Футбол
«Селтик» и АПОЭЛ вышли в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионовЧемпионат вчера в 15:01
Андрия Павлович
|13′
Андрия Павлович
|25′
|40′
Бранислав Янкович
|47′
Владимир Бубанья
|60′
Aleksa Marusic
Марко Цеткович
Андрия Павлович
|66′
|67′
Боян Божович
Стефан Николич
Андрия Павлович
Роман Безяк
|71′
|72′
Милутин Осмайич
Милян Влаисавлевич
Томас Де Винсенти
|75′
Вуядин Савич
Георгиос Меркис
|76′
Саввас Гентсоглу
Алеф
|78′
АПОЭЛ
Расстановка 4‑3‑3
27
Белец
91
Mihajlovic
29
Вурос
30
Меркис
44
Иоанну
10
Де Винсенти
95
Алеф
14
Матич
70
Яколис
89
Безяк
11
Тамари
1
Гильен
5
Цигер
6
Недич
15
Шофранац
16
Булатович
7
Кояшевич
8
Янкович
10
Цеткович
21
Бубанья
77
Влаисавлевич
9
Николич
Сутьеска
Расстановка 4‑5‑1
В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов шотландский «Селтик» обыграл эстонский «Нымме Калью» со счётом 2:0 и вышел в следующий круг. Встреча состоялась в Таллине на стадионе «Ле Кок Арена». Обслуживал матч французский арбитр Бенуа Мийо.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Селтик», АПОЭЛ и «Клуж» вышли в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов
Sport24.ruвчера в 15:00
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 04:16, Ашберн
Политика
Болтон счел маловероятным продление СНВ-3
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который истекает в начале 2021 года, вряд ли будет продлен, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, выступая на конференции в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 20:47
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 07:40
Гаджеты
На серверном рынке AMD может заручиться материальной поддержкой Google
Источник изображения: AMD Как отмечают эксперты Lynx Equity Research со страниц ресурса Seeking Alpha, процессорами AMD EPYC активно интересуется интернет – гигант Google.
Обновлено в 03:02
Путешествия
Десятки российских туристов умерли в Анталье с начала года
Обновлено вчера в 18:15
Политика
Минобороны Польши раскритиковало празднование Второй мировой войны вместе с Германией
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак выступил против организации совместных мероприятий с немцами в честь годовщины начала Второй мировой войны, сообщает Польское телевидение.
Обновлено в 03:50
Общество
Утвержден список потенциально опасных собак
Правительство России утвердило постановление о списке потенциально опасных пород собак.
Обновлено вчера в 01:23
Авто
Американский дилер продаёт автомобили за символическую цену
Сообщается, что основная часть «коллекции» представлена родстерами Fiat 124 Spider 1966—1979 годов выпуска, кабриолетами X1/9 и 850, а также седанами 128 и 131 (последний можно купить и в кузове универсал).
Обновлено вчера в 07:16
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае
Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.
Обновлено в 02:26
Политика
На Украине арестовали танкер РФ
На российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми из него при обыске документами суд Украины наложил арест.
Обновлено вчера в 10:56
Экономика
Закон об «ипотечных каникулах» вступил в силу в России
В России с 31 июля вступил в силу закон об «ипотечных каникулах» для россиян, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО
Все фигуранты громкого уголовного дела о рекордной для Якутии взятке на 114 миллионов рублей теперь под домашним арестом: заммэра Якутска Василия Гоголева суд выпустил из СИЗО, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Якутского городского суда.
Обновлено в 02:34
Космос
Ракету «Протон-М» для коммерческого пуска доставили на Байконур
Ракету-носитель "Протон-М" для запуска европейского телекоммуникационного спутника Eutelsat 5 West B и американского технологического MEV-1 привезли на космодром Байконур, сообщил в среду Центр Хруничева (предприятие "Роскосмоса").
Обновлено в 02:57
Экономика
Эксперты оценили стоимость такси и личного авто в России
При подсчете стоимости и разницы эксперты учитывали расходы на топливо и обслуживание автомобиля, средние цены на такси и уровень доходов россиян.
Обновлено в 04:04
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Экономика
Чистая прибыль Airbus в I полугодии выросла в 2,4 раза
Европейский авиастроительный концерн Airbus в первом полугодии 2019 года увеличил чистую прибыль в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,197 миллиарда евро, следует из отчетности компании.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Финансы
Рубль укрепился к евро и подешевел к доллару
Официальный курс рубля к евро, по данным Московской биржи на торгах в пятницу, 30 июля, потерял в цене 10 копеек.
Обновлено вчера в 08:37
Футбол
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» призвал клуб продать Погба
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем выразил мнение, что клуб не должен удерживать Поля Погба.
Обновлено вчера в 18:50
Общество
В России назвали самые похищаемые в магазинах товары
Разработчики применяемой в российских сетях магазинов системы распознавания лиц с алгоритмом NtechLab подсчитали, какие товары чаще всего привлекают шоплифтеров (магазинных воров).
Обновлено в 01:12
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Политика
Команда Зеленского рассказала о своем способе возвращения Крыма
Ранее сообщалось о том, что в Крыму назвали план Зеленского по «возвращению» полуострова отработкой западного заказа.
Обновлено 29 июля в 17:40
Политика
В конгрессе США призвали начать расследование для импичмента Трампа
Член палаты представителей США демократ Элиот Энгел призвал палату начать расследование для импичмента президента Дональда Трампа в связи с его предполагаемым препятствованием правосудию в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено вчера в 21:23
Здоровье
Россиянам посоветовали не увлекаться антибиотиками
Люди сами принимают решение о приеме антибиотиков, при этом правила их приема зачастую не соблюдаются - антибиотики необходимо пить до полного выздоровления, поскольку в противном случае у бактерии формируется устойчивость к препарату.
Обновлено в 03:34
Политика
Экс-губернатор Астраханской области Сергей Морозов вернулся на таможню
В сентябре 2017 года Морозов занял должность заместителя руководителя ФТС, а в сентябре 2018 года президент назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Взрыв газа в жилом доме в Тюмени унес жизни двух человек
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Посол Швеции не смог объяснить, каким образом Россия нарушает ДРСМД
Посол Швеции в Москве Петер Эриксон в интервью РИА Новости заявил, что шведская сторона не удовлетворена доказательствами России относительно свойств ракеты 9М729, однако не смог объяснить, каким образом она нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 03:41