«Селтик» в 50-й раз стал чемпионом ШотландииСпорт-Экспресс 09:49

Победа над "Абердином" со счетом 3:0 обеспечила "Селтику" очередной титул чемпиона Шотландии. Для "кельтов" это уже 50-й чемпионский титул и восьмой подряд.

«Селтик» в 50-й раз стал чемпионом Шотландии

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