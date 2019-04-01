Футбол

«Селтик» одолел «Рейнджерс» в дербиSoccer.ru вчера в 08:56

"Селтик" переиграл "Рейнджерс" в матче 31-го тура чемпионата Шотландии. После этого матча "Селтик" возглавляет таблицу чемпионата (73 очка), а "Рейнджерс" находится на второй строчке (60 очков).
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Три болельщика получили ножевые ранения после дерби в Шотландии

Матч ТВ04:58

Три болельщика получили ножевые ранения после дерби в Шотландии

Sportbox.RU04:58

Три фаната получили ножевые ранения после матча «Селтика» и «Рейнджерс»

Газета.Ruвчера в 19:15

Три фаната получили ранения после дерби «Селтик» - «Рейнджерс»

Спорт-Экспрессвчера в 20:07

Трое болельщиков получили ножевые ранения после матча «Селтика» и «Рейнджерс»

Sport24.ruвчера в 18:33

Три болельщика получили ножевые ранения после матча «Селтик» — «Рейнджерс»

Чемпионатвчера в 19:31

«Селтик» одолел «Рейнджерс» в дерби

Soccer.ruвчера в 08:56
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:15, Ашберн
Спорт

Тихонова обвинили во лжи во время заседания тренерского совета СБР

Как сообщает ТАСС, во время выступления Тихонов обрушился с критикой на тренерский штаб национальной команды, журналистов и систему здравоохранения страны, а когда речь зашла о бывших спонсорах СБР, которых он привлекал, бывший тренер сборной Андрей Гербулов обвинил его во лжи.
Обновлено в 08:15
Экономика

Goldman Sachs оценил потери Великобритании из-за Brexit

Экономика Великобритании в настоящее время уже потеряла из-за выхода страны из Евросоюза (Brexit) около 87 млрд (почти $114 млрд).
Обновлено в 09:48
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Происшествия

В Лос-Анджелесе застрелили популярного рэпера Nipsey Hussle

В больнице Лос-Анджелеса скончался популярный рэпер Nipsey Hussle (настоящее имя — Эрмиесс Джозеф Асхедом), он был туда доставлен после стрельбы, которая произошла возле одного из магазинов одежды.
Обновлено в 04:14
Политика

Зеленский рассказал о требованиях к Путину

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.
Обновлено в 04:42
Общество

Рынска возглавила «Рейтинг травли» медиаперсон

Обновлено в 06:59
Происшествия

В Екатеринбурге разгромили редакцию «Коммерсанта»

В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсантъ».
Обновлено в 07:38
Экономика

В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения

Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Задержан ректор РГУ имени Есенина

Задержан ректор РГУ имени Есенина Андрей Минаев.
Обновлено в 10:13
Спорт

Решение по делу Васильевой будет вынесено в конце апреля

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев назвал сроки, когда будет вынесено решение по допинговому делу российской биатлонистки Маргариты Васильевой.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Экономика

Фонд дочери Путина получил от «Роснефти» 28 млн рублей

«Роснефть» заплатит фонду «Национальное интеллектуальное развитие» 28 млн рублей за проведение патентных исследований.
Обновлено в 05:07
Общество

Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК

Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала иск против Фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального, сообщил политик в Instagram.
Обновлено в 08:30
Общество

Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России

Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Армия и оружие

В НАТО обсудят усиление в Черном море

Обновлено в 09:35
Политика

МИД РФ не исключает предвыборных провокаций Киева в Донбассе

Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин допускает, что в предвыборных целях украинская сторона может попытаться организовать очередные вооруженные провокации на юго-востоке страны.
Обновлено в 09:49
Происшествия

В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи

Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:39
Общество

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие

Видео воздушного боя из кабины Су-35 набирает популярность в Сети

Интернет-пользователи активно обсуждают видео, записанное из кабины истребителя Су-35 во время учений «Ладога-2019».
Обновлено в 06:25
Экономика

Владимир Путин подписал закон о доплатах пенсионерам

Закон о доиндексации пенсий сверх прожиточного минимума подписал глава государства.
Обновлено в 07:41
Путешествия

Авиакомпания «Победа» начнет продавать туристические пакеты

Авиакомпания "Победа" запускает продажи туристических пакетов, включающих перелет и проживание, следует из рассылки сервиса "Победа Трэвел".
Обновлено в 07:10
Армия и оружие

Самолет Ил-112В совершил первый полет

Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
Обновлено 30 марта в 06:25
Общество

Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен

Обновлено в 06:30
Общество

Минтруд посоветовал мотивировать госслужащих грамотами и физзарядкой

Минтруд подготовил методику нематериальной мотивации госслужащих, в которой руководителям госорганов советуют, как мотивировать сотрудников помимо выплат зарплат и премий.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие

Два корабля НАТО вошли в порт Одессы

Два корабля НАТО - фрегат королевских военно-морских сил Канады и военно-морских сил Испании - прибыли в порт Одессы.
Обновлено в 04:29
Авто

Цены на автомобили 13 марок изменились в России

На российском авторынке вновь произошло колебание цен на легковые автомобили. В марте их изменили 13 компаний.
Обновлено в 05:23
Энергетика

Средняя цена нефти Urals за март выросла на 3,34%

Средняя цена российской нефти марки нефти Urals за март 2019 года увеличилась на 3,34% по сравнению с февралем, до $65,98 за баррель, следует из материалов Минфина.
Обновлено в 05:23
Спорт

Тутберидзе назвала возможную причину ухода Медведевой

Обновлено в 10:03
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации Рязани

Обновлено в 08:00
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Селтик
Британский футбольный клуб
Шотландский футбольный клуб из города Глазго. Выступает в шотландском Премьершипе, высшем дивизионе Шотландской профессиональной футбольной лиги. Поддерживается католической частью Глазго в отличие от клуба «Рейнджерс», считающегося протестантским.
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