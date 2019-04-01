Футбол
Болельщики «Селтика» и «Рейнджерс» устроили поножовщину после матчаPravda.Ru 05:06
Три фаната "Селтика" и "Рейнджерс" пострадали в результате беспорядков в Глазго. В воскресенье между командами состоялся матч на "Селтик Парк", который завершился победой "кельтов" со счетом 2:1. Во время встречи и после игры продолжались стычки между болельщиками, сообщает ВВС.
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Трое болельщиков получили ножевые ранения после матча «Селтика» и «Рейнджерс»
Sport24.ruвчера в 18:33
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