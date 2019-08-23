Футбол
«Селтик» объявил о переходе вратаря сборной Англии ФорстераЧемпионат вчера в 17:48
Форстер перешёл в «Саутгемптон» летом 2014 года из «Селтика». Сумма трансфера составила € 12,5 млн. В минувшем сезоне 31-летний голкипер принял участие в одном матче английского национального чемпионата и пропустил три гола.
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Космос
Японская капсула с образцами пород астероида Рюгу приземлится в Австралии в 2020 году
Обновлено вчера в 10:54
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Кличко рассказал об особом статусе Севастополя
На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Обновлено в 00:48
Общество
Майские указы по зарплатам срывают большинство регионов России
Полностью выполнять майские указы 2012 года о повышении зарплат бюджетников до средних по региону по итогам первой половины 2019 года продолжили только четыре субъекта Российской Федерации.
Обновлено в 02:12
Футбол
«Краснодар» не может усилить состав из-за финансового fair play
Футбольный клуб «Краснодар» не может усилить состав новыми игроками из-за правил финансового фейр-плей (fair play), заявил гендиректор Владимир Хашиг.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
Заворотнюк после слухов о раке мозга отменила спектакли
Анастасия Заворотнюк, звезда сериала «Моя прекрасная няня», по данным ряда изданий перестала появляться на светских мероприятиях и даже отменила несколько выступлений.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Суд отказался продлевать срок ареста 900 млн рублей по делу Абызова
Обновлено вчера в 11:46
Политика
Донецкая снайперша рассказала, как украинцы приезжали в ДНР за рабами
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Обновлено вчера в 16:23
Экономика
Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты
Обновлено вчера в 17:19
Общество
Росстат раскрыл регионы с самыми богатыми чиновниками
В абсолютном выражении муниципальные чиновники в ЯНАО зарабатывают в семь раз больше, чем в Псковской области, — более 133 тыс. против 18 тыс. руб. Всего в России, по данным Росстата на конец 2018 года, в органах местного самоуправления и в муниципальных избиркомах работали 469 тыс. человек — на 3 тыс. меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:16
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Армия и оружие
Россия предупредила Совбез ООН об угрозе для договора СНВ-3
Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после разрыва американцами Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) под угрозой оказалось и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Медведица с медвежатами пришла в город Елизово на Камчатке
Медведица с тремя медвежатами вышла на улицы города Елизово на Камчатке, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе краевого управления полиции.
Обновлено в 01:07
Политика
Татьяна Москалькова прибыла в Киев
Обновлено в 03:27
Политика
Захарова вслед за роботом станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИДа Мария Захарова посетила молодежный форум «Машук» в Пятигорске и станцевала с участниками лезгинку.
Обновлено вчера в 10:41
Общество
Первый свадебный замок срезали с Крымского моста
Сотрудники службы эксплуатации убрали первый свадебный замок с моста через Керченский пролив.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании дома родителей Зеленского
Неизвестный сообщил о минировании ряда объектов, в том числе дома родителей президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-служба Криворожского отдела полиции изданию "Первый городской".
Обновлено в 02:38
Футбол
Витселю пришлось покинуть чемпионат Китая из-за болезни дочери
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель рассказал, почему покинул чемпионат Китая и вернулся в Европу.
Обновлено в 02:58
Футбол
Шалимов отреагировал на приглашение Чалова в молодёжную сборную
Российский тренер Игорь Шалимов отреагировал на решение вызвать нападающего футбольного клуба ЦСКА Фёдора Чалова на игры отборочного этапа чемпионата Европы — 2021 с командами Сербии и Болгарии.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Калифорнии 27 человек пострадали из-за схода трамвая с рельсов
По меньшей мере 27 человек пострадали в четверг, 22 августа, в результате схода с рельсов скоростного трамвая в Калифорнии.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Вернувшийся в аэропорт Самары самолет вылетел в Санкт-Петербург
Самолет, который вылетел из Самары в Санкт-Петербург и вернулся в аэропорт после взлета в ночь на пятницу, вылетел в место назначения.
Обновлено вчера в 21:58
Экономика
Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю
Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании.
Обновлено в 02:53
Авто
Opel представил первый в мире гоночный электромобиль для ралли
Немецкий автопроизводитель Opel представил первый в мире электромобиль для раллийных гонок. Об этом 22 августа сообщили в твиттере компании.
Обновлено в 03:14
Кино
С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей
Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (PФГ) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей, сообщает в пятницу, 23 августа, газета «Ведомости».
Обновлено в 02:36
Происшествия
Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста
Политик Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста, сообщила на своей странице в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Обновлено в 01:58
Происшествия
В Сочи задержали пятерых участников перестрелки в Краснодаре
Полиция задержала в Сочи пятерых участников ночной перестрелки в Краснодаре, в которой погиб мужчина, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Пассажирский борт совершил аварийную посадку на Гавайях
Из-за задымления на борту авиалайнера американской компании Hawaiian Airlines следовавший по маршруту Окленд – Гонолулу самолет совершил экстренную посадку в аэропорту назначения.
Обновлено вчера в 23:23
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Кишинева
Обновлено вчера в 21:25
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18