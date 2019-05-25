Футбол
«Селтик» выиграл Кубок Шотландии и установил историческое достижениеSport24.ru вчера в 12:22
«Селтик» стал победителем Кубка Шотландии. В финале турнира команда из Глазго одержала волевую победу над «Хартс» со счетом 2:1. Ранее «Селтик» стал чемпионом Шотландии и выиграл Кубок шотландской лиги.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:56, Ашберн
Политика
Трамп оценил торговые переговоры с Японией
Обновлено в 02:56
Футбол
ЦСКА — «Крылья Советов»: Обляков, Бийол и Чалов сыграют с первых минут
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Крыльев Советов» на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 05:45
Музыка
Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты
Обновлено 24 мая в 18:03
Происшествия
В Барнауле мать бросилась под фуру ради детей и погибла
Обновлено в 04:53
Футбол
«Краснодар» нанес на газон стадиона номера Перейры и Каборе
Краснодарский клуб нанес на газон своего стадиона номера 33 и 77 в честь полузащитников Маурисио Перейры и Шарля Каборе.
Обновлено в 05:17
Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Морской трибунал требует от России освободить украинских моряков
Международный трибунал по морскому праву выдвинул требование к России освободить украинских военных моряков и корабли, которые были задержаны в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 08:47
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
В Приморье загорелся рыболовный траулер
Обновлено в 03:03
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение магнитудой 8,0
Мощное землетрясение магнитудой 8,0 произошло на севере Перу, сообщает в воскресенье Геологическая служба США.
Обновлено в 04:16
Хоккей
Россия поборется с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккею
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Тысячи израильтян выступили против предоставления Нетаньяху иммунитета
В Тель-Авиве в субботу, 25 мая, состоялась массовая акция протеста, участники которой выступили против законодательных мер, направленных на то, чтобы освободить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от судебного преследования и ограничить полномочия Верховного суда.
Обновлено в 00:50
Общество
Смерч над ростовским водохранилищем сняли на видео
Ранее смерчи были зафиксированы в районе аэропорта "Платов" и под Таганрогом.
Обновлено в 05:54
Экономика
Bloomberg назвал победителя в торговой войне между США и Китаем
Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем.
Обновлено 24 мая в 08:58
Политика
Французский депутат призвал «покончить с антироссийской истерией»
Депутат от партии "Национальное объединение" Жозе Эврар призвал покончить с антироссийской истерией и нормализовать отношения с Москвой, сообщает RT.
Обновлено в 04:42
Космос
Участники эксперимента SIRIUS виртуально сели на Луну
Четыре участника эксперимента SIRIUS совершили виртуальную посадку на лунную поверхность 21 мая.
Обновлено 24 мая в 10:03
Футбол
«Енисей» предложил «Зениту» провести «обряд удачи»
Красноярский "Енисей" хочет провести так назваемый "обряд удачи", организовав на поле живой коридор для команд, вылетевших из Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:47
Политика
Японский журналист пожаловался на дискомфорт из-за Дня Победы в России
Празднование в России Дня Победы вызывает "некий дискомфорт" в Японии, у которой другое отношение ко Второй мировой войне.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
В доме-интернате для ветеранов в Петрозаводске произошёл пожар
34 человека были эвакуированы с двух верхних этажей девятиэтажного здания дома-интерната для ветеранов в городе Петрозаводске из-за возгорания.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Подросток с ножом напал на директора школы в Якутии
В Усть-Алданском районе Якутии в ходе конфликта 18-летний юноша ранил ножом директора Чаранской школы.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Британский альпинист умер на спуске с Эвереста
Альпинист из Великобритании, покоривший Эверест, скончался во время спуска. Он совершил восхождение в составе группы из шести человек.
Обновлено вчера в 13:39
Экономика
Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям
Сегодня, 26 мая в России вступает в силу приказ Минтруда, который корректирует правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 02:42
Гаджеты
Новые SIM-карты от China Unicom имеют до 128 Гбайт внутренней памяти
Сообщается о вариантах с 32 Гбайт, 64 Гбайт и 128 Гбайт внутренней памяти.
Обновлено в 01:15
Общество
Выпускница заступилась за директора школы после БДСМ-флешмоба
Выпускница школы № 74 Владивостока, где выпускники устроили БДСМ-флешмоб, заявила, что директору учреждения Галине Пугиной нельзя увольняться после скандала.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Таксист открыл огонь из пистолета-пулемета в ходе драки в Подмосковье
Благодаря продавцу противников практически удалось разнять, но возмущенный таксист пошел в контратаку, а после достал из багажника пистолет-пулемет (предположительно, травматический "Есаул").
Обновлено в 04:21
Футбол
Владельцы «ПСЖ» ведут переговоры о покупке «Лидса»
Компания Qatar Sports Investments (QSI), владеющая французским «ПСЖ», начала переговоры о покупке английского клуба из Чемпионшипа «Лидс Юнайтед», сообщает The Financial Times.
Обновлено в 02:25
Авто
BMW продолжает троллить Mercedes. Трогательное видео
Обновлено в 05:15
Культура
Картину Чжао Уцзи продали за $22,8 млн
Картина кисти известного китайского художника-абстракциониста Чжао Уцзи (1920-2013) ушла с молотка в Гонконге за $22,8 млн.
Обновлено в 02:50