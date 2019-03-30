Футбол

«Селтик» одолел «Рейнджерс» в дербиSoccer.ru 08:56

"Селтик" переиграл "Рейнджерс" в матче 31-го тура чемпионата Шотландии. После этого матча "Селтик" возглавляет таблицу чемпионата (73 очка), а "Рейнджерс" находится на второй строчке (60 очков).
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«Селтик» одолел «Рейнджерс» в дерби

Soccer.ru08:56

«Селтик» вырвал победу над «Рейнджерс» в главном дерби Шотландии

Газета.Ru09:22

«Селтик» вырвал победу в матче с «Рейнджерс»

Спорт-Экспресс08:59

«Селтик» обыграл «Рейнджерс» в главном шотландском дерби

Sport24.ru09:32

Гол на 86-й минуте принёс «Селтику» победу в дерби с «Рейнджерс» Джеррарда

Чемпионат08:58

«Селтик» – «Рейнджерс»: центральный матч тура

Все про Спорт рувчера в 03:18
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Политика

Лавров ответил на слова Помпео о мерах НАТО против России

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.
Обновлено в 06:24
Общество

В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 06:29
Политика

Китай продлил решение о заморозке тарифов на ввоз машин из США

Правительство Китая продлило решение о приостановке взыскания повышенных тарифов на импорт американских автомобилей и комплектующих, сообщает Global Times со ссылкой на Минфин КНР.
Обновлено в 08:48
Политика

Украина выбирает президента. Промежуточные итоги

Украина выбирает президента Выборы президента проходят на Украине в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 08:55
Политика

Саакашвили отреагировал на похвалу Зеленского

Обновлено в 07:39
Футбол

Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом»

Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:00
Происшествия

Истребитель МиГ-27 разбился в Индии

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Политика

Российские СМИ не пустили на избирательный участок в Минске

Члены избирательной комиссии в Минске не пустили российские СМИ на участок для выборов украинского президента.
Обновлено в 09:48
Космос

На МКС начинается изучение космической радиации

По сообщению РИА Новости, целью эксперимента является создание системы мониторинга радиационной опасности, а также разработка экспериментально проверенных методов определения чувствительности аппаратуры к всплескам космической радиации.
Обновлено в 03:04
Политика

СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине

Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Задержана мать, которая отрезала сыну правое ухо

По предварительной информации, 27 марта женщина 46 лет из-за внезапно возникшей личной неприязни по отношению к своему малолетнему сыну (2007 год рождения) несколько раз ударила его скалкой, а после частично ампутировала ему правое ухо строительным ножом.
Обновлено вчера в 14:23
Шоу-бизнес

Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия

Около поселка Лебяжье и порта Бронка нашлись два тюлененка

Обновлено в 08:12
Армия и оружие

Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья

Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.
Обновлено 29 марта в 18:04
Общество

Друзь ушел на пенсию после скандала с подкупом на «Первом канале»

Александр Друзь признался, что ушел на пенсию. Теперь он занимается обучением молодежи.
Обновлено в 09:14
Гаджеты

Названы семь гаджетов, способных отследить проблемы с сердцем

Эксперты назвали семь современных гаджетов, способных спасти человеку жизнь.
Обновлено в 06:23
Политика

Штаб кандидата в президенты угрожают взорвать на Украине

МВД Украины сообщило, что неизвестный мужчина позвонил в полицию и пообещал взорвать штаб одного из кандидатов в президенты страны в Чернигове.
Обновлено в 06:09
Политика

В Киеве женщина родила на избирательном участке

Обновлено в 09:44
Политика

Первые нарушения на выборах зафиксированы на Украине

Обновлено в 03:00
Культура

NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ

В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.
Обновлено в 06:58
Происшествия

В Самаре иномарка упала с четвертого этажа парковки торгового центра

В воскресенье, 31 марта, около 1.30 водитель Хендэ ехал по многоуровневой парковке торгового центра «Гудок».
Обновлено в 03:07
Происшествия

В Петербурге водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

Как сообщили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мальчика, возраст которого уточняется, сбил на пешеходном переходе автомобиль Porsche Cayenne.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Полиция изъяла в Киевской области 600 килограммов героина

Полиция изъяла 600 кг героина на сумму около $50 млн в Киевской области. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
Обновлено в 09:06
Спорт

Миронова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону

Обновлено в 05:11
Финансы

Какими в апреле россияне увидят курсы доллара и евро

Еще одной из причин укрепления рубля и рублевых активов может быть переток средств иностранных инвесторов с турецкого и аргентинского рынков, которые сильно лихорадит.
Обновлено в 00:00
Недвижимость

Россияне все чаще выбирают аренду жилья и не планируют её покупать

Эксперты заявляют, что россияне всё чаще отказываются от покупки жилья в пользу долгосрочной аренды.
Обновлено в 05:12
Единоборства

Тимофей Настюхин нокаутировал Эдди Альвареса в первом раунде

Обновлено в 06:29
Политика

Полиция Украины получила 950 сообщений о нарушениях на выборах

Обновлено в 09:47
Политика

В Ингушетии запретили новый оппозиционный митинг

Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.
Обновлено в 09:45
Происшествия

В Киеве эвакуировали гостиницу «Украина»

Полиция Киева эвакуировала в воскресенье, 31 марта, около 150 человек из гостиницы «Украина» после сообщений об угрозе минирования.
Обновлено в 08:34
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Шотландский футбольный клуб из города Глазго. Выступает в шотландском Премьершипе, высшем дивизионе Шотландской профессиональной футбольной лиги. Поддерживается католической частью Глазго в отличие от клуба «Рейнджерс», считающегося протестантским.
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Британский футбольный клуб
Шотландский футбольный клуб из города Глазго, основанный в 1872 году. Самый титулованный футбольный клуб Шотландии по числу завоеванных титулов в чемпионате. Один из старейших футбольных клубов чемпионата Шотландии. Действующий участник шотландской Премьер лиги. Домашние матчи проводит на стадионе «Айброкс» вместимостью более 50 000 зрителей.
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