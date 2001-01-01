Футбол
«Селтик» намерен перехватить у «Барселоны» нападающего из «Парижа»Матч ТВ 04:50
Нападающий «Парижа» Силас Вамангитука может стать игроком «Селтика». По информации источника, шотландский клуб намерен заплатить за игрока 5 миллионов евро.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 08:07, Ашберн
Происшествия
Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона
Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.
Обновлено в 07:19
Политика
Прокуратура проверит, как губернатор Хакасии избежал службы в армии
Коновалов, отвечая на вопрос об армии в прямом эфире, заявил, что служить там — это почетно.
Обновлено в 03:39
Авто
«Заряженный» Mercedes-AMG GT R Black Series получит более 700 л.с
Неофициальную информацию о мощности Mercedes-AMG GT R Black Series еще стоит проверить, потому что поступила она от человека, который якобы заказал суперкар у немецкого производителя.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко показала грудь посреди Нью-Йорка
Певица Виктория Дайнеко опубликовала в Сети голую фотографию, которую она сделала в Нью-Йорке. Снимок появился на ее странице в Instagram.
Обновлено в 07:52
Политика
Сильвио Берлускони попал в больницу
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован. Об этом пишет газета Corriera della Sera.
Обновлено в 05:00
Экономика
Mail.ru Group раскритиковала идею АКИТ о сборах с покупок из-за рубежа
Инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) связаны с желанием ее членов захватить рынок дешевых китайских товаров, применив к ним наценки в 50 и более процентов, что негативно отразится на потребителях, считает вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие
Лавров прокомментировал увеличение числа американских военных в Польше
Увеличение численности военных США в Польше будет нарушением основополагающего акта "Россия-НАТО", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 07:14
Политика
МВД России: 86% жителей Донбасса хотят получить российское гражданство
Опрос, проведенный в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), показал, что 86% жителей хотят получить российское гражданство.
Обновлено в 06:46
Спорт
Биатлонистка Васильева пропустила три допинг-теста по вине IBU
Биатлонистка Маргарита Васильева пропустила три допинг-теста из-за того, что Международный союз биатлонистов (IBU) вовремя не поставил её в известность о пропуске второго теста.
Обновлено в 06:22
Авто
Porsche намекает на стиль ретро для нового гиперкара
В беседе с журналистами издания Autocar, Майкл Мауэр, отвечающий за дизайн немецкого автопроизводителя, поделился некоторыми предварительными подробностями о внешнем виде прямого преемника модели Porsche 918 Spyder.
Обновлено в 04:50
Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с изображением Украины без Крыма
Видеоролик с изображением Украины без Крыма транслировали в киевском аэропорту, полиция завела уголовное дело и выяснила, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило из украинского министерства информационной политики, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 07:25
Гаджеты
Новая версия графического драйвера NVIDIA вызывает высокую загрузку ЦП
Драйвер содержит важные обновления, но некоторые пользователи обратили внимание на то, что его использование приводит к высокой загрузке процессора.
Обновлено в 01:28
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Шоу-бизнес
Алсу впервые после победы дочери на «Голосе» показалась на людях
Вопреки требованиям фолловеров, Зара не стала говорить об отношении к скандалу вокруг голоса и рассказала только о том, как прошло мероприятие.
Обновлено в 06:20
Политика
Генпрокурор Луценко начал спешно распродавать недвижимость на Украине
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко начал распродавать свою недвижимость в стране, сейчас продается его загородный дом, дом и квартира в Киеве, сообщил беглый депутат Рады Александр Онищенко в Facebook.
Обновлено в 05:35
Финансы
ЦБ повысил курс евро и понизил курс доллара
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 4,39 копейки и равнялась 68,0715 рубля.
Обновлено вчера в 06:29
Политика
Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона
По словам Линника, прибыли российских производителей мясо-молочной продукции запрет на ввоз в Россию хамона, пармезана и т.д. не увеличит, но он необходим для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России.
Обновлено в 05:15
Политика
Лавров ответил на слова Помпео о вмешательстве РФ в выборы в США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал обвинения госсекретаря США Майка Помпео в адрес РФ в том, что Москва якобы вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах с 1970-х годов.
Обновлено в 07:47
Политика
Кремль не располагает информацией о том, жив ли аль-Багдади
Обновлено в 05:24
Общество
Император Японии отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Происшествия
В подмосковном торговом центре обрушился потолок
Обновлено в 07:30
Наука
В США количество суицидов подростков выросло после премьеры сериала о самоубийстве
Количество суицидов среди подростков в возрасте от 10 до 17 лет в США значительно выросло в месяц после премьеры сериала «13 причин почему» (13 Reasons Why) в апреле 2017 года.
Обновлено в 07:16
Общество
Губернатор Краснодарского края в прошлом году снизил доход
По сравнению с 2017 годом доход господина Кондратьева снизился — в декларации за 2017 год были указаны денежные поступления на 2,09 млн руб. Галина Кондратьева, супруга главы края, в прошлом году заработала 625 тыс. руб. против 441 тыс. руб. в 2017 году.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения
Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Культура
В Британии поставят оперу об Александре Литвиненко
Обновлено в 07:28
Музыка
В школе Краснодара на уроке музыки спели «Владимирский централ»
Обновлено вчера в 06:41
Происшествия
В Красноярске врачи оживили замерзшего мужчину
Врачи красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) буквально воскресили человека, доставленного в состоянии сильного переохлаждения, сообщает пресс-служба ККБ.
Обновлено в 04:15
Политика
Армия Венесуэлы заявила о верности Мадуро
Обновлено в 07:31