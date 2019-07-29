Футбол

«Селтик» и АПОЭЛ вышли в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионовЧемпионат 15:01

Маккаби (Тель-Авив) — ЧФР
2 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Netanya Municipal Stadium
14′
Чиприан Дяк
Ник Блэкмэн
15′
19′
Хуан Кулио
42′
Марио Рондон
Ави Рикан
Йонатан Коэн
46′
Йонатан Коэн
48′
52′
Чиприан Дяк
Константин Паун-Александру
Маор Кандиль
Жеральдес
59′
Ник Блэкмэн
Элиран Атар
72′
Элиран Атар
74′
82′
Марио Рондон
Джордже Цукудян
86′
Биллель Омрани
Андрей Мурешан
90′
Андрей Буркэ
В 3-м раунде "кельты" сыграют с победителем пары Маккаби Т-А (Израиль) – ЧФР Клуж (Румыния) (первый матч — 0:1). Ещё в одном матче кипрский АПОЭЛ разгромил черногорскую "Сутьеску" со счётом 3:0. По сумме двух встреч в 3-й раунд вышли киприоты, которые были сильнее и в первом матче (1:0).
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