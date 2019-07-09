Футбол

«Селтик» обыграл «Сараево» в матче первого квалификационного раунда ЛЧРИА Новости 16:01

Футболисты шотландского "Селтика" победили "Сараево" из Боснии и Герцеговины в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Сараево, завершилась со счетом 3:1 в пользу шотландского клуба.
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«Селтик» забил три мяча на выезде в квалификации Лиги чемпионов, «Црвена Звезда» не пропустила

Sportbox.RU16:05

«Селтик» забил три мяча на выезде в квалификации Лиги чемпионов, «Црвена Звезда» не пропустила

Матч ТВ16:05

«Сараево» - «Селтик»: сколько забьют гости?

Все про Спорт рувчера в 14:50

«Црвена Звезда» сыграла вничью с «Судувой» в первом матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов, «Селтик» обыграл «Сараево»

Спорт-Экспресс16:00

«Сараево» – «Селтик»: прогноз и ставка на матч квалификации Лиги чемпионов

ODDS.ruвчера в 16:52

«Селтик» обыграл «Сараево» в матче первого квалификационного раунда ЛЧ

РИА Новости16:01

«Сараево» — «Селтик». Прогноз (к. 3.50) и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 9 июля 2019 года

LiveSport.ruвчера в 01:45
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Экономика

Брокеры оценили потери от ограничений на биржевые инвестиции россиян

Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.
Обновлено в 17:00
Политика

Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 05:54
Культура

«Театр песни» требует от Петербурга 48 млн рублей

Компания требует около 48 млн рублей.
Обновлено в 15:49
Происшествия

Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили со своими сторонниками устроили потасовку с группой поддержки мэра Одессы Геннадия Труханова в коридоре здания Малиновского районного суда города, в ходе которой грузинский политик якобы толкнул пожилую женщину, в результате чего она упала и сломала руку.
Обновлено в 15:59
Экономика

Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 11:36
Интернет

Instagram добавит новые функции для защиты пользователей от травли

Отмечается, что в ближайшее время все пользователи смогут оценить эту защиту от троллинга и кибербуллинга (травля, оскорбления или угрозы, высказываемые в социальных сетях).
Обновлено в 00:52
Общество

Гидрометцентр дал прогноз на вторую половину июля

Жителей европейской части России ждет потепление во второй половине месяца, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник, 9 июля.
Обновлено в 07:43
Происшествия

В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками

Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
Обновлено в 08:40
Политика

Зеленский решил обсудить с Путиным принадлежность Крыма

Президент Украины намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным принадлежность Крыма.
Обновлено вчера в 06:11
Происшествия

Минивэн снес остановку с людьми в США

Шесть человек пострадали в результате столкновения минивэна с остановкой в американском городе Миннеаполис, сообщает издание Star Tribune.
Обновлено в 18:40
Политика

Порошенко увидел угрозу Украине в русской речи президента

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что государственный язык является фактором национальной безопасности, пока действующий глава государства Владимир Зеленский разговаривает по-русски, стране угрожает опасность.
Обновлено в 15:39
Общество

Развитие транспортной системы и благоустройство: что москвичи обсуждали на форсайт-сессиях

Наибольший интерес у москвичей вызвали темы, связанные с развитием транспортной системы и благоустройством.
Обновлено в 04:11
Транспорт

В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки

Обновлено в 19:16
Политика

Примаков предложил «поставить на паузу» санкции в отношении Грузии

Член комитета Госдумы по международным делам, известный советский и российский политический и государственный деятель Евгений Примаков прокомментировал кризис в отношениях между Россией и Грузией после инцидента на грузинском телеканале "Рустави 2".
Обновлено в 18:50
Политика

Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу

В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.
Обновлено в 13:25
Политика

Путин прокомментировал оскорбления грузинского журналиста

Президент России Владимир Путин не видит необходимости в возбуждении уголовного дела в отношении грузинского журналиста Георгия Габуния, который оскорбил его в эфире телеканала «Рустави 2».
Обновлено в 09:10
Футбол

Гончаренко: если будут тяжёлые времена, у ЦСКА есть кому продавать плов, лимонад

Если у клуба будут тяжёлые времена, у нас есть кому продавать плов, лимонад (улыбается).
Обновлено в 17:49
Авто

Skoda начала производство кроссовера Kamiq

Чешская автомобилестроительная компания Skoda запустила серийное производство кроссовера Kamiq.
Обновлено в 10:16
Футбол

Сергей Прядкин: «Расширение лиги может быть только после 2022 года»

Президент РПЛ Сергей Прядкин, директор по маркетингу лиги Евгений Савин и президент БК "Лига Ставок" Юрий Красовский ответили на главные вопросы перед началом сезона-2019/20.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие

Парад на День независимости США обошелся Пентагону в 1,2 млн долларов

Военный парад 4 июля в столице США обошелся министерству обороны страны в 1,2 миллиона долларов. Такую цифру озвучил телеканал CBS.
Обновлено в 19:07
Баскетбол

«Химки» подписали новый контракт с Вяльцевым

Обновлено в 19:00
Происшествия

Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ

Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти

Разлив нефти произошел на самом крупном трубопроводе Перу (Северо-перуанский нефтепровод, Norperuano), сообщила компания Petroperu.
Обновлено в 19:07
Происшествия

Девушка упала под поезд метро на станции «Тверская» из-за телефона

Обновлено в 15:53
Происшествия

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Крабовые браконьеры случайно рассекретили агента ФСБ и пошли под суд

Вместе с владельцем судна Решметом, Улезько, применяя угрозы физической расправы, принудил подозреваемого дать признательные показания в секретном сотрудничестве с ФСБ.
Обновлено в 10:59
Происшествия

Чиновника Ростехнадзора задержали в Москве при получении взятки

Чиновника Ростехнадзора задержали в Москве при получении взятки.
Обновлено в 14:03
Авто

Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray

Обновлено в 12:56
Политика

Зеленский отменил парад в День независимости Украины из-за дороговизны

Президент Украины Владимир Зеленский отменил военный парад, который обычно проходит в День независимости Украины, из-за дороговизны мероприятия.
Обновлено в 12:47
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
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