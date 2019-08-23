Футбол
«Селтик» арендовал вратаря Форстера у «Саутгемптона»REGNUM 03:36
Отмечается, что голкипер будет играть за «Селтик» на правах аренды до окончания сезона 2019/20. Ранее Форстер уже выступал в составе шотландского клуба с 2010 по 2014 год. Напомним, летом 2014 года 31-летний голкипер перешёл из «Селтика» в «Саутгемптон» за €12,5 млн.
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