Футбол

«Селтик» арендовал у «Саутгемптона» ФорстераSoccer.ru вчера в 23:03

"Селтик" сообщил о переходе голкипера "Саутгемптона" Фрэйзера Форстера на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон.
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«Селтик» арендовал у «Саутгемптона» Форстера

Soccer.ruвчера в 23:03
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По мнению тайваньской компании MediaTek, занимающейся разработкой полупроводниковой продукции, в 2020 году рынок Поднебесной составит до 70 % мировых продаж смартфонов с поддержкой 5G.
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Искусственный интеллект помогает ставить точный диагноз

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В Москве отменят медсправку для детсадов

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Армия и оружие

ВМФ России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок

Военно-морской флот (ВМФ) России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок.
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Крым с культурной миссией посетит делегация из Италии

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Армия и оружие

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Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
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Армия и оружие

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Обновлено вчера в 14:16
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Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android

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Обновлено вчера в 15:13
Политика

Над Донбассом подняли российский флаг

Сегодня, 22 августа, на административных зданиях столицы Донбасса флаги Донецкой Народной Республики (ДНР) были заменены на российские триколоры.
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Обновлено вчера в 08:31
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Кремль раскрыл планы России на возвращение в G8

«Возврат России в G8 — не самоцель, предпочтительнее выглядит формат „двадцатки“, в которую входят также Индия, Китай и ряд других стран», — отметил Песков.
Обновлено вчера в 09:25
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Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии

Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
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Отмечается, что, несмотря на сообщение Роспотребнадзора о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани, угроза распространения тропических болезней может быть гораздо масштабнее, поскольку, если комар — переносчик смертельно опасной болезни укусит хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить целый регион.
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Продажи смартфонов сократились за первые шесть месяцев года почти на четверть. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ритейлеров.
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