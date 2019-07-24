Футбол
«Селтик» и «Црвена Звезда» победили в первых матчах квалификации ЛЧSportbox.RU вчера в 16:42
«Селтик» на своем поле разгромил эстонский клуб «Калью» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Шотландцы забили пять безответных мячей. Ответный матч в паре состоится 30 июля.
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Происшествия
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Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
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Посол Украины: Встреча Зеленского и Джонсона состоится после Brexit
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Макс Барских заявил о планах завершить музыкальную карьеру
Украинский исполнитель Макс Барских заявил о своих планах завершить музыкальную карьеру.
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Экономика
Boeing не исключает приостановки производства авиалайнеров 737 MAX
Ряд экспертов связывает падение доходов компании с двумя авиакатастрофами авиалайнеров Boeing 737 MAX и дальнейшие проблемы с сертификацией данной модели самолетов для полетов.
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Кино
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Армия и оружие
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Обновлено в 01:21
Происшествия
В амстердамском аэропорту отменены 180 рейсов
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В Лазаревском были подтоплены несколько улиц, к утру вода ушла. В Барановском сельском округе сошел сель по ручью Безымянный.
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Политика
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Политика
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Обновлено вчера в 17:26
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Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
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Обновлено вчера в 14:21
Шоу-бизнес
Ольга Бузова даст последний концерт в Москве
Ольга Бузова заявила о своем намерении 14 ноября дать последний концерт в Москве. Соответствующую публикацию певица разместила в Instagram.
Обновлено в 02:47
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
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Экономика
Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей
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Обновлено вчера в 21:08
Политика
Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с их профессиональным праздником.
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