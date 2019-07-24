Футбол
«Селтик» и «Црвена Звезда» победили в первых матчах квалификации ЛЧSportbox.RU вчера в 16:42
«Селтик» на своем поле разгромил эстонский клуб «Калью» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Шотландцы забили пять безответных мячей. Ответный матч в паре состоится 30 июля.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:39, Вашингтон
Происшествия
В МИД Белоруссии рассказали о состоянии раненого в Анкаре дипломата
Врачи оценивают состояние раненого советника посольства Белоруссии в Турции после проведенной экстренной операции как тяжелое.
Обновлено в 02:19
Футбол
В ПФЛ заявили, что официальный сайт был атакован хакерами
Отмечается, что в результате действий хакеров на сайте появилась страница несуществующего клуба, прописанного в Москве под названием «Газмяс», который широко известен из комедийного сериала «Наша Russia».
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт
Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
В Петербурге начался митинг против нарушений на выборах
Обновлено вчера в 12:08
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Политика
Мальдивы хотели бы расширить авиасообщение с Россией
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Шоу-бизнес
Задело за живое: Собчак показала Шнурову ягодицы
Конфликт между музыкантом и телеведущей начался в декабре прошлого года после того, как Шнуров опубликовал в социальных сетях стихотворение, посвященное слухам о возможном разводе Собчак и актера Максима Виторгана.
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Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
На Украине прошли очередные испытания ракеты «Ольха»
Обновлено в 03:25
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
Российский боксер пропустил несколько ударов в 11-м раунде, после чего его тренер попросил остановить поединок.
Обновлено 23 июля в 11:17
Происшествия
Арестован директор горевшего детского лагеря «Холдоми»
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Магнитогорске загорелась аглофабрика, которую открыл Владимир Путин
На аглофабрике в Магнитогорске, на торжественное открытие которой прилетел президент России Владимир Путин, разразился пожар.
Обновлено в 03:54
Интернет
Microsoft случайно рассекретила обновленное меню «Пуск» в Windows 10
Эксперты говорят, что радикально измененное меню "Пуск" может так и не выбраться за пределы внутреннего тестирования, то есть, в итоге Microsoft может отказаться от смены дизайна ключевого элемента интерфейса Windows 10.
Обновлено в 04:18
Экономика
Прибыль Ford рухнула во II квартале на 86%
Исправленная прибыль составила $0,28 на акцию, сообщает компания. Выручка сократилась до $38,85 млрд против $38,92 млрд годом ранее.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Кабуле в результате трех взрывов погибли 12 человек
Обновлено в 04:14
Космос
Пожар на звездолете SpaceX сняли на видео
Обновлено в 03:25
Политика
Опрос: большинство россиян одобряют деятельность Путина
Около 68% россиян с одобрением воспринимают работу Владимира Путина на посту президента РФ.
Обновлено в 00:29
Общество
«Яндекс.Еду» могут оштрафовать за привлечение иностранцев к работе
Согласно определению арбитражного суда, полиция вменяет «Яндекс.Еде» ч. 4 ст. 18.15 КоАП (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства в Москве).
Обновлено в 03:08
Кино
Умер голландский актер Рутгер Хауэр
Звезда фильма "Бегущий по лезвию" (Blade Runner) Рутгер Хауэр скончался у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 13:12
Авто
Ford Transit Custom превратили в спортивный автодом на колёсах
Фанат автотуризма Стив Норт обратился в тюнинг-ателье MS-RT с эксклюзивным заказом — он захотел получить уникальный Ford Transit Custom с нотками спортивности.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
Глава пермского УФССП задержан за взятки
Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России по Пермскому краю Игорь Кожевников задержан.
Обновлено в 02:51
Наука
Ученые назвали смертельно опасный популярный продукт
Уточняется, что 1974 года специалисты предупреждают о рисках повреждения головного мозга, развития рака печени и легких, поражений головного мозга и нейроэндокринных расстройств в результате употребления аспартама, который содержится в тысячи различных продуктов, включая диетические безалкогольные напитки.
Обновлено вчера в 04:17
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Трамп выступил на фоне президентской печати с российским символом
Американский лидер появился перед своими сторонниками на мероприятии организации Turning Point на фоне измененной президентской печати, пишет The Washington Post.
Обновлено в 03:25
Политика
Власти Грузии решили субсидировать транзитные авиарейсы из России
Власти Грузии заявили о готовности выделить около €1,2 млн без НДС для субсидирования транзитных авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми через Ереван.
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия
Соболь сообщила о вызове на допрос
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.
Обновлено вчера в 18:46
Политика
Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина
Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
Обновлено вчера в 15:47
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Экономика
«Магнит» во II квартале снизил чистую прибыль на 39,5%
Ритейлер "Магнит" во II квартале 2019 года сократил чистую прибыль по МСФО на 39,5% по сравнению с показателем за II квартал 2018 года, до 6,269 млрд рублей, сообщила компания.
Обновлено в 03:15