Футбол
Спорт-Экспресс«Селтик» и ПСВ попали в групповой этап Лиги Европы
ПСВ в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы на выезде разгромил кипрский "Аполлон" (4:0). Первая встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу голландцев, что позволило ПСВ пройти в группой этап турнира.
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