Футбол

Селтик — Валенсия 0:2ProstoProSport вчера в 16:49

Селтик — Валенсия
0 – 2
Матч завершён
Лига Европы, 1/16 Финала, вчера
Селтик Парк
42′
Денис Черышев
46′
Даниэль Парехо
Франсис Коклен
49′
Рубен Собрино
Скотт Синклэйр
Тим Веа
59′
Райан Кристи
Одсонн Эдуар
59′
64′
Денис Черышев
Гонсалу Гедеш
78′
Кристиано Пиччини
Кевин Гамейро
Оливер Бёрк
82′
82′
Жоффри Кондогбиа
Джереми Толян
89′
Футболисты шотландского «Селтика» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы проиграли испанской «Валенсии». Встреча, прошедшая в четверг в Глазго на стадионе «Селтик Парк», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В их составе по мячу забили Денис Черышев и Рубен Собрино.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Черышев превращается в Валенсии из изгоя в героя. Три гола за три недели!

Спорт день за днем05:15

Духовный пост Черышева после победы над «Селтиком». Фото

Спорт-Экспресс03:32

Черышев опять забил. 3 гола в 6 последних матчах за «Валенсию»

Sports.ruвчера в 18:49

Черышев забил гол и отдал голевой пас в победном матче «Валенсии» против «Селтика» в 1/16 финала Лиги Европы

Матч ТВвчера в 16:55

Гол и передача Черышева помогли «Валенсии» обыграть «Селтик» в Лиге Европы (видео)

Советский спортвчера в 16:52

«Селтик» — «Валенсия» — 0:2. Гол и передача Черышева в видеообзоре первого матча 1/16 финала ЛЕ

Sport24.ruвчера в 20:56

«Селтик» – «Валенсия» – 0:2, 14 февраля 2019 года, обзор матча Лиги Европы

Чемпионатвчера в 16:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 05:39, Ашберн
Культура

Первый канал отстранил Друзя и Бера от участия в программах

«Руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:00
Происшествия

На мэра города Иваново совершено нападение

Неизвестный мужчина совершил нападение на мэра города Иваново Владимира Шарыпова, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Вместе с Майклом Калви силовики задержали еще пять человек

По одному делу вместе с основателем инвестиционной компании Baring Vostok Майклом Калви в Москве задержали еще пять человек.
Обновлено в 05:14
Происшествия

В Москве произошла массовая драка со стрельбой

Обновлено в 01:58
Происшествия

Футболиста «Локомотива» Тарасова задержали в аэропорту Шереметьево

Обновлено в 04:21
Экономика

Медведев предложил изменить метод оценки уровня бедности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил изменить подход к оценке уровня бедности и, в соответствии с мировой практикой, учитывать при оценке этого показателя расходы семей.
Обновлено в 04:06
Политика

Путин сделал Героем России захватившего в Афганистане первый «Стингер»

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России Владимиру Ковтуну, воевавшему в 1980-х годах в Афганистане.
Обновлено в 05:32
Экономика

Медведев подписал постановление о создании 14 ТОР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление правительства о создании в России ещё 14 территорий опережающего развития (ТОР).
Обновлено в 03:41
Происшествия

В Саратовской области произошёл крупный пожар в церкви

В городе Балашов Саратовской области произошёл пожар в здании церкви, возгорание локализовано на площади 1 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталию Куличенкову.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Здание телеканала «Звезда» эвакуировали после сообщения о минировании

Здание редакции телеканала «Звезда» было эвакуировано после сообщения об угрозе взрыва, сообщили РБК в пресс-службе канала.
Обновлено в 04:37
Происшествия

После взрыва газа СК назвал самостроем дом в Красноярске

Следователи установили, что жилой дом в Красноярске, где накануне произошел взрыв газа, построили без соответствующего разрешения и не зарегистрировали.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Нападение с применением кислоты произошло в метро Парижа

В результате нападения с применением кислоты в метро Парижа один человек получил тяжелые травмы, передает France Info.
Обновлено в 02:47
Здоровье

Минздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя

Минздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя в России, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Обновлено в 04:01
Транспорт

В России предложили ужесточить наказание за нарушение ПДД

Министерство транспорта России предложило правительству ввести штраф в размере 500 рублей за превышение скоростного лимита на 10—20 км/ч, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:28
Политика

Песков призвал не обманываться насчёт санкций США против России

России не стоит ждать смягчения позиций США в вопросе по антироссийским санкциям.
Обновлено в 04:59
Музыка

Ургант снял пародию на поющих Дворковича, Ткачева и Тимакову

Обновлено в 01:03
Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы о войне в Афганистане

Минобороны России к 30-летию вывода советских войск рассекретило уникальные документы о войне в Афганистане.
Обновлено вчера в 22:15
Политика

Песков рассказал о полученной Путиным на тренировке травме

Обновлено в 05:06
Экономика

Газпромбанк, Сбербанк и ВЭБ профинансируют Удокан на $1,8 млрд

Внешэкономбанк (ВЭБ), Газпромбанк и Сбербанк предоставят Байкальской горной компании (БГК) около $1,8 млрд на финансирование первой очереди освоения Удоканского меднорудного месторождения и строительство там горно-металлургического комбината.
Обновлено в 04:24
Общество

Беглов уволил глав трех районов

4 февраля ВРИО губернатор Александр Беглов уволил главу Фрунзенского района Валерия Сапожникова по результатам инспекции по уборке снега.
Обновлено в 05:11
Политика

МИД Польши вызвал посла Израиля

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Израиля в республике Анну Азари в связи с публикацией в израильских СМИ слов премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что поляки сотрудничали с нацистами в период Второй мировой войны.
Обновлено в 04:56
Политика

Совет ЕС обсудит 18 февраля судоходство через Керченский пролив

Главы МИД Евросоюза в ходе планового заседания 18 февраля вопрос свободного судоходства через Керченский пролив, сообщил в пятницу представитель ЕС.
Обновлено в 05:05
Происшествия

ФСБ задержала женщину-организатора ячейки ИГ в Астраханской области

ФСБ России сообщила о задержании в Астраханской области местной жительницы, являвшейся, по данным спецслужб, одним из организаторов законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" для сбора средств террористам.
Обновлено в 01:58
Экономика

Российские вагоностроители планируют закупить в КНР до 800 тыс. колес

РБК напоминает, что Evraz, в свою очередь, после модернизации цеха на Нижнетагильском металлургическом комбинате в 2021 году планирует производить дополнительно 78 тыс. колес в год.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие

В МИД оценили заявление Столтенберга о присутствии НАТО в Чёрном море

Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности расширения присутствия альянса в Чёрном море.
Обновлено в 05:17
Автоспорт

«Феррари» представила болид на сезон-2019

Итальянская команда «Формулы-1» «Феррари» презентовала новый болид на сезон 2019 года.
Обновлено в 05:32
Политика

Тимошенко заподозрили в незаконном обогащении

Кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко заподозрили в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.
Обновлено в 05:16
Политика

Япония может отменить визы для россиян

Как пишет газета Sankei со ссылкой на источники, гражданам России виза на въезд в Японию для пребывания в течение 90 дней будет не нужна, если гражданин России заранее зарегистрирует свой паспорт в японском консульском учреждении.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие

В ОАК допустили экспорт истребителей пятого поколения Су-57

Вице-президент «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) по военно-техническому сотрудничеству Илья Тарасенко заявил, что Россия планирует вывести на внешний рынок новейший истребитель Су-57.
Обновлено в 01:59
Технологии

Власти Москвы создают для полиции очки с распознаванием лиц

В мэрии Москвы планируют создать для полиции очки дополненной реальности с технологией распознавания лиц, сообщает 15 февраля РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 03:05
ещё по теме
Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное