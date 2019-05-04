Футбол
«Селтик» в 50-й раз стал чемпионом ШотландииСпорт-Экспресс 09:49
Победа над "Абердином" со счетом 3:0 обеспечила "Селтику" очередной титул чемпиона Шотландии. Для "кельтов" это уже 50-й чемпионский титул и восьмой подряд.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:59, Ашберн
Происшествия
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В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек
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Найденный на дне Баренцева моря близ острова Кильдин в 2016 году корабль оказался советским большим морским охотником БО-224, который был потоплен немцами в марте 1945 года.
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Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-Петербург для освящения главного собора Новодевичьего монастыря решено перенести с 4 мая на конец месяца.
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В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов
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Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
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Авто
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Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
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Слушания по делу украинских моряков в Международном трибунале по морскому праву пройдут 10 мая.
Обновлено вчера в 19:40
Политика
Зеленский пообещал ответить на выдачу украинцам российских паспортов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на решение Кремля упростить получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 09:59
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» из-за заторов
Власти города Актобе в Казахстане отменили шествие в рамках акции «Бессмертный полк», которое должно было состояться 9 мая.
Обновлено в 09:37
Политика
Трамп поддержал позицию Путина по Венесуэле
«Президент России Владимир Путин не хочет вмешиваться в Венесуэлу, но хочет, чтобы с ней произошло что-то позитивное, я чувствую то же самое», — цитирует Трампа Reuters.
Обновлено вчера в 22:37
Энергетика
США увязали поставки СПГ в Европу с безопасностью союзников по НАТО
Поставки сжиженного природного газа из США в Европу связаны с необходимостью обеспечивать безопасность союзников по НАТО, заявил глава минэнерго США Рик Перри в четверг в Брюсселе.
Обновлено 02 мая в 07:42
Авто
Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей
Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Футбол
Дмитрий Парфенов: «„Спартак“ свой шанс использовал, а мы — нет»
«Спартак» свой шанс использовал, а мы — нет. Наверное, ни с одним соперником мы не создавали столько моментов.
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Космос
Сибирские ученые обнаружили жизнь на Венере
Ревизия результатов телевизионных экспериментов, которая была начата около 10 лет назад в ИКИ РАН одним из авторов статьи Леонидом Ксанфомалити, показала, что советские ученые, получившие данные с поверхности Венеры, не были готовы в свое время к восприятию и осмыслению качественно новой информации о планетах и других телах Солнечной системы.
Обновлено в 03:00
Политика
В Швеции заявили о стремлении к нормализации отношений с Россией
По словам премьер-министра, Россия является близким соседом Швеции, поэтому страна хочет поддерживать настолько хорошие отношения с РФ, насколько это возможно.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Семья юноши, убитого полицейским, вынудила власти опубликовать видео инцидента
Власти штата Коннектикут обнародовали видео с камер, запечатлевших фатальное противостояние сотрудников правоохранительных органов и 18-летнего юноши, развернувшееся несколько недель назад – 20 апреля, в городе Уэзерсфилд.
Обновлено в 07:47
Технологии
Meizu будет жить: компания получила деньги от китайского правительства
Китайская компания Meizu подтвердила, что получила дополнительное финансирование от муниципального фонда Чжухай.
Обновлено в 07:07
Теннис
Касаткина уступила Азаренко на старте турнира в Мадриде
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Наука
Обнаружение болезни Альцгеймера в крови на ранних стадиях
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Обновлено в 06:31
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Футбол
Юношеская сборная России уступила Исландии на Евро-2019
В следующем матче на турнире Сборная России 7 мая сыграет с командой Португалии, а Исландия в тот же день встретится с Венгрией.
Обновлено в 10:51
Политика
Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении России
Политика Европы в отношении России "немыслима", заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью журналу Focus.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия
Главу «Белтелекома» обвинили в получении взятки
Генеральный директор государственного оператора связи "Белтелеком" Сергей Сиводедов обвиняется в получении взятки от гражданина РФ за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования, сообщила в субботу пресс-служба КГБ Белоруссии.
Обновлено в 05:30
Политика
США и Словакия высказались против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Словакия выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2".
Обновлено вчера в 17:38