Футбол

«Селтик» в 50-й раз стал чемпионом ШотландииСпорт-Экспресс 09:49

Победа над "Абердином" со счетом 3:0 обеспечила "Селтику" очередной титул чемпиона Шотландии. Для "кельтов" это уже 50-й чемпионский титул и восьмой подряд.
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«Селтик» в восьмой раз подряд и 50-й раз в истории стал чемпионом Шотландии

РИА Новости09:46

«Селтик» 8-й раз подряд стал чемпионом Шотландии

Sport24.ru09:55

«Селтик» в 8-й раз подряд стал чемпионом Шотландии

Чемпионат09:53

«Селтик» в 50-й раз стал чемпионом Шотландии

Спорт-Экспресс09:49

«Селтик» разгромил «Абердин» и в 50-й раз в истории стал чемпионом Шотландии

Советский спорт10:00

«Селтик» в 50-й раз стал чемпионом Шотландии

Матч ТВ10:06

«Селтик» в 50-й раз стал чемпионом Шотландии. И в 8-й подряд

Sports.ru10:22
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:59, Ашберн
Происшествия

Врач на Алтае отказался принимать пенсионера с разрывом желудка

Минут через 40 дедушке сделали рентген, его направили в реанимацию. Оказалось, у него был разрыв желудка с внутренним кровотечением.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В Махачкале мужчина пострадал при хлопке газа в жилом доме

Один человек пострадал при хлопке газовоздушной смеси в частном жилом доме в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 06:49
Происшествия

В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек

Обновлено в 08:03
Происшествия

Большой охотник за подлодками нашелся на дне Баренцева моря

Найденный на дне Баренцева моря близ острова Кильдин в 2016 году корабль оказался советским большим морским охотником БО-224, который был потоплен немцами в марте 1945 года.
Обновлено в 10:36
Религия

Поездку патриарха в Петербург перенесли

Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-Петербург для освящения главного собора Новодевичьего монастыря решено перенести с 4 мая на конец месяца.
Обновлено в 07:32
Политика

В Крыму из-за потока украинцев усилен режим работы

Поток пассажиров через границу Украины с Крымом вырос в два-три раза во время праздников.
Обновлено в 06:07
Музыка

В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов

Обновлено в 01:24
Происшествия

Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up

В сети появилось видео с места ДТП, в котором погибли резиденты проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 08:15
Политика

Зеленский прокомментировал вопрос роспуска Рады

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский оценил вопрос роспуска Верховной рады страны.
Обновлено в 10:25
Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла финнам

Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 10:33
Авто

Названы 10 самых продаваемых отечественных автомобилей с пробегом

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Политика

Трибунал по делу украинских моряков состоится 10 мая

Слушания по делу украинских моряков в Международном трибунале по морскому праву пройдут 10 мая.
Обновлено вчера в 19:40
Политика

Зеленский пообещал ответить на выдачу украинцам российских паспортов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на решение Кремля упростить получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 09:59
Общество

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» из-за заторов

Власти города Актобе в Казахстане отменили шествие в рамках акции «Бессмертный полк», которое должно было состояться 9 мая.
Обновлено в 09:37
Политика

Трамп поддержал позицию Путина по Венесуэле

«Президент России Владимир Путин не хочет вмешиваться в Венесуэлу, но хочет, чтобы с ней произошло что-то позитивное, я чувствую то же самое», — цитирует Трампа Reuters.
Обновлено вчера в 22:37
Энергетика

США увязали поставки СПГ в Европу с безопасностью союзников по НАТО

Поставки сжиженного природного газа из США в Европу связаны с необходимостью обеспечивать безопасность союзников по НАТО, заявил глава минэнерго США Рик Перри в четверг в Брюсселе.
Обновлено 02 мая в 07:42
Авто

Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей

Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Футбол

Дмитрий Парфенов: «„Спартак“ свой шанс использовал, а мы — нет»

«Спартак» свой шанс использовал, а мы — нет. Наверное, ни с одним соперником мы не создавали столько моментов.
Обновлено в 09:17
Космос

Сибирские ученые обнаружили жизнь на Венере

Ревизия результатов телевизионных экспериментов, которая была начата около 10 лет назад в ИКИ РАН одним из авторов статьи Леонидом Ксанфомалити, показала, что советские ученые, получившие данные с поверхности Венеры, не были готовы в свое время к восприятию и осмыслению качественно новой информации о планетах и других телах Солнечной системы.
Обновлено в 03:00
Политика

В Швеции заявили о стремлении к нормализации отношений с Россией

По словам премьер-министра, Россия является близким соседом Швеции, поэтому страна хочет поддерживать настолько хорошие отношения с РФ, насколько это возможно.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Семья юноши, убитого полицейским, вынудила власти опубликовать видео инцидента

Власти штата Коннектикут обнародовали видео с камер, запечатлевших фатальное противостояние сотрудников правоохранительных органов и 18-летнего юноши, развернувшееся несколько недель назад – 20 апреля, в городе Уэзерсфилд.
Обновлено в 07:47
Технологии

Meizu будет жить: компания получила деньги от китайского правительства

Китайская компания Meizu подтвердила, что получила дополнительное финансирование от муниципального фонда Чжухай.
Обновлено в 07:07
Теннис

Касаткина уступила Азаренко на старте турнира в Мадриде

Обновлено в 10:37
Наука

Обнаружение болезни Альцгеймера в крови на ранних стадиях

Команда исследователей во главе с Клаусом Гервертом успешно диагностировала эту паталогию, используя простой анализ крови; в результате болезнь может быть обнаружена приблизительно за восемь лет до появления первых клинических симптомов.
Обновлено в 06:31
Происшествия

В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку

Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Футбол

Юношеская сборная России уступила Исландии на Евро-2019

В следующем матче на турнире Сборная России 7 мая сыграет с командой Португалии, а Исландия в тот же день встретится с Венгрией.
Обновлено в 10:51
Политика

Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении России

Политика Европы в отношении России "немыслима", заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью журналу Focus.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия

Главу «Белтелекома» обвинили в получении взятки

Генеральный директор государственного оператора связи "Белтелеком" Сергей Сиводедов обвиняется в получении взятки от гражданина РФ за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования, сообщила в субботу пресс-служба КГБ Белоруссии.
Обновлено в 05:30
Политика

США и Словакия высказались против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Словакия выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2".
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия

Основателя LinguaLeo арестовали по подозрению в убийстве сестры

Обновлено в 07:03
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Шотландский футбольный клуб из города Глазго. Выступает в шотландском Премьершипе, высшем дивизионе Шотландской профессиональной футбольной лиги. Поддерживается католической частью Глазго в отличие от клуба «Рейнджерс», считающегося протестантским.
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