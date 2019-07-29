Футбол

«Селтик» и АПОЭЛ вышли в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионовЧемпионат вчера в 15:01

В 3-м раунде "кельты" сыграют с победителем пары Маккаби Т-А (Израиль) – ЧФР Клуж (Румыния) (первый матч — 0:1). Ещё в одном матче кипрский АПОЭЛ разгромил черногорскую "Сутьеску" со счётом 3:0. По сумме двух встреч в 3-й раунд вышли киприоты, которые были сильнее и в первом матче (1:0).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Селтик», АПОЭЛ и «Клуж» вышли в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 15:00

«Селтик» и АПОЭЛ вышли в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

Чемпионатвчера в 15:01

«Маккаби» Тель-Авив – ЧФР: есть ли интрига?

Все про Спорт ру29 июля в 07:14

АПОЕЛ, «Селтик» и «Клуж» вышли в третий квалификационный раунд ЛЧ

Матч ТВвчера в 14:56

«Селтик» и «Клуж» сыграют в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов

Советский спортвчера в 14:56

«Селтик», АПОЭЛ и ЧФР вышли в третий раунд отбора ЛЧ

Спорт-Экспрессвчера в 14:59

«Маккаби» Тель-Авив — «ЧФР Клуж». Прогноз (к. 1.48) и ставки на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 30 июля 2019 года

LiveSport.ru29 июля в 01:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 02:43, Ашберн
Происшествия

Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве

Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Общество

Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров

Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.
Обновлено вчера в 14:45
Политика

На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе

Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Путешествия

Польская журналистка рассказала о росте популярности отдыха в Крыму

Популярность Крыма как туристического направления растет в том числе из-за подешевевших авиабилетов, пишет журналистка польского издания Rzeczpospolita Ивона Трусевич.
Обновлено в 02:10
Происшествия

В Афганистане при взрыве погибли 34 человека

Обновлено в 01:53
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия

Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности

Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Лесные пожары в Красноярском крае начали тушить с воздуха

Самолеты МЧС начали тушить лесные пожары на севере Красноярского края, сообщает в среду пресс-служба краевого Минлесхоза.
Обновлено в 02:03
Политика

Трамп назвал свои сообщения в Twitter формой защиты от нападок СМИ

Президент США Дональд Трамп назвал свои сообщения в Twitter единственной формой защиты от нападок со стороны американских СМИ.
Обновлено в 00:48
Политика

Организаторы отозвали заявку на митинг 3 августа в центре Москвы

Обновлено вчера в 07:18
Футбол

«Эвертон» может увести Малкома у «Зенита»

"Зенит" собирается совершить самый громкий трансфер российского межсезонья и приобрести у испанской "Барселоны" бразильского вингера Малкома за €40 млн, однако в борьбу за игрока, уже давшего согласие на переезд в Россию, вмешался английский "Эвертон".
Обновлено в 01:35
Путешествия

«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области

Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши

Обновлено вчера в 13:43
Экономика

Поездки на такси обходятся россиянам дешевле личного авто

Россиянам поездка на такси в среднем обойдется на 75% дешевле, нежели американцам, в то время как затраты на владение машиной в течение года обычно только на 30% меньше.
Обновлено в 01:41
Происшествия

Ухудшилось состояние пострадавшего в резонансном ДТП под Челябинском

В Челябинской области ухудшилось состояние одного из пострадавших при ДТП с участием автомашины бывшего вице-губернатора Андрея Косилова.
Обновлено вчера в 23:20
Футбол

Кин отказал «Арсеналу» из-за Эмери

Нападающий туринского "Ювентуса" Мойзе Кин не перейдет в лондонский "Арсенал", утверждает Daily Mail.
Обновлено в 01:18
Общество

В Госдуму направлено предложение о блокировке BlaBlaCar

Объединением 25 июля направлено в Госдуму Российской Федерации соответствующее письмо с своей инициативой.
Обновлено вчера в 01:32
Экономика

В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Экономика

OMV в I полугодии профинансировала «Северный поток-2» на 88 млн евро

На финансирование строительства газопровода "Северный поток-2" во втором квартале нынешнего года австрийская нефтегазовая компания OMV направила 44 млн евро.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес

Стас Михайлов высказался о пластических операциях

Обновлено в 01:20
Культура

Мединский прокомментировал жалобу «Пионера» из-за «Смерти Сталина»

Министр культуры Владимир Мединский прокомментировал РИА Новости желание кинотеатра "Пионер" оспорить в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с его отзывом на фильм "Смерть Сталина", отметив "неторопливость" юристов кинотеатра.
Обновлено в 02:04
Экономика

Закон об ипотечных каникулах вступил в силу

В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Общество

Подросток из Чечни публично покаялся перед народом за критику властей

Обновлено вчера в 07:05
Политика

Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов

Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено вчера в 07:16
Политика

Зеленского предупредили об угрозе жизни

Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны.
Обновлено в 02:26
Политика

Иркутский губернатор назвал безответственными слова о «новом Чернобыле»

Глава региона назвал слова по поводу утечки особо опасных веществ с завода «Усольехимпром» «безответственными».
Обновлено в 00:01
Футбол

Сульшер отказался говорить о трансфере Дибалы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер после победы над "Кристиансунном" в товарищеском матче (1:0) отказался говорить о трансферах.
Обновлено вчера в 20:08
Политика

Украина задумала согласиться с требованиями России по морякам

В России под следствием находятся 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 02:18
Политика

Трамп намерен заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Россия придут к соглашению в сфере контроля над вооружениями.
Обновлено в 00:05
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное