Футбол

«Селтик» обыграл «Сараево» в матче первого квалификационного раунда ЛЧРИА Новости вчера в 16:01

Футболисты шотландского "Селтика" победили "Сараево" из Боснии и Герцеговины в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Сараево, завершилась со счетом 3:1 в пользу шотландского клуба.
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«Селтик» забил три мяча на выезде в квалификации Лиги чемпионов, «Црвена Звезда» не пропустила

Матч ТВвчера в 16:05

«Сараево» — «Селтик». Прогноз (к. 3.50) и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 9 июля 2019 года

LiveSport.ru08 июля в 01:45

«Селтик» обыграл «Сараево» в матче первого квалификационного раунда ЛЧ

РИА Новостивчера в 16:01

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. Первые матчи. «Селтик» победил «Сараево», «Астана» обыграла ЧФР

Sports.ruвчера в 04:45

«Судува» - «Црвена Звезда»: битва чемпионов

Все про Спорт ру08 июля в 17:25

«Сараево» – «Селтик»: прогноз и ставка на матч квалификации Лиги чемпионов

ODDS.ru08 июля в 16:52

«Црвена Звезда» сыграла вничью с «Судувой» в первом матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов, «Селтик» обыграл «Сараево»

Спорт-Экспрессвчера в 16:00
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Энергетика

«Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику

Компании хотят связать их нефтепроводом и построить за счет государства порт, из которого будет отправляться Северным морским путем до 100 млн т нефти в год, говорят несколько собеседников «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:48
Шоу-бизнес

Рита Дакота начала ремонт в квартире, купленной с Владом Соколовским

Певица начала приводить в порядок квартиру, которую они с Владом Соколовским приобретали в ипотеку, еще будучи в браке.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Кино

Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Зеленский вынужден цинично врать: командующий оккупационной операцией вышел из-под контроля

Президент Украины Зеленский цинично заявляет о стабилизации обстановки в районе н. п. Станица Луганская после отвода вооружения на данном участке, но почему-то умалчивает о выходе из-под контроля командующего "ООС" Сырского и ухудшающейся с каждым днем обстановке вдоль всей линии соприкосновения.
Обновлено вчера в 08:05
Политика

Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям

Пользователи соцсетей из Грузии бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он против введения санкций в отношении Тбилиси, информирует РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:56
Политика

Кадыров назвал оскорбившего Путина грузинского журналиста мразью

Обновлено 08 июля в 17:29
Авто

Появились первые фото обновленного Lada Largus

Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.
Обновлено 08 июля в 04:03
Экономика

Работающим пенсионерам поднимут пенсию с 1 августа

В России работающим пенсионерам поднимут пенсию с 1 августа.
Обновлено вчера в 08:08
Баскетбол

«Голден Стэйт» отчислит трехкратного чемпиона НБА Ливингстона

Обновлено в 00:17
Наука

Ученые нашли способ стирать группу крови и объяснили, зачем это надо

Ученые из Университета Британской Колумбии, Канада, нашли в толстом кишечник человека бактерию, которая способна сделать из второй группы крови (А) первую (0). Ферменты бактерии Flavonifractor plautii эффективно расщепляют сложные сахара и воздействуют на эритроциты крови второй группы.
Обновлено в 01:40
Экономика

Россияне стали экономить на лекарствах

По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян.
Обновлено вчера в 15:00
Общество

В столичных парках детей бесплатно научат азам предпринимательства

Обновлено в 00:21
Общество

Олег Кожемяко все, что нажил в квартире, оставил Валерию Лимаренко

Напомним, Олег Кожемяко покинул Сахалин в сентябре прошлого года и променял область на Приморский край.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии

В кабинете первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова прошли обыски.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Украинским морякам предъявили окончательные обвинения

Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.
Обновлено вчера в 13:22
Шоу-бизнес

«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни

Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия

Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке

Инцидент произошел у здания суда, где слушали дело о продаже одного из заводов в Одессе, напоминает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 00:28
Спорт

Пригода завоевал золото Универсиады

Обновлено вчера в 14:09
Здоровье

В МЧС напомнили, как вести себя при встрече со змеей

При обнаружении змеи у себя дома следует: отойти на безопасное расстояние вызвать спасателей держать змею в поле зрения до приезда МЧС При встрече со змеей на природе рекомендуется: замереть и дать возможность пресмыкающемуся уползти избегая резких движений, отступить назад не убегать, так как в панике можно наступить на другую змею Если змея все-таки укусила, следует немедленно идти к врачу.
Обновлено вчера в 21:17
Наука

Таяние ледника Туэйтса в Антарктиде повысит уровень моря на полметра

В последние шесть лет таяние пяти крупнейших ледников Антарктиды ускорилось в два раза, выяснили американские ученые.
Обновлено вчера в 07:10
Экономика

Поставки Boeing 737 упали после запрета на полеты модели MAX

Поставки самолетов Boeing 737 сократились во втором квартале 2019 года более чем вдвое по сравнению с первым, следует из отчета компании.
Обновлено вчера в 14:42
Общество

Гидрометцентр рассказал о погодных аномалиях в августе

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко в разговоре с «Российской газетой» рассказал о погодных аномалиях на территории страны в августе.
Обновлено в 01:11
Армия и оружие

В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой

Обновлено вчера в 22:21
Экономика

Чешский акционер продаст акции золотодобывающей Polymetal на $267 млн

Представитель Polymetal сообщил РБК, что компания не получала официального уведомления от акционера, оно должно быть раскрыто на бирже.
Обновлено вчера в 14:27
Футбол

Леонардо решил отказаться от победы в Лиге чемпионов

Целью "ПСЖ" всегда была победа в Лиге чемпионов.
Обновлено в 01:53
Общество

Власти Челябинска создадут новое предприятие общественного транспорта

Власти Челябинска ищут варианты погашения долгов предприятий общественного транспорта, которые находятся в системном кризисе, заявила сегодня на пресс-конференции временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова.
Обновлено в 01:29
Музыка

Украина запретила выступавшим в России детям участвовать в Евровидении

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила принимать участие в музыкальном конкурсе «Детское Евровидение» юным конкурсантам, которые выступали в России после 1 января 2014 года.
Обновлено в 00:12
Происшествия

Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ

Обновлено 08 июля в 16:25
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