Футбол

«Селтик» одолел «Рейнджерс» в дербиSoccer.ru вчера в 08:56

"Селтик" переиграл "Рейнджерс" в матче 31-го тура чемпионата Шотландии. После этого матча "Селтик" возглавляет таблицу чемпионата (73 очка), а "Рейнджерс" находится на второй строчке (60 очков).
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Три болельщика получили ножевые ранения после дерби в Шотландии

Матч ТВ04:58

Три болельщика получили ножевые ранения после дерби в Шотландии

Sportbox.RU04:58

Три фаната получили ранения после дерби «Селтик» - «Рейнджерс»

Спорт-Экспрессвчера в 20:07

Три фаната получили ножевые ранения после матча «Селтика» и «Рейнджерс»

Газета.Ruвчера в 19:15

Трое болельщиков получили ножевые ранения после матча «Селтика» и «Рейнджерс»

Sport24.ruвчера в 18:33

Три болельщика получили ножевые ранения после матча «Селтик» — «Рейнджерс»

Чемпионатвчера в 19:31

«Селтик» одолел «Рейнджерс» в дерби

Soccer.ruвчера в 08:56
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Авто

В России стартовали продажи нового Nissan Qashqai

Обновлено в 09:03
Политика

В Кремле прокомментировали ход президентских выборов на Украине

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал президентские выборы на Украине.
Обновлено в 05:35
Экономика

Владимир Путин поручил правительству помочь застройщикам жилья

Владимир Путин поручил правительству подготовить изменения в федеральное законодательство, предусматривающие оптимизацию требований к застройщикам, которые используют при строительстве жилья эскроу-счета (банковские счета, на которых средства участников долевого строительства депонируются до завершения строительства жилья и регистрации прав на него).
Обновлено в 11:03
Хоккей

СКА — ЦСКА 0:1 (2-й период)

Обновлено в 07:30
Происшествия

В Саранске при обрушении фасада здания погибли два человека

Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила, что два человека оказались под завалами после частичного обрушения фасада пятиэтажного здания при проведении демонтажных работ в Саранске.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Тела жертв авиакатастрофы в ФРГ доставили во Франкфурт

Тела погибших в результате крушения самолета Epic-LT в Германии людей доставлены во Франкфурт.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Падение метеорита в США попало на видео

Национальная метеорологическая служба в Таллахасси зафиксировала метеорит над юго-восточной частью США в субботу около 23:52 по североамериканскому восточному времени.
Обновлено в 12:56
Политика

Зеленский увеличил отрыв от Порошенко после подсчета 70% протоколов

Шоумен Владимир Зеленский наращивает отрыв от действующего президента Петра Порошенко в ходе выборов на Украине.
Обновлено в 05:08
Энергетика

Россия обогнала США по экспорту СПГ в Европу

Чистый импорт российского сжиженного природного газа европейским странам в прошлом году составил 4.4 млн тонн, тогда как США поставили в ЕС 2,7 млн тонн СПГ, свидетельствует ежегодный доклад Международной ассоциации импортеров сжиженного газа (GIIGNL).
Обновлено в 06:12
Общество

Минтруд посоветовал мотивировать госслужащих грамотами и физзарядкой

Минтруд подготовил методику нематериальной мотивации госслужащих, в которой руководителям госорганов советуют, как мотивировать сотрудников помимо выплат зарплат и премий.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани

Родные и коллеги скончавшейся жительницы Рязани Ирины Фокиной, занимавшейся перевозками, привезли к администрации города гроб с ее телом и обвинили в смерти женщины судившихся с ней чиновников; власти в ответ предложили семье оказать психологическую и юридическую помощь.
Обновлено в 08:32
Политика

Белоруссия прекратила реэкспорт «санкционных» плодов и овощей в Россию

Белоруссия прекратила сертификацию плодоовощной "санкционной" продукции, которая поступала в эту страну из других государств для дальнейшего реэкспорта в Россию, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.
Обновлено в 10:55
Космос

NASA опубликовало шаровое звёздное скопление в созвездии Водолея

Агентство NASA опубликовало шаровое звёздное скопление в созвездии Водолея – Messier 2. Отметим, что такие объекты состоят из большого количества светил.
Обновлено в 06:45
Спорт

Тутберидзе назвала золото Загитовой на ЧМ самым сложным для себя

Обновлено в 10:12
Политика

США ускорили развёртывание дополнительных сил на границе с Мексикой

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен дала указание ускорить развёртывание дополнительных сил вдоль районов южной границы страны, информирует CNN.
Обновлено в 12:51
Происшествия

В авиасообщении США произошел сбой из-за компьютерной ошибки

В стране отменили сотни авиарейсов из-за сбоя в компьютерной системе авиакомпании PSA, которая является подразделением American Airlines.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов пообещал Костенко исправиться

Недавно супруга российского футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко отпраздновала свое двадцатипятилетие.
Обновлено в 01:40
Кино

Ярославский киноклуб оказался обесточен перед показом фильма о политических активистах

В Ярославле кинозал дома культуры «Нефтяник» обесточили перед премьерой фильма «Мы объявляем вам Весну», посвященного политической жизни города, рассказал «Медиазоне» журналист издания «7x7» Даниил Кузнецов.
Обновлено в 12:47
Интернет

Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе

Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе.
Обновлено в 11:20
Политика

Совет Госдумы продлил работу комиссии по закону о хостелах

Совет Госдумы продлил работу согласительной комиссии, члены которой ранее не успели прийти к компромиссу в отведенный для совместной работы срок.
Обновлено в 10:32
Здоровье

Беглов: 110 поликлиник Петербурга станут «бережливыми»

Александр Беглов заявил, что в 2019 году 110 поликлиник Санкт-Петербурга станут ”бережливыми”, передает Смольный 1 апреля.
Обновлено в 13:10
Здоровье

Врачи сообщили о проблемах из-за смены диагноза у пациентов с аутизмом

В благотворительные организации и родительские сообщества пациентов продолжают поступать сообщения о фактах смены диагноза детям с аутизмом по достижении ими подросткового возраста на умственную отсталость или шизофрению.
Обновлено в 09:22
Общество

Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова устроилась на работу в региональный институт повышения квалификации педагогов, сказал РИА Новости министр образования региона Максим Костенко.
Обновлено в 08:09
Политика

МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине

В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.
Обновлено в 12:40
Происшествия

В Уфе задержали бывшего вице-премьера правительства

Следствие полагает, что в 2015 году министр и по совместительству вице-премьер регионального правительства организовал продажу двух земельных участков в Уфе.
Обновлено в 12:46
Общество

Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен

Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства

Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Политика

Госдума готовит заявление о непризнании выборов на Украине

Госдума готовит заявление о непризнании выборов на Украине.
Обновлено в 03:06
Армия и оружие

Американский ядерный бомбардировщик заметили у российских границ

Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 11:00
Технологии

В России произошла утечка персональных данных покупателей магазинов

Как сообщают «Известия», оператор фискальных данных «Первый ОФД», собирающий сведения о продажах для налоговой службы, разослал своим клиентам предупреждения.
Обновлено в 03:44
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Селтик
Британский футбольный клуб
Шотландский футбольный клуб из города Глазго. Выступает в шотландском Премьершипе, высшем дивизионе Шотландской профессиональной футбольной лиги. Поддерживается католической частью Глазго в отличие от клуба «Рейнджерс», считающегося протестантским.
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