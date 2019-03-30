«Селтик» одолел «Рейнджерс» в дербиSoccer.ru 08:56

"Селтик" переиграл "Рейнджерс" в матче 31-го тура чемпионата Шотландии. После этого матча "Селтик" возглавляет таблицу чемпионата (73 очка), а "Рейнджерс" находится на второй строчке (60 очков).

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Политика Лавров ответил на слова Помпео о мерах НАТО против России Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.

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Политика Украина выбирает президента. Промежуточные итоги Украина выбирает президента Выборы президента проходят на Украине в воскресенье, 31 марта.

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