Футбол
«Селтик» одолел «Рейнджерс» в дербиSoccer.ru 08:56
"Селтик" переиграл "Рейнджерс" в матче 31-го тура чемпионата Шотландии. После этого матча "Селтик" возглавляет таблицу чемпионата (73 очка), а "Рейнджерс" находится на второй строчке (60 очков).
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:11, Ашберн
Политика
Зеленский заявил, что готов к дебатам с Порошенко
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что готов к дебатам со своим оппонентом, нынешним лидером Незалежной Петром Порошенко.
Обновлено в 16:04
Политика
Пушков спрогнозировал ход второго тура выборов президента Украины
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сделал прогноз на второй тур выборов президента Украины.
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Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено в 16:47
Политика
Министр Дроботушенко написал заявление об увольнении
Источник в министерстве сообщил Заб.ру, что Дроботушенко находится на больничном, и о его увольнении ничего неизвестно.
Обновлено 29 марта в 01:24
Политика
Порошенко в день выборов напомнил о разрыве Договора о дружбе с РФ
В день президентских выборов Петр Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Обновлено в 04:27
Финансы
Какими в апреле россияне увидят курсы доллара и евро
Еще одной из причин укрепления рубля и рублевых активов может быть переток средств иностранных инвесторов с турецкого и аргентинского рынков, которые сильно лихорадит.
Обновлено в 00:00
Авто
Как продать битую машину выгодно и без обмана
Обновлено в 11:59
Политика
В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским
Донецкая народная республика вряд ли пойдет на переговоры с Владимиром Зеленским в случае его победы на выборах президента Украины, заявил заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 17:57
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Определена оптимальная частота стирки джинсов
Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
Обновлено в 21:25
Музыка
Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».
Обновлено в 09:48
Политика
Саакашвили передумал возвращаться на Украину
Саакашвили объяснил свое решение тем, что действующий глава страны Петр Порошенко, по предварительным данным, прошел во второй тур президентских выборов.
Обновлено в 16:36
Футбол
Маурицио Сарри: «В конце концов „Челси“ заслужил эту победу»
Обновлено в 12:47
Политика
Лавров настоял на праве российских военных пребывать в Венесуэле
Глава МИД Сергей Лавров повторил ранее данное его же структурой официальное объяснение тому, чем именно занимаются вооруженные россияне в камуфляжной форме на территории южноамериканского государства Венесуэла.
Обновлено в 08:12
Экономика
Доходы Порошенко за год увеличились в 95 раз
Общая сумма доходов, включая подарки, составляет 1,55 млрд грн (около $56,9 млн), в 2017-м Порошенко задекларировал 16,3 млн грн ($585 тыс.).
Обновлено в 21:50
Здоровье
«СОГАЗ-Мед» познакомила пациентов со страховым представителем «Катя»
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» в 2018 году разработала креативное решение, призванное помочь ответить на наиболее частые вопросы граждан, застрахованных по ОМС, а также визуализировать образ страхового представителя – интерактивное пространство, объединяющее ростовую фигуру и сенсорный планшет.
Обновлено в 22:00
Происшествия
По протестующим в Венесуэле открыли огонь
Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено в 19:44
Политика
Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского
Обновлено в 19:19
Экономика
ФАС собирается исключить «Ростелеком» и «Почту России» из списка естественных монополий
Проект даст новое определение естественной монополии и в перспективе сократит число сфер с такими фирмами с 14 до восьми.
Обновлено в 21:20
Общество
Апрель встретит петербуржцев мокрым снегом и дождем
Отмечается, что в понедельник, 1 апреля, северо-западный, западный ветер разгонится в Петербурге до 12 м / с. При этом местами возможен небольшой снег.
Обновлено в 08:04
Политика
Зеленский уверенно лидирует в первом туре выборов президента Украины
Новый президент Украины, как и предсказывали социологи, определится во втором туре выборов 21 апреля.
Обновлено в 14:24
Шоу-бизнес
Беременная Миранда Керр вышла в свет
В качестве украшений беременная Керр выбрала лишь бриллиантовые серьги — они идеально гармонировали с ее помолвочным и обручальным кольцами.
Обновлено в 05:30
Происшествия
На северо-западе Москвы полыхает крупный пожар
В здании склада, расположенного на 3-й Хорошевской улице на северо-западе Москвы, возник крупный пожар.
Обновлено в 21:28
Космос
Ученые заметили «грибы» на Марсе
Обновлено вчера в 05:33
Общество
Власти в Хакасии не могут разрешить кедровую дилемму
Сразу в двух селах Таштыпского района Хакасии на минувшей неделе прошли очередные сходы граждан.
Обновлено в 19:08
Путешествия
Названы самые популярные у иностранцев города России
Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.
Обновлено в 17:29