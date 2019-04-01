Футбол

«Селтик» обыграл «Рейнджерс» в главном шотландском дербиSport24.ru вчера в 09:32

«Селтик» обыграл «Рейнджерс» со счетом 2:2 в матче 31-го тура чемпионата Шотландии. В составе победителей голами отметились Одсонн Эдуар и Джеймс Форрест, у «Рейнджерс» отличился Райан Кент. Гости большую часть встречи провели в меньшинстве — на 31-й минуте красную карточку получил Альфредо Морелос.
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Три фаната получили ранения после дерби «Селтик» - «Рейнджерс»

Спорт-Экспрессвчера в 20:07

Три болельщика получили ножевые ранения после дерби в Шотландии

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Три фаната получили ножевые ранения после матча «Селтика» и «Рейнджерс»

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Три болельщика получили ножевые ранения после дерби в Шотландии

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«Селтик» одолел «Рейнджерс» в дерби

Soccer.ruвчера в 08:56
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:49, Ашберн
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани

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Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе

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Обновлено в 11:22
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Политика

МИД России прокомментировал выборы на Украине

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Футбол

Адвокат Мамаева: 3 апреля суд может снова продлить арест Павла

Суд может снова продлить арест, обычно это так и бывает, но может и избрать другую меру.
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Армия и оружие

Минобороны: Тихоокеанский флот будет усилен шестью подводными лодками

На совещании в Адмиралтействе был заслушан доклад заместителя главкома ВМФ по вооружению вице-адмирала Игоря Мухаметшина о ходе строительства на «Адмиралтейских верфях» серии из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота.
Обновлено в 10:58
Общество

Умер испанский писатель Рафаэль Санчес Ферлосио

В Мадриде в возрасте 91 года ушел из жизни писатель Рафаэль Санчес Ферлосио. Об этом сообщает газета El Pais.
Обновлено в 06:46
Происшествия

В авиасообщении США произошел сбой из-за компьютерной ошибки

В стране отменили сотни авиарейсов из-за сбоя в компьютерной системе авиакомпании PSA, которая является подразделением American Airlines.
Обновлено в 09:25
Кино

Зима пришла: HBO выпустила стратегию по «Игре Престолов»

Обновлено в 04:38
Экономика

Названа самая прибыльная компания мира 2018 года

Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Политика

Госдума готовит заявление о непризнании выборов на Украине

Госдума готовит заявление о непризнании выборов на Украине.
Обновлено в 03:06
Политика

Пушков высмеял заявление Порошенко по Крыму

Сенатор Алексей Пушков высмеял заявление кандидата Петра Порошенко по Крыму.
Обновлено в 10:01
Политика

ЦИК Белоруссии назвала безукоризненной организацию выборов на Украине

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина, принимавшая участие в наблюдении за выборами президента Украины 31 марта, назвала их организацию безукоризненной.
Обновлено в 11:27
Политика

Белоруссия прекратит реэкспорт «санкционных» овощей и фруктов в Россию

Власти Белоруссии приняли решение отказаться от сертификации плодовоовощной «санкционной» продукции, которую поставляют в страну для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено в 11:18
Авто

13 компаний изменили цены на автомобили в России

Цены на легковые автомобили в России изменились у 13 компаний в марте текущего года.
Обновлено в 04:39
Политика

В Японии выбрали название новой эры правления императора

1 апреля по окончании утреннего заседания генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга в прямом эфире показал жителям Японии иероглифы с названием эры будущего императора, 59-летнего Нарухито.
Обновлено в 11:39
Экономика

Объем продаж «РУСАЛа» может увеличиться на $450-550 млн

Если объемы полностью восстановятся, то продажи могут увеличиться на $450-550 млн в зависимости от рыночной конъюнктуры.
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Энергетика

Экспорт «Газпрома» в марте упал на 18%

Экспорт газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в марте 2018 года упал по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 18% - до 16,1 млрд куб. м, следует из сообщения "Газпрома".
Обновлено в 10:28
Культура

Во Франции утерянный эскиз Рубенса ушел с молотка за 1,3 млн евро

Обновлено в 07:36
Происшествия

Судью Арбитражного суда Самарской области насмерть сбила машина

"ДТП, в котором под колесами автомобиля погиб, по предварительным данным, один из судей Арбитражного суда Самарской области, произошло в воскресенье рано утром в Самаре в районе ул. Третья просека", - сказал источник.
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Футбол

Семак повторил рекорд Адвоката по числу волевых побед в сезоне

«Зенит» одержал уже пятую волевую победу в нынешнем сезоне под руководством Сергея Семака.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Обновлено в 03:33
Происшествия

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Политика

ЦИК Украины: Зеленский лидирует на выборах президента

Обновлено вчера в 19:13
Общество

Компания Пригожина подала в суд на ФБК и Навального

Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала в суд иск против ФБК и Алексея Навального. Об этом оппозиционер сообщил в Instagram.
Обновлено в 10:15
Общество

Уральский режиссер снова подал в суд на Алексея Учителя

Октябрьский районный суд Петербурга принял к производству и назначил судебное заседание по иску уральского режиссера и автора документальных лент Сергея Алиева к режиссеру Алексею Учителю о возмещении 3 млн рублей морального вреда.
Обновлено в 11:13
Происшествия

В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске

Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:44
Футбол

Роша: думаю, я ближе к уходу, чем к продолжению карьеры в «Спартаке»

Думаю, я ближе к уходу, чем к продолжению карьеры в «Спартаке».
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Владимир Путин подписал закон о доплатах пенсионерам

Закон о доиндексации пенсий сверх прожиточного минимума подписал глава государства.
Обновлено в 07:41
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Британский футбольный клуб
Шотландский футбольный клуб из города Глазго. Выступает в шотландском Премьершипе, высшем дивизионе Шотландской профессиональной футбольной лиги. Поддерживается католической частью Глазго в отличие от клуба «Рейнджерс», считающегося протестантским.
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