«Селтик» одолел «Рейнджерс» в дербиSoccer.ru вчера в 08:56

"Селтик" переиграл "Рейнджерс" в матче 31-го тура чемпионата Шотландии. После этого матча "Селтик" возглавляет таблицу чемпионата (73 очка), а "Рейнджерс" находится на второй строчке (60 очков).

Политика В Кремле прокомментировали ход президентских выборов на Украине Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал президентские выборы на Украине.

Экономика Владимир Путин поручил правительству помочь застройщикам жилья Владимир Путин поручил правительству подготовить изменения в федеральное законодательство, предусматривающие оптимизацию требований к застройщикам, которые используют при строительстве жилья эскроу-счета (банковские счета, на которых средства участников долевого строительства депонируются до завершения строительства жилья и регистрации прав на него).

Происшествия В Саранске при обрушении фасада здания погибли два человека Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила, что два человека оказались под завалами после частичного обрушения фасада пятиэтажного здания при проведении демонтажных работ в Саранске.

Происшествия Тела жертв авиакатастрофы в ФРГ доставили во Франкфурт Тела погибших в результате крушения самолета Epic-LT в Германии людей доставлены во Франкфурт.

Происшествия Падение метеорита в США попало на видео Национальная метеорологическая служба в Таллахасси зафиксировала метеорит над юго-восточной частью США в субботу около 23:52 по североамериканскому восточному времени.

Политика Зеленский увеличил отрыв от Порошенко после подсчета 70% протоколов Шоумен Владимир Зеленский наращивает отрыв от действующего президента Петра Порошенко в ходе выборов на Украине.

Энергетика Россия обогнала США по экспорту СПГ в Европу Чистый импорт российского сжиженного природного газа европейским странам в прошлом году составил 4.4 млн тонн, тогда как США поставили в ЕС 2,7 млн тонн СПГ, свидетельствует ежегодный доклад Международной ассоциации импортеров сжиженного газа (GIIGNL).

Общество Минтруд посоветовал мотивировать госслужащих грамотами и физзарядкой Минтруд подготовил методику нематериальной мотивации госслужащих, в которой руководителям госорганов советуют, как мотивировать сотрудников помимо выплат зарплат и премий.

Происшествия Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани Родные и коллеги скончавшейся жительницы Рязани Ирины Фокиной, занимавшейся перевозками, привезли к администрации города гроб с ее телом и обвинили в смерти женщины судившихся с ней чиновников; власти в ответ предложили семье оказать психологическую и юридическую помощь.

Политика Белоруссия прекратила реэкспорт «санкционных» плодов и овощей в Россию Белоруссия прекратила сертификацию плодоовощной "санкционной" продукции, которая поступала в эту страну из других государств для дальнейшего реэкспорта в Россию, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

Космос NASA опубликовало шаровое звёздное скопление в созвездии Водолея Агентство NASA опубликовало шаровое звёздное скопление в созвездии Водолея – Messier 2. Отметим, что такие объекты состоят из большого количества светил.

Политика США ускорили развёртывание дополнительных сил на границе с Мексикой Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен дала указание ускорить развёртывание дополнительных сил вдоль районов южной границы страны, информирует CNN.

Происшествия В авиасообщении США произошел сбой из-за компьютерной ошибки В стране отменили сотни авиарейсов из-за сбоя в компьютерной системе авиакомпании PSA, которая является подразделением American Airlines.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов пообещал Костенко исправиться Недавно супруга российского футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко отпраздновала свое двадцатипятилетие.

Кино Ярославский киноклуб оказался обесточен перед показом фильма о политических активистах В Ярославле кинозал дома культуры «Нефтяник» обесточили перед премьерой фильма «Мы объявляем вам Весну», посвященного политической жизни города, рассказал «Медиазоне» журналист издания «7x7» Даниил Кузнецов.

Интернет Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе.

Политика Совет Госдумы продлил работу комиссии по закону о хостелах Совет Госдумы продлил работу согласительной комиссии, члены которой ранее не успели прийти к компромиссу в отведенный для совместной работы срок.

Здоровье Беглов: 110 поликлиник Петербурга станут «бережливыми» Александр Беглов заявил, что в 2019 году 110 поликлиник Санкт-Петербурга станут ”бережливыми”, передает Смольный 1 апреля.

Здоровье Врачи сообщили о проблемах из-за смены диагноза у пациентов с аутизмом В благотворительные организации и родительские сообщества пациентов продолжают поступать сообщения о фактах смены диагноза детям с аутизмом по достижении ими подросткового возраста на умственную отсталость или шизофрению.

Общество Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова устроилась на работу в региональный институт повышения квалификации педагогов, сказал РИА Новости министр образования региона Максим Костенко.

Политика МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.

Происшествия В Уфе задержали бывшего вице-премьера правительства Следствие полагает, что в 2015 году министр и по совместительству вице-премьер регионального правительства организовал продажу двух земельных участков в Уфе.

Общество Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.

Происшествия Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.

Армия и оружие Американский ядерный бомбардировщик заметили у российских границ Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.