Футбол
«Селтик» арендовал голкипера «Саутгемптона»РИА Новости вчера в 18:13
Голкипер Фрэйзер Форстер перешел на правах аренды из английского "Саутгемптона" в "Селтик", сообщается на сайте шотландской команды. Арендное соглашение 31-летнего футболиста рассчитано на один сезон.
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Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23
Культура
Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину
Сербский актер Милош Бикович сообщил в Twitter о том, что ему запретили въезд на Украину.
Обновлено вчера в 07:32
Политика
Ученые потребовали прекратить преследование участников акций в Москве
Обновлено вчера в 07:16
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга
На днях издание «Тайны звезд» сообщило, что после рождения третьего ребенка у 48-летней Анастасии Заворотнюк выявлено серьезное заболевание — рак головного мозга.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Кино
Издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых актеров
Обновлено вчера в 06:29
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено вчера в 10:11
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение конкурса «Новая волна» в Юрмалу
Обновлено вчера в 13:01
Политика
Возврату подлежат: Москва и Киев могут провести обмен в ближайшие дни
Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может произойти в ближайшие дни, заявили «Известиям» собеседники, близкие к переговорам, а также представители защиты.
Обновлено вчера в 17:01
Гаджеты
Россияне массово потеряли интерес к планшетам
Россияне потеряли интерес к планшетам.
Обновлено вчера в 22:55
Авто
Toyota наладит в РФ производство нового кроссовера Toyota RAV4
Как сообщили в Toyota, они намерены запустить в России производство нового Toyota RAV4, причем его сборку планируется организовать до конца года.
Обновлено вчера в 15:40
Культура
Киселев уходит с телеканала Порошенко
Бывший российский телеведущий Евгений Киселев, последние годы работавший на телеканале, связанном с экс-президентом Украины Петром Порошенко, сообщил об уходе.
Обновлено вчера в 16:46
Политика
Глава американского ретейлера уволился после романа с Марией Бутиной
Основатель американского онлайн-ретейлера Overstock Патрик Бирн подал в отставку с поста исполнительного директора на фоне обнародования информации о том, что он общался и впоследствии вступил в романтические отношения с россиянкой Марией Бутиной, которую в апреле приговорили к тюремному заключению за работу иноагентом.
Обновлено вчера в 18:15
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Политика
Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено 21 августа в 17:27
Политика
Макрон назвал ошибкой предположительное возвращение России в G8
Глава Франции Эммануэль Макрон сказал, что возвращение России в G8 без разрешения вопросов на Украине было бы стратегической ошибкой, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 03:32
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму
Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.
Обновлено вчера в 02:52
Кино
Кредиторы «Вия» добрались до Китая
Конкурсный управляющий банкротящейся РФГ потребовал привлечь к субсидиарной ответственности китайскую China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера, участвовавших в съемках нового фильма продюсеров «Вия» — «Тайна печати дракона».
Обновлено вчера в 19:12
Кино
Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony
Глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel.
Обновлено 21 августа в 06:21
Происшествия
В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки
Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Обновлено вчера в 10:29
Здоровье
Медики назвали способы лечения синдрома беспокойных ног
Медики назвали способы лечения синдрома беспокойных ног, а также назвали причины его возникновения.
Обновлено вчера в 09:10
Политика
В Госдепе США назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД
В США считают, что Россия якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг её границ.
Обновлено вчера в 13:02
Гаджеты
Первые изображения OnePlus 7T демонстрируют неожиданный дизайн
На сайте Slashleaks опубликовали схематическое изображение нового флагманского смартфона OnePlus 7T, который должен быть представлен осенью этого года.
Обновлено вчера в 23:59
Гаджеты
Google изменила дизайн логотипа ОС Android
Компания Google изменила дизайн логотипа своей мобильной операционной системы Android.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол
«Астана» разгромила БАТЭ в Лиге Европы
БАТЭ разгромно уступил в Казахстане в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Ответный матч в Беларуси состоится 29 августа.
Обновлено вчера в 12:26
Наука
Новое судно размагничивания спроектируют в России
Обновлено вчера в 14:15
Политика
ЕС разработал план, предусматривающий пошлины на товары из США
Евросоюз разработал экономическую программу, в основе которой лежит введение в одностороннем порядке таможенных пошлин на товары из Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
Россия и Украина готовятся вернуть друг другу задержанных и осужденных
Россия и Украина готовятся вернуть друг другу задержанных и осужденных Власти РФ и Украины активизировали процесс обмена заключенными.
Обновлено вчера в 14:53
Игры
Музыка Poets of the Fall появится в новой игре Сэма Лэйка
Обновлено вчера в 12:55
Культура
Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Обновлено вчера в 15:43