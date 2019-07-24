Футбол

«Селтик» разгромил «Нымме Калью», «Црвена Звезда» обыграла ХИКSport24.ru 16:52

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«Селтик» разгромил эстонский клуб «Нымме Калью» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. В других матчах «Дандолк» сыграл вничью с «Карабахом», а «Црвена Звезда» переиграла ХИК. Ответные матчи в этих парах пройдут 30 или 31 июля.
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«Селтик» разгромил «Нымме Калью», «Црвена Звезда» обыграла ХИК

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