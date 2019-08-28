ПСВ в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы на выезде разгромил кипрский "Аполлон" (4:0). Первая встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу голландцев, что позволило ПСВ пройти в группой этап турнира.

«Селтик» и ПСВ попали в групповой этап Лиги Европы

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