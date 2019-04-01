Футбол

«Селтик» одолел «Рейнджерс» в дербиSoccer.ru 08:56

"Селтик" переиграл "Рейнджерс" в матче 31-го тура чемпионата Шотландии. После этого матча "Селтик" возглавляет таблицу чемпионата (73 очка), а "Рейнджерс" находится на второй строчке (60 очков).
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Три фаната получили ножевые ранения после матча «Селтика» и «Рейнджерс»

Газета.Ru19:15

«Селтик» седьмой год подряд выигрывает чемпионат. Кто еще в Европе доминирует так долго?

Матч ТВ10:32

Трое болельщиков получили ножевые ранения после матча «Селтика» и «Рейнджерс»

Sport24.ru18:33

После окончания матча между «Селтиком» и «Рейнджерс» произошла потасовка между игроками

Советский спорт16:26

Три болельщика получили ножевые ранения после матча «Селтик» — «Рейнджерс»

Чемпионат19:31

Три фаната получили ранения после дерби «Селтик» - «Рейнджерс»

Спорт-Экспресс20:07

«Селтик» одолел «Рейнджерс» в дерби

Soccer.ru08:56
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:11, Ашберн
Политика

Зеленский заявил, что готов к дебатам с Порошенко

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что готов к дебатам со своим оппонентом, нынешним лидером Незалежной Петром Порошенко.
Обновлено в 16:04
Хоккей

Вратарь «Коламбуса» Бобровский в девятый раз в сезоне сыграл на ноль

Обновлено в 20:47
Политика

Пушков спрогнозировал ход второго тура выборов президента Украины

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сделал прогноз на второй тур выборов президента Украины.
Обновлено в 15:13
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено в 16:47
Политика

Министр Дроботушенко написал заявление об увольнении

Источник в министерстве сообщил Заб.ру, что Дроботушенко находится на больничном, и о его увольнении ничего неизвестно.
Обновлено 29 марта в 01:24
Политика

Порошенко в день выборов напомнил о разрыве Договора о дружбе с РФ

В день президентских выборов Петр Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Обновлено в 04:27
Финансы

Какими в апреле россияне увидят курсы доллара и евро

Еще одной из причин укрепления рубля и рублевых активов может быть переток средств иностранных инвесторов с турецкого и аргентинского рынков, которые сильно лихорадит.
Обновлено в 00:00
Авто

Как продать битую машину выгодно и без обмана

Обновлено в 11:59
Политика

В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским

Донецкая народная республика вряд ли пойдет на переговоры с Владимиром Зеленским в случае его победы на выборах президента Украины, заявил заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 17:57
Важное за сутки

Определена оптимальная частота стирки джинсов

Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
Обновлено в 21:25
Музыка

Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».
Обновлено в 09:48
Политика

Саакашвили передумал возвращаться на Украину

Саакашвили объяснил свое решение тем, что действующий глава страны Петр Порошенко, по предварительным данным, прошел во второй тур президентских выборов.
Обновлено в 16:36
Футбол

Маурицио Сарри: «В конце концов „Челси“ заслужил эту победу»

Обновлено в 12:47
Политика

Лавров настоял на праве российских военных пребывать в Венесуэле

Глава МИД Сергей Лавров повторил ранее данное его же структурой официальное объяснение тому, чем именно занимаются вооруженные россияне в камуфляжной форме на территории южноамериканского государства Венесуэла.
Обновлено в 08:12
Экономика

Доходы Порошенко за год увеличились в 95 раз

Общая сумма доходов, включая подарки, составляет 1,55 млрд грн (около $56,9 млн), в 2017-м Порошенко задекларировал 16,3 млн грн ($585 тыс.).
Обновлено в 21:50
Здоровье

«СОГАЗ-Мед» познакомила пациентов со страховым представителем «Катя»

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» в 2018 году разработала креативное решение, призванное помочь ответить на наиболее частые вопросы граждан, застрахованных по ОМС, а также визуализировать образ страхового представителя – интерактивное пространство, объединяющее ростовую фигуру и сенсорный планшет.
Обновлено в 22:00
Происшествия

По протестующим в Венесуэле открыли огонь

Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено в 19:44
Политика

Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского

Обновлено в 19:19
Экономика

ФАС собирается исключить «Ростелеком» и «Почту России» из списка естественных монополий

Проект даст новое определение естественной монополии и в перспективе сократит число сфер с такими фирмами с 14 до восьми.
Обновлено в 21:20
Общество

Апрель встретит петербуржцев мокрым снегом и дождем

Отмечается, что в понедельник, 1 апреля, северо-западный, западный ветер разгонится в Петербурге до 12 м / с. При этом местами возможен небольшой снег.
Обновлено в 08:04
Политика

Зеленский уверенно лидирует в первом туре выборов президента Украины

Новый президент Украины, как и предсказывали социологи, определится во втором туре выборов 21 апреля.
Обновлено в 14:24
Шоу-бизнес

Беременная Миранда Керр вышла в свет

В качестве украшений беременная Керр выбрала лишь бриллиантовые серьги — они идеально гармонировали с ее помолвочным и обручальным кольцами.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Во Владивостоке из-за тумана задерживаются свыше 15 рейсов

Обновлено в 20:49
Происшествия

На северо-западе Москвы полыхает крупный пожар

В здании склада, расположенного на 3-й Хорошевской улице на северо-западе Москвы, возник крупный пожар.
Обновлено в 21:28
Космос

Ученые заметили «грибы» на Марсе

Обновлено вчера в 05:33
Политика

Полиция Украины получила около 400 сообщений о нарушениях на выборах

Обновлено в 07:44
Общество

Власти в Хакасии не могут разрешить кедровую дилемму

Сразу в двух селах Таштыпского района Хакасии на минувшей неделе прошли очередные сходы граждан.
Обновлено в 19:08
Автоспорт

Квят: видимо, Джовинацци не очень хотел меня обгонять, а хотел ударить

Обновлено в 16:06
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Названы самые популярные у иностранцев города России

Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.
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Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ

Обновлено в 08:09
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Британский футбольный клуб
Шотландский футбольный клуб из города Глазго. Выступает в шотландском Премьершипе, высшем дивизионе Шотландской профессиональной футбольной лиги. Поддерживается католической частью Глазго в отличие от клуба «Рейнджерс», считающегося протестантским.
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Британский футбольный клуб
Шотландский футбольный клуб из города Глазго, основанный в 1872 году. Самый титулованный футбольный клуб Шотландии по числу завоеванных титулов в чемпионате. Один из старейших футбольных клубов чемпионата Шотландии. Действующий участник шотландской Премьер лиги. Домашние матчи проводит на стадионе «Айброкс» вместимостью более 50 000 зрителей.
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