«Селтик» в 50-й раз стал чемпионом ШотландииМатч ТВ 10:06

Клуб из Глазго набрал 84 очка и за два тура до финиша стал недосягаемым для идущего следом «Рейнджерса», у которого 72 очка и игра в запасе. Таким образом, «Селтик» восьмой сезон подряд и 50-й раз в своей истории стал чемпионом страны.

«Селтик» в 50-й раз стал чемпионом Шотландии

Авто Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.

Армия и оружие Надгробие Героя СССР осквернили на Кунцевском кладбище Могилу Героя Советского Союза, лётчика Александра Медведева осквернили на Кунцевском кладбище в Москве. Неизвестные повредили надгробие.

Политика Ляшко приготовил «три ключевых вопроса» Зеленскому Лидер парламентской фракции РПЛ Олег Ляшко заявил, что у него есть "три ключевых вопроса", которые он хотел бы задать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Происшествия В Черкассах журналист попал в реанимацию после нападения В украинском городе Черкассы неизвестные избили журналиста Вадима Комарова, он госпитализирован и находится в реанимации.

Политика Трамп заявил об огромном потенциале для хороших отношений с Россией Президент США Дональд Трамп оценил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Единоборства Боец MMA Шлеменко заявил, что завершил подготовку к поединку с Андраде Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко заявил, что завершил подготовку к предстоящему бою с бразильцем Вискарди Андраде, который состоится на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC).

Происшествия В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.

Политика Зеленский пообещал ответить на выдачу украинцам российских паспортов Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на решение Кремля упростить получение гражданства России для жителей Донбасса.

Футбол Дзюба впервые выиграл чемпионат России Нападающий «Зенита» Артём Дзюба впервые в карьере стал чемпионом России.

Армия и оружие Израиль нанес удары по 70 целям в секторе Газа Израильтяне атаковали уже порядка 70 целей в секторе Газа, в том числе туннель "Исламского джихада" (запрещено в РФ) на глубине в 20 метров под границей для проведения терактов, и продолжают отвечать на палестинские обстрелы.

Шоу-бизнес Собчак путешествует по Италии с Богомоловым Режиссер Константин Богомолов проводит майские каникулы в Италии. Его возлюбленная Ксения Собчак составляет ему компанию.

Происшествия На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль "Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC", — приводятся в сообщении слова командующего Севфлотом адмирала Николая Евменова.

Общество В четырех районах Курганской области и областном центре ввели режим ЧС Комиссия правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с 4 мая 2019 года ввела режим чрезвычайной ситуации на территории Кургана и четырех районах региона.

Происшествия Воевавший в Сирии участник ИГ задержан в аэропорту Махачкалы В махачкалинском аэропорту правоохранительные органы задержали Джамалова Бийсолтана, который находился в розыске за причастность к деятельности террористической организации "Исламское государство".

Футбол Гол Неймара помог «ПСЖ» сыграть вничью с «Ниццей» Футболисты «ПСЖ» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Франции сыграли вничью с «Ниццей».

Хоккей Чехия — Швеция 1:0 (2-й перерыв) Подопечные Ильи Воробьёва потерпели второе подряд поражение на Чешских играх, уступив Финляндии со счётом 1:3. Все три шайбы в ворота Александра Георгиева были заброшены при игре в неравных составах, а две из них — в результате удаления Никиты Кучерова.

Хоккей Сборная Беларуси уступила Казахстану на ЧМ-2019 Сборная Беларуси потерпела поражение от команды Казахстана на чемпионате мира 2019 года, встреча завершилась со счётом 2:3 ОТ.

Шоу-бизнес Садальский пожаловался на безденежье Российский актер Станислав Садальский пожаловался на безденежье в своем инстаграме.

Технологии Meizu будет жить: компания получила деньги от китайского правительства Китайская компания Meizu подтвердила, что получила дополнительное финансирование от муниципального фонда Чжухай.

Политика Очереди за российскими паспортами в Донецке сняли на видео Жители Донецка выстроились в очередь перед зданием миграционной службы, где подают документы на получение российского гражданства.

Авто Опубликованы снимки внедорожника УАЗ-3172 Журнал «За рулем» опубликовал снимки одной из самых перспективных и, в то же время, таинственных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожника УАЗ-3172.