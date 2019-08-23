Футбол
«Селтик» арендовал голкипера «Саутгемптона»РИА Новости 18:13
Голкипер Фрэйзер Форстер перешел на правах аренды из английского "Саутгемптона" в "Селтик", сообщается на сайте шотландской команды. Арендное соглашение 31-летнего футболиста рассчитано на один сезон.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:22, Ашберн
Политика
YouTube отключил 210 каналов, пытавшихся влиять на ситуацию в Гонконге
Компания Google отключила 210 каналов в видеохостинге YouTube, которые пытались оказывать "координированное влияние" на ситуацию в Гонконге.
Обновлено в 17:39
Космос
Японская капсула с образцами пород астероида Рюгу приземлится в Австралии в 2020 году
Капсула с образцами пород астероида Рюгу, взятых японским зондом "Хаябуса-2" ("Сокол-2"), приземлится отдельно от аппарата в запретной зоне Вумера на территории штата Южная Австралия.
Обновлено в 10:54
Футбол
Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена
Как стало известно «Чемпионату», французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Летевший из Самары в Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета
Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia, летевший в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Курумоч в Самаре спустя несколько минут после вылета.
Обновлено в 18:37
Происшествия
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине
Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Здоровье
Хирург рассказал о влиянии семечек на развитие аппендицита
Употребление семечек не может спровоцировать развитие аппендицита, на сегодняшний день доказательств того, что образ жизни, физические нагрузки или диетические предпочтения как-то отражаются на заболевании, нет, заявил заведующий отделением абдоминальной хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Андрей Кригер.
Обновлено в 20:15
Шоу-бизнес
Яна Рудковская собралась застраховать свои ноги
Яна Рудковская задумалась о том, чтобы застраховать свои ноги. Она считает, что именно эта часть тела увеличивает ее популярность.
Обновлено в 15:11
Политика
Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии
Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено 20 августа в 23:20
Космос
Астрономы обнаружили несколько потенциально обитаемых планет
Примерно в 12 световых годах от Земли располагается красный карлик GJ 1061, двадцатая в рейтинге ближайших к нашей планете звезд.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Заблудившуюся под Нижним Новгородом девочку нашли в лесу
Обновлено вчера в 16:56
Общество
Московский метрополитен подал иск к организаторам акции 27 июля
Ранее сообщалось, что московские суды зарегистрировали три иска на общую сумму более 13 млн рублей к организаторам несанкционированной акции 27 июля в Москве в связи с массовыми беспорядками.
Обновлено в 05:43
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Общество
Медведев поручил Минтруду оценить переход на 4-дневную рабочую неделю
Министерство труда и социальной защиты России должно до 30 сентября определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели в стране, сообщают «Известия» со ссылкой на перечень поручений премьер-министра Дмитрия Медведева, которые он дал по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
Российская «Армата» оказалась небоеспособной
Обновлено в 17:14
Футбол
Кононов объяснил поражение «Спартака» усталостью
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги первого матча своей команды в раунде плей-офф Лиги Европы против "Браги" (0:1).
Обновлено в 18:13
Космос
Россия создаст навигатор для космических кораблей на базе «Спектр-РГ»
Космический навигатор Астро-ГЛОНАСС будет создан на основе обсерватории «Спектр-Рентген-Гамма» («Спектр-РГ»), заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, 22 августа сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:18
Гаджеты
Android изменил логотип впервые за пять лет
Привычный пользователям логотип появился в 2014 году и с тех пор не менял своего облика.
Обновлено в 13:16
Здоровье
Комары принесли в Россию смертельные тропические лихорадки
В Центральной России могут распространиться смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров.
Обновлено в 20:48
Здоровье
Порядок расчёта зарплаты врачей хотят изменить
Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич заявил, что в России необходимо уходить от системы ставок при расчётах заработной платы врачей.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Премьер-министр Польши призвал создать новую базу НАТО в стране
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что необходимо увеличить число американских военнослужащих в стране, а также создать новую базу НАТО.
Обновлено в 20:07
Политика
В США назвали условие возвращения России в G8
О возможном возвращении России в "большую восьмерку" - неформальный клуб индустриально развитых стран - вновь заговорил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Обновлено в 17:38
Происшествия
Пятеро участников конфликта со стрельбой в Краснодаре задержаны в Сочи
Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ГУ МВД по региону в ходе спецоперации задержали в Адлерском районе города Сочи пятерых мужчин по подозрению в причастности к конфликту со стрельбой в Краснодаре, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 14:06
Хоккей
«Металлург» разгромил «Сибирь» в матче мемориала Ромазана
Магнитогорский "Металлург" обыграл новосибирскую "Сибирь" в матче предсезонного хоккейного турнира памяти Ивана Ромазана, который проходит в Магнитогорске.
Обновлено в 12:40
Экономика
Украина обжаловала в ВС России решение о взыскании $144 млн в пользу «Татнефти»
Украина подала в российский Верховный суд кассационную жалобу на решение о взыскании со страны $144 млн в связи с потерей российской компанией «Татнефть» своих активов.
Обновлено в 20:59
Политика
Французские журналисты сравнили «язык жестов» Путина и Макрона
Журналисты из Франции проанализировали «язык жестов» президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона на встрече в Марселе, отметив, что российский лидер держался куда увереннее главы принимающей встречу страны.
Обновлено в 13:34
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
Минобороны опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись первого полета разведывательного беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р».
Обновлено в 11:58