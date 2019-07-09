Футбол
«Селтик» обыграл «Сараево» в матче первого квалификационного раунда ЛЧРИА Новости 16:01
Футболисты шотландского "Селтика" победили "Сараево" из Боснии и Герцеговины в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Сараево, завершилась со счетом 3:1 в пользу шотландского клуба.
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