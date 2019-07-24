«Селтик» на своем поле разгромил эстонский клуб «Калью» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Шотландцы забили пять безответных мячей. Ответный матч в паре состоится 30 июля.

«Селтик» и «Црвена Звезда» победили в первых матчах квалификации ЛЧ

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