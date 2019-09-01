Футбол
Sport24.ru«Селтик» победил «Рейнджерс» Джеррарда в дерби
В рамках 4-го тура чемпионата Шотландии состоялось знаменитое дерби с участием клубов «Рейнджерс» и «Селтик». Дерби Старой Фирмы, прошедшее в воскресенье на стадионе «Айброкс» в Глазго, завершилось победой «Селтика» со счетом 2:0.
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