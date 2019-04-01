Футбол
«Селтик» обыграл «Рейнджерс» в главном шотландском дербиSport24.ru вчера в 09:32
«Селтик» обыграл «Рейнджерс» со счетом 2:2 в матче 31-го тура чемпионата Шотландии. В составе победителей голами отметились Одсонн Эдуар и Джеймс Форрест, у «Рейнджерс» отличился Райан Кент. Гости большую часть встречи провели в меньшинстве — на 31-й минуте красную карточку получил Альфредо Морелос.
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Трое болельщиков получили ножевые ранения после матча «Селтика» и «Рейнджерс»
Sport24.ruвчера в 18:33
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