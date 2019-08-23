Футбол

«Селтик» арендовал голкипера «Саутгемптона»РИА Новости 18:13

Голкипер Фрэйзер Форстер перешел на правах аренды из английского "Саутгемптона" в "Селтик", сообщается на сайте шотландской команды. Арендное соглашение 31-летнего футболиста рассчитано на один сезон.
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«Селтик» арендовал голкипера «Саутгемптона»

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«Селтик» объявил о переходе вратаря сборной Англии Форстера

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Sport.ru16:14

«Селтик» арендовал Форстера у «Саутгемптона»

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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:20, Ашберн
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«МегаФон» проведет первый в России 5G-турнир по киберспорту

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Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП России

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В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
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Шотландский футбольный клуб из города Глазго. Выступает в шотландском Премьершипе, высшем дивизионе Шотландской профессиональной футбольной лиги. Поддерживается католической частью Глазго в отличие от клуба «Рейнджерс», считающегося протестантским.
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