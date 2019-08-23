Футбол
«Селтик» арендовал голкипера «Саутгемптона»РИА Новости 18:13
Голкипер Фрэйзер Форстер перешел на правах аренды из английского "Саутгемптона" в "Селтик", сообщается на сайте шотландской команды. Арендное соглашение 31-летнего футболиста рассчитано на один сезон.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:52, Ашберн
Происшествия
Пятеро участников конфликта со стрельбой в Краснодаре задержаны в Сочи
Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ГУ МВД по региону в ходе спецоперации задержали в Адлерском районе города Сочи пятерых мужчин по подозрению в причастности к конфликту со стрельбой в Краснодаре, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 14:06
Наука
Американские ученые разрушили миф об одиноких кошатницах
Американские исследователи разрушили стереотип об "одиноких кошатницах", результаты исследования опубликовали в британском научном журнале Royal Society Open Science.
Обновлено в 13:42
Общество
Мэрия Москвы отклонила все заявки на акции протеста 31 августа
Отказ пришел и на заявку Либертарианской партии, которая планировала шествие по бульварам.
Обновлено в 08:30
Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»
Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Наука
Сдвиговое течение нарушило симметрию волн на воде
Оказывается, для этого необходимо создать сдвиговое течение, пишут авторы в Journal of Fluid Mechanics.
Обновлено в 08:29
Гаджеты
Планшеты не грузятся: за год их продажи в России упали на четверть
Популярность планшетов в России снижается: в первой половине 2019-го их продажи в штуках сократились на четверть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 17:01
Футбол
Кононов объяснил поражение «Спартака» усталостью
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги первого матча своей команды в раунде плей-офф Лиги Европы против "Браги" (0:1).
Обновлено в 18:13
Технологии
Компания «Ларос» разрабатывает новый спортивный самолет на базе Су-31
Российская компания "Ларос" разрабатывает новый спортивный самолет на базе Су-31, который не выпускается с 1997 года.
Обновлено в 08:48
Кино
Кредиторы «Вия» добрались до Китая
К субсидиарной ответственности требуют привлечь актеров сиквела фильма Кредиторы "Русской Фильм Группы" (РФГ) — производителя одного из самых кассовых российских фильмов "Вий 3D" — продолжают попытки взыскать долги.
Обновлено в 19:12
Экономика
Россияне стали чаще покупать еду в кредит
Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.
Обновлено в 03:27
Общество
Медведев поручил Минтруду оценить переход на 4-дневную рабочую неделю
Министерство труда и социальной защиты России должно до 30 сентября определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели в стране, сообщают «Известия» со ссылкой на перечень поручений премьер-министра Дмитрия Медведева, которые он дал по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 04:55
Авто
В продажу вышел близнец обновленного Mitsubishi ASX
Японский автопроизводитель объявил старт продаж кроссовера RVR, который является обновленной версией ASX на глобальном рынке.
Обновлено в 06:15
Гаджеты
В Google раскрыли название нового Android
Руководство Google заявило, что в компании решили отказаться от названий десертов, используемых в новых версиях Android.
Обновлено в 16:32
Авто
Toyota прекратит выпуск RAV4 в России
Российский офис Toyota объявил о решении свернуть сборку RAV4 текущего поколения на заводе в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:46
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Политика
Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с возвращением Крыма
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила сообщения о планах США купить Гренландию у Дании с возвращением Крыма.
Обновлено в 14:30
Общество
Беглов рассказал о строительстве новых школ и детсадов в Петербурге
Отмечается, что в ближайшие пять лет с учетом роста населения Петербургу понадобятся еще 84 новых школы и 169 детских садов.
Обновлено в 16:49
Шоу-бизнес
Наталья Рагозина назвала причину развода с Жориным
Спортсменка призналась, что "ошиблась с выбором" Этой весной адвокат Сергей Жорин и спортсменка Наталья Рагозина развелись после полутора лет брака.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Заблудившуюся под Нижним Новгородом девочку нашли в лесу
Обновлено вчера в 16:56
Авто
BMW 5-Series получил подсветку решетки радиатора
После ламп подсветки в дверях, на дверных ручках, внутреннего освещения и необычного светового коврика Welcome Light, установленного под автомобилем, BMW нашла другой способ добавить больше светодиодов в свои автомобили.
Обновлено в 05:44
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone
Компания Apple готовит масштабное обновление линеек своей продукции, новинки должны поступить в продажу в ближайшие несколько месяцев, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 13:19
Политика
В Праге осквернили памятник маршалу Коневу
Обновлено в 10:18
Авто
Батарейный Opel Corsa-e послужил основой для ралли-кара
Opel вместе с немецким автоклубом ADAC организует первый чемпионат по ралли для электромобилей — ADAC Opel e-Rally Cup.
Обновлено в 12:00
Футбол
Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена
Как стало известно «Чемпионату», французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена.
Обновлено в 13:47
Политика
Путин призвал уделять особое внимание экологии при развитии угледобычи
Президент России Владимир Путин заявил, что рост объемов угледобычи в стране не должен наносить ущерб природе.
Обновлено в 08:56