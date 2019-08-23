Футбол
«Селтик» арендовал вратаря Форстера у «Саутгемптона»REGNUM 03:36
Отмечается, что голкипер будет играть за «Селтик» на правах аренды до окончания сезона 2019/20. Ранее Форстер уже выступал в составе шотландского клуба с 2010 по 2014 год. Напомним, летом 2014 года 31-летний голкипер перешёл из «Селтика» в «Саутгемптон» за €12,5 млн.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:06, Ашберн
Космос
Под поверхностью Марса обнаружены признаки жизни
Обновлено вчера в 07:18
Происшествия
Аварийно севший в кукурузном поле А321 разрезают на части
В Подмосковье началась работа по разрезанию частей аварийно севшего на брюхо в кукурузном поле самолета А321 "Уральский авиалиний".
Обновлено в 05:37
Общество
Покупки на AliExpress можно будет вернуть без объяснения причин
Прежде вернуть товар можно было только в случае его явного несоответствия заявленным характеристикам.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил РЕН-ТВ концертный директор артистки Стас Христов.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану вызвали врачей в зал суда
Помощь понадобилась обвиняемому в шпионаже Полу Уилану - ему стало плохо.
Обновлено в 07:07
Кино
Издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых актеров
Обновлено вчера в 06:29
Политика
ФСБ задержала группу финансировавших ИГ экстремистов
Сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии пресекли деятельность религиозно-экстремистской ячейки в Калужской области, отправлявшей деньги террористам «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация) в Сирии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.
Обновлено в 07:30
Авто
В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat
В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Политика
Правительство России продлило режим уничтожения санкционных товаров
Правительство России продлило на год срок действия режима уничтожения санкционных товаров из США, ЕС и ряда других государств, которые запрещены к ввозу на территорию страны с 2015 года в ответ на антироссийские санкции.
Обновлено в 06:23
Музыка
В Москве открывается фестиваль военных оркестров «Спасская башня»
Как заверили устроители, "Спасская башня" не имеет аналогов в мире и подтверждает статус одного из крупнейших международных культурных проектов России: за минувшие 12 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных смотров мира.
Обновлено в 04:48
Политика
Американский бизнесмен уволился после романа с Бутиной
Основатель крупного американского интернет-магазина Overstock.com Патрик Бирн, ранее заявивший о связи с россиянкой Марией Бутиной с ведома ФБР, покинул руководящий пост в компании.
Обновлено в 01:24
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Общество
Британки нашли послание из прошлого с «пугающе точными предсказаниями»
Обновлено вчера в 21:02
Технологии
Чарли Ли, Litecoin: вопрос масштабирования остался в прошлом
Наиболее актуальная проблема для криптовалют Litecoin и Bitcoin — взаимозаменяемость, считает создатель альткоина Чарли Ли.
Обновлено в 08:00
Общество
Медведев снова поднял вопрос о четырехдневной рабочей неделе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу введения в России четырехдневной рабочей недели.
Обновлено в 00:39
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии
Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по инициативе Турции провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сирийское урегулирование.
Обновлено в 07:25
Экономика
Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю
Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании.
Обновлено в 02:53
Космос
Первые космонавты полетят на новейшем «Союз-2.1а» уже в 2020 году
Первые космонавты полетят на новейшем ракета-носителе «Союз-2.1а» уже в следующем году.
Обновлено в 04:49
Транспорт
Поезда по Крымскому мосту пустят до конца года
Как и планировалось ранее, движение пассажирских поездов по Крымскому мосту запустят до конца текущего года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:20
Технологии
Группы в «Одноклассниках» смогут комментировать и ставить «Класс»
Группы смогут не только комментировать, но и упоминать клиентов с пользователями в своих комментариях.
Обновлено вчера в 13:06
Политика
Татьяна Москалькова прилетела в Киев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прилетела в Киев.
Обновлено в 03:54
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку
Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
Президент провел совещание с постоянными членами СБ
Обновлено в 06:13
Политика
Марин Ле Пен заявила об абсурде в заявлениях о возвращении России в G8
Член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в своем Twitter 22 августа отметила абсурдность заявлений политиков, выступающих против возвращения России в состав «большой восьмерки».
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Казаков обвинили в нападении на бомжей в Москве
Обновлено в 07:35
Политика
Президент Италии дал время на переговоры о формировании правительства
Время на ведение переговоров между парламентскими партиями с целью формирования коалиционного правительства дал президент Италии Серджо Маттарелла 22 августа во время своего выступления по телевидению, которое транслировал телеканад Rai News 24.
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45