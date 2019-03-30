Футбол
«Селтик» одолел «Рейнджерс» в дербиSoccer.ru 08:56
"Селтик" переиграл "Рейнджерс" в матче 31-го тура чемпионата Шотландии. После этого матча "Селтик" возглавляет таблицу чемпионата (73 очка), а "Рейнджерс" находится на второй строчке (60 очков).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Политика
Лавров ответил на слова Помпео о мерах НАТО против России
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.
Обновлено в 06:24
Общество
В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 06:29
Политика
Китай продлил решение о заморозке тарифов на ввоз машин из США
Правительство Китая продлило решение о приостановке взыскания повышенных тарифов на импорт американских автомобилей и комплектующих, сообщает Global Times со ссылкой на Минфин КНР.
Обновлено в 08:48
Политика
Украина выбирает президента. Промежуточные итоги
Украина выбирает президента Выборы президента проходят на Украине в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 08:55
Политика
Саакашвили отреагировал на похвалу Зеленского
Обновлено в 07:39
Футбол
Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом»
Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:00
Происшествия
Истребитель МиГ-27 разбился в Индии
Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Политика
Российские СМИ не пустили на избирательный участок в Минске
Члены избирательной комиссии в Минске не пустили российские СМИ на участок для выборов украинского президента.
Обновлено в 09:48
Космос
На МКС начинается изучение космической радиации
По сообщению РИА Новости, целью эксперимента является создание системы мониторинга радиационной опасности, а также разработка экспериментально проверенных методов определения чувствительности аппаратуры к всплескам космической радиации.
Обновлено в 03:04
Политика
СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине
Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Задержана мать, которая отрезала сыну правое ухо
По предварительной информации, 27 марта женщина 46 лет из-за внезапно возникшей личной неприязни по отношению к своему малолетнему сыну (2007 год рождения) несколько раз ударила его скалкой, а после частично ампутировала ему правое ухо строительным ножом.
Обновлено вчера в 14:23
Шоу-бизнес
Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США
Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 08:28
Армия и оружие
Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья
Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.
Обновлено 29 марта в 18:04
Общество
Друзь ушел на пенсию после скандала с подкупом на «Первом канале»
Александр Друзь признался, что ушел на пенсию. Теперь он занимается обучением молодежи.
Обновлено в 09:14
Гаджеты
Названы семь гаджетов, способных отследить проблемы с сердцем
Эксперты назвали семь современных гаджетов, способных спасти человеку жизнь.
Обновлено в 06:23
Политика
Штаб кандидата в президенты угрожают взорвать на Украине
МВД Украины сообщило, что неизвестный мужчина позвонил в полицию и пообещал взорвать штаб одного из кандидатов в президенты страны в Чернигове.
Обновлено в 06:09
Политика
В Киеве женщина родила на избирательном участке
Обновлено в 09:44
Политика
Первые нарушения на выборах зафиксированы на Украине
Обновлено в 03:00
Культура
NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ
В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Самаре иномарка упала с четвертого этажа парковки торгового центра
В воскресенье, 31 марта, около 1.30 водитель Хендэ ехал по многоуровневой парковке торгового центра «Гудок».
Обновлено в 03:07
Происшествия
В Петербурге водитель сбил ребенка на пешеходном переходе
Как сообщили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мальчика, возраст которого уточняется, сбил на пешеходном переходе автомобиль Porsche Cayenne.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Полиция изъяла в Киевской области 600 килограммов героина
Полиция изъяла 600 кг героина на сумму около $50 млн в Киевской области. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
Обновлено в 09:06
Спорт
Миронова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону
Обновлено в 05:11
Финансы
Какими в апреле россияне увидят курсы доллара и евро
Еще одной из причин укрепления рубля и рублевых активов может быть переток средств иностранных инвесторов с турецкого и аргентинского рынков, которые сильно лихорадит.
Обновлено в 00:00
Недвижимость
Россияне все чаще выбирают аренду жилья и не планируют её покупать
Эксперты заявляют, что россияне всё чаще отказываются от покупки жилья в пользу долгосрочной аренды.
Обновлено в 05:12
Политика
В Ингушетии запретили новый оппозиционный митинг
Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.
Обновлено в 09:45
Происшествия
В Киеве эвакуировали гостиницу «Украина»
Полиция Киева эвакуировала в воскресенье, 31 марта, около 150 человек из гостиницы «Украина» после сообщений об угрозе минирования.
Обновлено в 08:34