03
Футбол

«Енисей» предложил «Зениту» провести «обряд удачи»

Красноярский "Енисей" хочет провести так назваемый "обряд удачи", организовав на поле живой коридор для команд, вылетевших из Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:47
Политика

Японский журналист пожаловался на дискомфорт из-за Дня Победы в России

Празднование в России Дня Победы вызывает "некий дискомфорт" в Японии, у которой другое отношение ко Второй мировой войне.
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Происшествия

В доме-интернате для ветеранов в Петрозаводске произошёл пожар

34 человека были эвакуированы с двух верхних этажей девятиэтажного здания дома-интерната для ветеранов в городе Петрозаводске из-за возгорания.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Подросток с ножом напал на директора школы в Якутии

В Усть-Алданском районе Якутии в ходе конфликта 18-летний юноша ранил ножом директора Чаранской школы.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Британский альпинист умер на спуске с Эвереста

Альпинист из Великобритании, покоривший Эверест, скончался во время спуска. Он совершил восхождение в составе группы из шести человек.
Обновлено вчера в 13:39
Экономика

Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям

Сегодня, 26 мая в России вступает в силу приказ Минтруда, который корректирует правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
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Гаджеты

Новые SIM-карты от China Unicom имеют до 128 Гбайт внутренней памяти

Сообщается о вариантах с 32 Гбайт, 64 Гбайт и 128 Гбайт внутренней памяти.
Обновлено в 01:15
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Выпускница заступилась за директора школы после БДСМ-флешмоба

Выпускница школы № 74 Владивостока, где выпускники устроили БДСМ-флешмоб, заявила, что директору учреждения Галине Пугиной нельзя увольняться после скандала.
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Благодаря продавцу противников практически удалось разнять, но возмущенный таксист пошел в контратаку, а после достал из багажника пистолет-пулемет (предположительно, травматический "Есаул").
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Футбол

Владельцы «ПСЖ» ведут переговоры о покупке «Лидса»

Компания Qatar Sports Investments (QSI), владеющая французским «ПСЖ», начала переговоры о покупке английского клуба из Чемпионшипа «Лидс Юнайтед», сообщает The Financial Times.
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BMW продолжает троллить Mercedes. Трогательное видео

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Картина кисти известного китайского художника-абстракциониста Чжао Уцзи (1920-2013) ушла с молотка в Гонконге за $22,8 млн.
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