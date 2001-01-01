Футбол
«Селтик» намерен перехватить у «Барселоны» нападающего из «Парижа»Матч ТВ 04:50
Нападающий «Парижа» Силас Вамангитука может стать игроком «Селтика». По информации источника, шотландский клуб намерен заплатить за игрока 5 миллионов евро.
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