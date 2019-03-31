«Селтик» одолел «Рейнджерс» в дербиSoccer.ru 08:56

"Селтик" переиграл "Рейнджерс" в матче 31-го тура чемпионата Шотландии. После этого матча "Селтик" возглавляет таблицу чемпионата (73 очка), а "Рейнджерс" находится на второй строчке (60 очков).

Футбол «Краснодар» разгромил «Анжи» и вышел на второе место "Краснодар" одержал крупную победу 5:0, которая позволила ему набрать 38 очков и выйти на второе место. У "Анжи" 18 очков и 14 позиция.

Политика Украинские избиратели пользуются ручками с исчезающими чернилами На одном из избирательных участков в Киеве штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко зафиксировал использование ручек с исчезающими чернилами.

Политика В Киевской области нашли заранее подписанные протоколы На избирательном участке в Барышевском районе Киевской области обнаружили подписанные протоколы еще до окончания президентских выборов.

Авто Музыкант Адам Левин продает Mercedes-Benz 300 SL Gullwing На аукцион выставлен уникальный экземпляр Mercedes-Benz 300 SL Gullwing 1955 года выпуска.

Экономика Гройсман в 2018 году заработал около 350 тысяч долларов Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2018 год, согласно которой его общий доход составил 9,37 миллиона гривен (около 350 тысяч долларов), сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.

Политика Британский посол публично нарушила украинский закон о выборах Посла Великобритании в Киеве Джудит Гоф, которая присутствовала в качестве наблюдателя на выборах президента Украины, уличили в нарушении законодательства страны.

Политика Порошенко прокомментировал данные экзитполов на Украине Президент Украины Петро Порошенко прокомментировал результаты экзитполов на выборах главы украинского государства.

Автоспорт Кадр дня: Феттель теряет антикрыло и проигрывает гонку Пилот шел в лидерах гонки, но в борьбе с Льюисом Хэмилтоном не справился с управлением, и его болид развернуло.

Политика Шарий сделал прогноз на итоги первого тура выборов президента Украины Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал ход президентских выборов на Украине и назвал кандидатов, которые, по его мнению, вероятнее всего пройдут во второй тур.

Здоровье Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.

Футбол «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу Алдервейрелда "Ливерпуль" вырвал победу над "Тоттенхэмом" в матче 32-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".

Политика США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро Вашингтон заставит Москву "заплатить" за поддержку Николаса Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Культура Наташа Королева: В СБУ сочли песню «Маленькая страна» экстремистской Известная певица Наталия Порывай, широко известная как Наташа Королёва рассказала о том, почему её не пускают на Украину, откуда артистка родом.

Политика На Украине завершилось голосование на выборах президента страны Голосование на выборах президента Украины завершилось. В 20:00 закрылись все избирательные участки на территории страны.

Общество Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix В работе сервиса Netflix, который распространяет фильмы и сериалы посредством потокового видео, в ночь с 30 на 31 марта произошел сбой в нескольких странах мира.

Политика Порошенко считает, что президентские выборы на Украине прошли успешно Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина прошла тест на свободное волеизъявление граждан.

Политика Порошенко пообещал новый этап возвращения Донбасса и Крыма Действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал, что сразу же после 21 апреля – второго тура выборов главы украинского государства – начнет новый этап установления контроля Киева над Крымом и Донбассом.

Политика Журналистов из РФ не пустили на участок в посольстве Украины в Минске Корреспондентам разрешили снимать снаружи посольства и разговаривать с украинскими гражданами Российских журналистов не пустили на избирательный участок, который расположен в посольстве Украины в Минске, пишет РИА Новости со ссылкой на одного из украинских дипломатов.

Общество Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.

Футбол Евсеев: ЦСКА был сильнее «Уфы» и должен был выигрывать Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал ничейный результат матча 21-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:2).