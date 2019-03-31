Футбол
«Селтик» одолел «Рейнджерс» в дербиSoccer.ru 08:56
"Селтик" переиграл "Рейнджерс" в матче 31-го тура чемпионата Шотландии. После этого матча "Селтик" возглавляет таблицу чемпионата (73 очка), а "Рейнджерс" находится на второй строчке (60 очков).
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Тимошенко отказалась верить в выход Порошенко во второй тур
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Пореченков ответил на оскорбления Зеленского
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"Краснодар" одержал крупную победу 5:0, которая позволила ему набрать 38 очков и выйти на второе место. У "Анжи" 18 очков и 14 позиция.
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Украинские избиратели пользуются ручками с исчезающими чернилами
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Политика
В Киевской области нашли заранее подписанные протоколы
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Авто
Музыкант Адам Левин продает Mercedes-Benz 300 SL Gullwing
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Посла Великобритании в Киеве Джудит Гоф, которая присутствовала в качестве наблюдателя на выборах президента Украины, уличили в нарушении законодательства страны.
Обновлено в 09:09
Политика
Порошенко прокомментировал данные экзитполов на Украине
Президент Украины Петро Порошенко прокомментировал результаты экзитполов на выборах главы украинского государства.
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Шарий сделал прогноз на итоги первого тура выборов президента Украины
Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал ход президентских выборов на Украине и назвал кандидатов, которые, по его мнению, вероятнее всего пройдут во второй тур.
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Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем
Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу Алдервейрелда
"Ливерпуль" вырвал победу над "Тоттенхэмом" в матче 32-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:24
Политика
США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро
Вашингтон заставит Москву "заплатить" за поддержку Николаса Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
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Культура
Наташа Королева: В СБУ сочли песню «Маленькая страна» экстремистской
Известная певица Наталия Порывай, широко известная как Наташа Королёва рассказала о том, почему её не пускают на Украину, откуда артистка родом.
Обновлено в 06:16
Политика
На Украине завершилось голосование на выборах президента страны
Голосование на выборах президента Украины завершилось. В 20:00 закрылись все избирательные участки на территории страны.
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Украинцы запустили в соцсетях флешмоб прощания с Порошенко
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Шоу-бизнес
И снова девочка: звезда «50 оттенков серого» Джейми Дорнан стал многодетным отцом
Джейми Дорнан и Амелия Уорнер стали родителями в третий раз.
Обновлено в 13:49
Общество
Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix
В работе сервиса Netflix, который распространяет фильмы и сериалы посредством потокового видео, в ночь с 30 на 31 марта произошел сбой в нескольких странах мира.
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Порошенко считает, что президентские выборы на Украине прошли успешно
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина прошла тест на свободное волеизъявление граждан.
Обновлено в 13:43
Политика
Порошенко пообещал новый этап возвращения Донбасса и Крыма
Действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал, что сразу же после 21 апреля – второго тура выборов главы украинского государства – начнет новый этап установления контроля Киева над Крымом и Донбассом.
Обновлено в 14:15
Политика
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Корреспондентам разрешили снимать снаружи посольства и разговаривать с украинскими гражданами Российских журналистов не пустили на избирательный участок, который расположен в посольстве Украины в Минске, пишет РИА Новости со ссылкой на одного из украинских дипломатов.
Обновлено в 13:10
Общество
Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным
Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
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Футбол
Евсеев: ЦСКА был сильнее «Уфы» и должен был выигрывать
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал ничейный результат матча 21-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:2).
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В Москве возбудили уголовное дело по факту хищения кабеля связи
Следствие ОМВД России по Тверскому району возбудило уголовное дело по факту хищения фрагмента кабеля связи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста.
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