Футбол
«Селтик» и АПОЭЛ вышли в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионовЧемпионат 15:01
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Netanya Municipal Stadium
|14′
Чиприан Дяк
Ник Блэкмэн
|15′
|19′
Хуан Кулио
|42′
Марио Рондон
Ави Рикан
Йонатан Коэн
|46′
Йонатан Коэн
|48′
|52′
Чиприан Дяк
Константин Паун-Александру
Маор Кандиль
Жеральдес
|59′
Ник Блэкмэн
Элиран Атар
|72′
Элиран Атар
|74′
|82′
Марио Рондон
Джордже Цукудян
|86′
Биллель Омрани
Андрей Мурешан
|90′
Андрей Буркэ
Маккаби (Тель-Авив)
Расстановка 4‑3‑3
17
Яннотис
28
Жеральдес
31
Piven
3
Амадор
27
Давидзаде
42
Перец
24
Коэн
6
Глэйзер
16
Атар
11
Шехтер
15
Миха
87
Арлаускис
16
Сушич
55
Винисиус
3
Буркэ
45
Камора
37
Бордеяну
19
Кулио
8
Джокович
7
Паун-Александру
30
Мурешан
20
Цукудян
ЧФР
Расстановка 4‑3‑3
В 3-м раунде "кельты" сыграют с победителем пары Маккаби Т-А (Израиль) – ЧФР Клуж (Румыния) (первый матч — 0:1). Ещё в одном матче кипрский АПОЭЛ разгромил черногорскую "Сутьеску" со счётом 3:0. По сумме двух встреч в 3-й раунд вышли киприоты, которые были сильнее и в первом матче (1:0).
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