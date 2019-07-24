Футбол

«Селтик» и «Црвена Звезда» победили в первых матчах квалификации ЛЧSportbox.RU вчера в 16:42

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«Селтик» на своем поле разгромил эстонский клуб «Калью» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Шотландцы забили пять безответных мячей. Ответный матч в паре состоится 30 июля.
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Результаты второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов

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«Селтик» разгромил эстонский клуб в Лиге чемпионов

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