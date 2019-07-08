Футбол

«Астана» победила ЧФР в матче первого квалификационного раунда ЛЧРИА Новости вчера в 11:00

Футболисты казахстанской "Астаны" победили дома румынский ЧФР (Клуж) в первом матче стартового квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая во вторник в Нур-Султане, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
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«Селтик» забил три мяча на выезде в квалификации Лиги чемпионов, «Црвена Звезда» не пропустила

Матч ТВвчера в 16:05

«Селтик» обыграл «Сараево» в матче первого квалификационного раунда ЛЧ

РИА Новостивчера в 16:01

«Црвена Звезда» сыграла вничью с «Судувой» в первом матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов, «Селтик» обыграл «Сараево»

Спорт-Экспрессвчера в 16:00

«Селтик» забил три мяча на выезде в квалификации Лиги чемпионов, «Црвена Звезда» не пропустила

Sportbox.RUвчера в 16:05

Ставки на матч Сараево – Селтик. Дмитрий Мостовой: «шотландцы одержат уверенную победу»

Букмекеры.рфвчера в 09:49

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. Первые матчи. «Селтик» победил «Сараево», «Астана» обыграла ЧФР

Sports.ruвчера в 04:45

«Сараево» – «Селтик»: прогноз и ставка на матч квалификации Лиги чемпионов

ODDS.ru08 июля в 16:52
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Кино

Звезда «Рейда» Джо Таслим сыграет Саб-Зиро в экранизации Mortal Kombat

Обновлено в 03:36
Происшествия

В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей

Обновлено в 05:08
Происшествия

Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось

Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Политика

Сванидзе оценил призыв журналиста из ФРГ снести памятник Победы

Российский журналист и историк Николай Сванидзе, комментируя URA.RU слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа, заявившего о необходимости снести памятник Победы на Прохоровском поле, назвал такую позицию неразумной.
Обновлено в 06:07
Происшествия

В соцсети объявили сбор денег для башкирской кассирши

Уфимский общественник Азамат Галин рассказал РИА Новости о начале сбора пожертвований для башкирской кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей, для возмещения ущерба банку.
Обновлено в 04:45
Политика

Красноярские депутаты предложили уволить главу краевой счетной палаты

Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке

Как сообщает портал Odessit.ua, в здании Малиновского районного суда Одессы 9 июля бывший одесский губернатор, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили устроил потасовку со сторонниками бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова, которого Саакашвили неоднократно обвинял в коррупции.
Обновлено в 02:19
Политика

Венедиктов передал Зеленскому письмо матери Вышинского

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов прилетел в Киев, чтобы передать президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо от матери задержанного больше года назад главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Журналист опубликовал в своих соцсетях фотографии из украинской столицы.
Обновлено в 05:16
Политика

В Раду внесли поправки о наказании за непризнание Крыма частью Украины

В Верховную раду внесен законопроект о введении уголовной ответственности за непризнание принадлежности Украине Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 05:41
Происшествия

На Красной площади прошла акция крымских татар против репрессий

Фото: "Крымская солидарность" В Москве на Красной площади крымские татары провели пикет против репрессий, сообщает корреспондент "Граней" с места событий.
Обновлено в 05:56
Футбол

Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за ситуации с Гризманном

Финансовые проблемы привели к тому, что сотрудникам клуба июньскую зарплату выплатили с задержкой в три дня.
Обновлено в 06:20
Общество

В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях в августе

Обновлено в 01:38
Происшествия

Самолет из Черногории экстренно сел в аэропорту Калуги

Обновлено в 06:27
Кино

Джордж Мартин рассказал о приквеле «Игры престолов»

Ранее Мартин рассказал, как может закончиться книжная версия «Игры престолов».
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

Российский сторожевик зашел в зону учений Украины и НАТО

Сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» зашел в закрытую зону проведения совместных учений Украины и НАТО Sea Breeze.
Обновлено в 05:37
Общество

Киностудия имени Горького продаст непрофильные активы на ₽4 млрд

Обновлено в 03:23
Происшествия

Пятерых полицейских отстранили от работы из-за дела Голунова

Пятерых сотрудников УВД по ЗАО Москвы отстранены от работы из-за дела Ивана Голунова, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 06:16
Общество

Условия труда россиян признали кабальными

Две трети российских граждан на постоянной основе работают сверх нормы без дополнительной оплаты.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось

В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено вчера в 12:18
Общество

«Дикси» открыла в Москве магазин нового формата

Сеть "Дикси" открыла в Москве первый экспериментальный супермаркет с новым дизайном, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу ритейлера.
Обновлено в 03:04
Общество

Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку

Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 05:42
Политика

Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя

Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:13
Происшествия

Два автобуса с пассажирами столкнулись в Улан-Удэ, есть пострадавшие

Обновлено в 02:15
Здоровье

Главный диетолог столицы рассказала о самых полезных летних ягодах

Обновлено вчера в 01:59
Экономика

Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России

Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.
Обновлено в 04:25
Общество

Видеоблогера Соколовского оштрафовали за пикет с плакатом про Путина

Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Российская и сирийская авиация «утюжит» боевиков в Латакии

Step News Agency опубликовал видео, на котором сирийский L-39 наносит удары по позициям боевиков в населенном пункте Кафр Зита в провинции Хама, где также продолжаются боевые действия.
Обновлено в 05:12
Общество

В Минюсте Польше надеются, что суд не выдаст россиянина Лисова Швеции

Мужчина с дочками пока ждут вердикта суда в Варшаве Заместитель министра юстиции Польши Михал Войтик выразил надежду, что суд не станет выдавать Швеции россиянина Дениса Лисова, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Режиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в Риме

Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в больницу «Сант-Андреа» в Риме, пишет газета Corriere della Sera.
Обновлено в 04:56
Политика

Россия может возобновить авиасообщение с Грузией

Авиасообщение между Россией и Грузией может возобновиться. Такую возможность допустили в МИД России.
Обновлено в 03:18
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