Футбол

«Селтик» и АПОЭЛ вышли в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионовЧемпионат вчера в 15:01

АПОЭЛ — Сутьеска
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, вчера
Стадион «ГСП»
Андрия Павлович
13′
Андрия Павлович
25′
40′
Бранислав Янкович
47′
Владимир Бубанья
60′
Aleksa Marusic
Марко Цеткович
Андрия Павлович
66′
67′
Боян Божович
Стефан Николич
Андрия Павлович
Роман Безяк
71′
72′
Милутин Осмайич
Милян Влаисавлевич
Томас Де Винсенти
75′
Вуядин Савич
Георгиос Меркис
76′
Саввас Гентсоглу
Алеф
78′
В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов шотландский «Селтик» обыграл эстонский «Нымме Калью» со счётом 2:0 и вышел в следующий круг. Встреча состоялась в Таллине на стадионе «Ле Кок Арена». Обслуживал матч французский арбитр Бенуа Мийо.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Селтик», АПОЭЛ и «Клуж» вышли в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 15:00

«Селтик», АПОЭЛ и ЧФР вышли в третий раунд отбора ЛЧ

Спорт-Экспрессвчера в 14:59

«Селтик» вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов

РИА Новостивчера в 15:14

«Селтик» и АПОЭЛ вышли в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

Чемпионатвчера в 15:01

«Селтик» снова всухую обыграл «Нымме Калью»

Евро-футбол.рувчера в 15:15

АПОЕЛ, «Селтик» и «Клуж» вышли в третий квалификационный раунд ЛЧ

Матч ТВвчера в 14:56

АПОЕЛ, «Селтик» и «Клуж» вышли в третий квалификационный раунд ЛЧ

Sportbox.RUвчера в 14:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 04:16, Ашберн
Политика

Болтон счел маловероятным продление СНВ-3

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который истекает в начале 2021 года, вряд ли будет продлен, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, выступая на конференции в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 20:47
Общество

У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве

Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 07:40
Гаджеты

На серверном рынке AMD может заручиться материальной поддержкой Google

Источник изображения: AMD Как отмечают эксперты Lynx Equity Research со страниц ресурса Seeking Alpha, процессорами AMD EPYC активно интересуется интернет – гигант Google.
Обновлено в 03:02
Путешествия

Десятки российских туристов умерли в Анталье с начала года

Обновлено вчера в 18:15
Политика

Минобороны Польши раскритиковало празднование Второй мировой войны вместе с Германией

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак выступил против организации совместных мероприятий с немцами в честь годовщины начала Второй мировой войны, сообщает Польское телевидение.
Обновлено в 03:50
Общество

Утвержден список потенциально опасных собак

Правительство России утвердило постановление о списке потенциально опасных пород собак.
Обновлено вчера в 01:23
Происшествия

Задержанный по подозрению в убийстве блогерши признался в преступлении

Обновлено в 04:06
Авто

Американский дилер продаёт автомобили за символическую цену

Сообщается, что основная часть «коллекции» представлена родстерами Fiat 124 Spider 1966—1979 годов выпуска, кабриолетами X1/9 и 850, а также седанами 128 и 131 (последний можно купить и в кузове универсал).
Обновлено вчера в 07:16
Транспорт

ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

Обновлено в 03:37
Политика

Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину

По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае

Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.
Обновлено в 02:26
Политика

На Украине арестовали танкер РФ

На российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми из него при обыске документами суд Украины наложил арест.
Обновлено вчера в 10:56
Экономика

Закон об «ипотечных каникулах» вступил в силу в России

В России с 31 июля вступил в силу закон об «ипотечных каникулах» для россиян, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО

Все фигуранты громкого уголовного дела о рекордной для Якутии взятке на 114 миллионов рублей теперь под домашним арестом: заммэра Якутска Василия Гоголева суд выпустил из СИЗО, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Якутского городского суда.
Обновлено в 02:34
Космос

Ракету «Протон-М» для коммерческого пуска доставили на Байконур

Ракету-носитель "Протон-М" для запуска европейского телекоммуникационного спутника Eutelsat 5 West B и американского технологического MEV-1 привезли на космодром Байконур, сообщил в среду Центр Хруничева (предприятие "Роскосмоса").
Обновлено в 02:57
Экономика

Эксперты оценили стоимость такси и личного авто в России

При подсчете стоимости и разницы эксперты учитывали расходы на топливо и обслуживание автомобиля, средние цены на такси и уровень доходов россиян.
Обновлено в 04:04
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия

Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве

Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Экономика

Чистая прибыль Airbus в I полугодии выросла в 2,4 раза

Европейский авиастроительный концерн Airbus в первом полугодии 2019 года увеличил чистую прибыль в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,197 миллиарда евро, следует из отчетности компании.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности

Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Финансы

Рубль укрепился к евро и подешевел к доллару

Официальный курс рубля к евро, по данным Московской биржи на торгах в пятницу, 30 июля, потерял в цене 10 копеек.
Обновлено вчера в 08:37
Футбол

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» призвал клуб продать Погба

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем выразил мнение, что клуб не должен удерживать Поля Погба.
Обновлено вчера в 18:50
Общество

В России назвали самые похищаемые в магазинах товары

Разработчики применяемой в российских сетях магазинов системы распознавания лиц с алгоритмом NtechLab подсчитали, какие товары чаще всего привлекают шоплифтеров (магазинных воров).
Обновлено в 01:12
Экономика

В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Политика

Команда Зеленского рассказала о своем способе возвращения Крыма

Ранее сообщалось о том, что в Крыму назвали план Зеленского по «возвращению» полуострова отработкой западного заказа.
Обновлено 29 июля в 17:40
Политика

В конгрессе США призвали начать расследование для импичмента Трампа

Член палаты представителей США демократ Элиот Энгел призвал палату начать расследование для импичмента президента Дональда Трампа в связи с его предполагаемым препятствованием правосудию в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено вчера в 21:23
Здоровье

Россиянам посоветовали не увлекаться антибиотиками

Люди сами принимают решение о приеме антибиотиков, при этом правила их приема зачастую не соблюдаются - антибиотики необходимо пить до полного выздоровления, поскольку в противном случае у бактерии формируется устойчивость к препарату.
Обновлено в 03:34
Политика

Экс-губернатор Астраханской области Сергей Морозов вернулся на таможню

В сентябре 2017 года Морозов занял должность заместителя руководителя ФТС, а в сентябре 2018 года президент назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Взрыв газа в жилом доме в Тюмени унес жизни двух человек

Обновлено вчера в 23:13
Политика

Посол Швеции не смог объяснить, каким образом Россия нарушает ДРСМД

Посол Швеции в Москве Петер Эриксон в интервью РИА Новости заявил, что шведская сторона не удовлетворена доказательствами России относительно свойств ракеты 9М729, однако не смог объяснить, каким образом она нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 03:41
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное