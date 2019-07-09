Футбол

«Селтик» обыграл «Сараево» в матче первого квалификационного раунда ЛЧРИА Новости 16:01

Футболисты шотландского "Селтика" победили "Сараево" из Боснии и Герцеговины в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Сараево, завершилась со счетом 3:1 в пользу шотландского клуба.
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«Селтик» забил три мяча на выезде в квалификации Лиги чемпионов, «Црвена Звезда» не пропустила

Sportbox.RU16:05

«Селтик» забил три мяча на выезде в квалификации Лиги чемпионов, «Црвена Звезда» не пропустила

Матч ТВ16:05

«Дюделанж» - «Валлетта»: матч с интригой

Все про Спорт рувчера в 16:08

«Црвена Звезда» сыграла вничью с «Судувой» в первом матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов, «Селтик» обыграл «Сараево»

Спорт-Экспресс16:00

«Сараево» – «Селтик»: прогноз и ставка на матч квалификации Лиги чемпионов

ODDS.ruвчера в 16:52

«Селтик» обыграл «Сараево» в матче первого квалификационного раунда ЛЧ

РИА Новости16:01

«Сараево» — «Селтик». Прогноз (к. 3.50) и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 9 июля 2019 года

LiveSport.ruвчера в 01:45
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 17:02, Вашингтон
Политика

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено в 08:38
Политика

Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено в 15:57
Происшествия

Гандболистка сборной России погибла в Польше

Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено вчера в 09:50
Футбол

ЦСКА разгромил «Рубин» в контрольном матче

«Рубин» уступил московскому ЦСКА в последнем контрольном матче этого межсезонья со счётом 0:4. Счёт в первом тайме встречи открыл Сигурдссон, во второй половине игры он же укрепил преимущество армейцев, а затем нападающий оформил и хет-трик.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие

Иран против США: война закончится адом для американцев

Учитывая степень накаленности отношений между США и Ираном, сбитый беспилотник вполне мог сыграть роль эрцгерцога австрийского Франца Фердинанда.
Обновлено в 11:25
Происшествия

Gelandewagen Кокорина увезли на штрафную стоянку

Gelandewagen футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина увезли на штрафную стоянку из-за того, что он был неправильно припаркован в Проточном переулке в Москве.
Обновлено в 11:17
Политика

МИД Эстонии назвал провокацией салют в годовщину освобождения Таллина

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в своем Facebook заявил, что проведение в России салюта в память 75-летия освобождения Таллина от немецких войск является «провокационным шагом».
Обновлено в 14:01
Политика

Зеленский предложил Путину провести переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с предложением провести переговоры в Минске при посредничестве Дональда Трампа, Ангелы Меркель, Терезы Мэй и Эммануэля Макрона.
Обновлено вчера в 05:35
Технологии

Сервис знакомств запускают «МегаФон» и Tinder

В партнерстве с Tinder сервис знакомств начинает развивать «МегаФон».
Обновлено в 02:57
Футбол

Кикнадзе: ФК «Локомотив» летом может потратить еще €3 млн на трансферы

Трансферный бюджет московского футбольного клуба "Локомотив" на текущее трансферное окно составляет €7 млн, четыре из которых уже потрачено.
Обновлено в 15:39
Происшествия

У детей из семьи избитой ингушской девочки нашли нарушения в развитии

В прошлую пятницу, 5 июля, власти города решили изъять двух детей из семьи, где семилетняя девочка получила множество серьёзных травм.
Обновлено в 12:00
Политика

Джонсон не исключает приостановки работы парламента во имя Brexit

Лидер гонки за кресло британского премьера, экс-глава МИД Борис Джонсон не исключил возможности приостановки работы парламента ради того, чтобы при необходимости вывести Великобританию из ЕС без соглашения.
Обновлено в 16:27
Транспорт

Орешкин намерен отправиться на форум в Тольятти на Lada XRay

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в своём Instagram сообщил, что планирует отправиться на форум моногородов в Тольятти на автомобиле Lada XRay.
Обновлено в 16:05
Экономика

En+ Дерипаски перерегистрировалась в Калининградкой области

Ранее на острове Октябрьский в Калининградской области (специальный административный район, САР) зарегистрировались семь аффилированных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской структур.
Обновлено в 16:44
Шоу-бизнес

Александр Овечкин и Анастасия Шубская отметили годовщину свадьбы

Сын Сергей родился 18 августа 2018 года, а в честь годовщины свадьбы Овечкин признался в любви своей супруге в сети Instagram.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес

Марина Александрова показала редкое фото своих детей

Дети Марины Александровой (карусель, листайте вправо) Сегодня Александрова вновь порадовала подписчиков яркими фото с детьми.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Семейные разборки: Топалов слегка повздорил с Тодоренко на отдыхе

Отпраздновав свадебное торжество, Влад Топалов и Регина Тодоренко отправились отдохнуть на остров Крит.
Обновлено в 15:12
Кино

В Петербурге начались съемки фильма с Ходченковой и Серебряковым

Во вторник, 9 июля, в Петербурге начались съемки художественного фильма «Скажи ей» от кинокомпании «Среда».
Обновлено в 12:20
Политика

Стало известно, как мать Габунии отреагировала на скандал с сыном

Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Культура

«Театр песни» требует от Петербурга 48 млн рублей

Компания требует около 48 млн рублей.
Обновлено в 15:49
Происшествия

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Общество

Мутко поручил МЧС завершить аварийные работы в Иркутской области

Обновлено в 13:54
Происшествия

В офис «Красного и Белого» опять пришли с обысками

В головном офисе алкогольной сети "Красное и Белое" проходят обыски.
Обновлено в 07:20
Транспорт

Россия не планирует отменять ограничения скорости на автобанах

Вице-премьер России Максим Акимов прокомментировал сообщения о возможном появлении в РФ автобанов без ограничения скорости по примеру Германии.
Обновлено в 15:02
Политика

Студентка упала в обморок на встрече с Путиным

Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова поделилась отпускными кадрами из Сочи

Именно поэтому поклонники особенно обрадовались, когда увидели редкие кадры актрисы в бикини, сделанные на яхте во время короткого отдыха Сочи, где она была проездом между выступлениями.
Обновлено в 13:53
Авто

Skoda начала производство кроссовера Kamiq

Чешская автомобилестроительная компания Skoda запустила серийное производство кроссовера Kamiq.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук не была против фривольностей Мити Фомина

Совсем недавно начались съемки нового сезона телевизионного шоу «Форт Боярд», в котором принимают участие российские звезды, в том числе Юлия Ковальчук и Митя Фомин, которые являются давними друзьями.
Обновлено в 15:15
Футбол

Баринов продлил контракт с «Локомотивом» на четыре года

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов продлил контракт с "Локомотивом" на четыре года, сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 14:00
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