«Селтик» в 50-й раз стал чемпионом ШотландииМатч ТВ 10:06

Клуб из Глазго набрал 84 очка и за два тура до финиша стал недосягаемым для идущего следом «Рейнджерса», у которого 72 очка и игра в запасе. Таким образом, «Селтик» восьмой сезон подряд и 50-й раз в своей истории стал чемпионом страны.

«Селтик» в 50-й раз стал чемпионом Шотландии

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