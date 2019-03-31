Футбол

«Селтик» одолел «Рейнджерс» в дербиSoccer.ru 08:56

"Селтик" переиграл "Рейнджерс" в матче 31-го тура чемпионата Шотландии. После этого матча "Селтик" возглавляет таблицу чемпионата (73 очка), а "Рейнджерс" находится на второй строчке (60 очков).
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Главного костолома Шотландии весь матч избивали игроки «Рейнджерс». Его реакция бесценна

Sport24.ru12:30

«Селтик» одолел «Рейнджерс» в дерби

Soccer.ru08:56

Победный гол «Селтика» на 86-й минуте — в видеообзоре матча с «Рейнджерс»

Чемпионат11:43

«Селтик» вырвал победу над «Рейнджерс» в главном дерби Шотландии

Газета.Ru09:22

«Селтик» вырвал победу в матче с «Рейнджерс»

Спорт-Экспресс08:59

«Селтик» седьмой год подряд выигрывает чемпионат. Кто еще в Европе доминирует так долго?

Матч ТВ10:32

Свирепый игрок «Рейнджерс» двинул локтем в глаз капитану «Селтика»

Eurosport.ru10:53
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:31, Ашберн
Политика

Тимошенко отказалась верить в выход Порошенко во второй тур

Обновлено в 13:55
Политика

Пореченков ответил на оскорбления Зеленского

Обновлено в 11:57
Происшествия

Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии

Обновлено в 14:28
Футбол

«Краснодар» разгромил «Анжи» и вышел на второе место

"Краснодар" одержал крупную победу 5:0, которая позволила ему набрать 38 очков и выйти на второе место. У "Анжи" 18 очков и 14 позиция.
Обновлено в 13:58
Политика

Украинские избиратели пользуются ручками с исчезающими чернилами

На одном из избирательных участков в Киеве штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко зафиксировал использование ручек с исчезающими чернилами.
Обновлено в 11:44
Космос

Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300

Обновлено вчера в 05:21
Политика

Палатки возле здания ЦИК в Киеве поставили сторонники Тимошенко

Обновлено в 12:13
Политика

В Киевской области нашли заранее подписанные протоколы

На избирательном участке в Барышевском районе Киевской области обнаружили подписанные протоколы еще до окончания президентских выборов.
Обновлено в 13:02
Авто

Музыкант Адам Левин продает Mercedes-Benz 300 SL Gullwing

На аукцион выставлен уникальный экземпляр Mercedes-Benz 300 SL Gullwing 1955 года выпуска.
Обновлено в 04:50
Экономика

Гройсман в 2018 году заработал около 350 тысяч долларов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2018 год, согласно которой его общий доход составил 9,37 миллиона гривен (около 350 тысяч долларов), сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.
Обновлено в 03:55
Политика

Британский посол публично нарушила украинский закон о выборах

Посла Великобритании в Киеве Джудит Гоф, которая присутствовала в качестве наблюдателя на выборах президента Украины, уличили в нарушении законодательства страны.
Обновлено в 09:09
Политика

Порошенко прокомментировал данные экзитполов на Украине

Президент Украины Петро Порошенко прокомментировал результаты экзитполов на выборах главы украинского государства.
Обновлено в 14:19
Автоспорт

Кадр дня: Феттель теряет антикрыло и проигрывает гонку

Пилот шел в лидерах гонки, но в борьбе с Льюисом Хэмилтоном не справился с управлением, и его болид развернуло.
Обновлено в 12:44
Политика

Шарий сделал прогноз на итоги первого тура выборов президента Украины

Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал ход президентских выборов на Украине и назвал кандидатов, которые, по его мнению, вероятнее всего пройдут во второй тур.
Обновлено в 09:44
Здоровье

Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем

Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу Алдервейрелда

"Ливерпуль" вырвал победу над "Тоттенхэмом" в матче 32-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:24
Политика

США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро

Вашингтон заставит Москву "заплатить" за поддержку Николаса Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Обновлено в 12:37
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Новой Москве

Обновлено в 05:44
Культура

Наташа Королева: В СБУ сочли песню «Маленькая страна» экстремистской

Известная певица Наталия Порывай, широко известная как Наташа Королёва рассказала о том, почему её не пускают на Украину, откуда артистка родом.
Обновлено в 06:16
Политика

На Украине завершилось голосование на выборах президента страны

Голосование на выборах президента Украины завершилось. В 20:00 закрылись все избирательные участки на территории страны.
Обновлено в 13:00
Наука

Найден эффективный способ защиты человека от укусов комаров

Обновлено 29 марта в 05:17
Политика

Украинцы запустили в соцсетях флешмоб прощания с Порошенко

Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес

И снова девочка: звезда «50 оттенков серого» Джейми Дорнан стал многодетным отцом

Джейми Дорнан и Амелия Уорнер стали родителями в третий раз.
Обновлено в 13:49
Общество

Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix

В работе сервиса Netflix, который распространяет фильмы и сериалы посредством потокового видео, в ночь с 30 на 31 марта произошел сбой в нескольких странах мира.
Обновлено вчера в 22:37
Политика

Порошенко считает, что президентские выборы на Украине прошли успешно

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина прошла тест на свободное волеизъявление граждан.
Обновлено в 13:43
Политика

Порошенко пообещал новый этап возвращения Донбасса и Крыма

Действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал, что сразу же после 21 апреля – второго тура выборов главы украинского государства – начнет новый этап установления контроля Киева над Крымом и Донбассом.
Обновлено в 14:15
Политика

Журналистов из РФ не пустили на участок в посольстве Украины в Минске

Корреспондентам разрешили снимать снаружи посольства и разговаривать с украинскими гражданами Российских журналистов не пустили на избирательный участок, который расположен в посольстве Украины в Минске, пишет РИА Новости со ссылкой на одного из украинских дипломатов.
Обновлено в 13:10
Общество

Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным

Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
Обновлено в 08:10
Футбол

Евсеев: ЦСКА был сильнее «Уфы» и должен был выигрывать

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал ничейный результат матча 21-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:2).
Обновлено в 11:44
Происшествия

В Москве возбудили уголовное дело по факту хищения кабеля связи

Следствие ОМВД России по Тверскому району возбудило уголовное дело по факту хищения фрагмента кабеля связи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста.
Обновлено в 07:30
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Шотландский футбольный клуб из города Глазго. Выступает в шотландском Премьершипе, высшем дивизионе Шотландской профессиональной футбольной лиги. Поддерживается католической частью Глазго в отличие от клуба «Рейнджерс», считающегося протестантским.
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Рейнджерс
Британский футбольный клуб
Шотландский футбольный клуб из города Глазго, основанный в 1872 году. Самый титулованный футбольный клуб Шотландии по числу завоеванных титулов в чемпионате. Один из старейших футбольных клубов чемпионата Шотландии. Действующий участник шотландской Премьер лиги. Домашние матчи проводит на стадионе «Айброкс» вместимостью более 50 000 зрителей.
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