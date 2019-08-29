Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Селтик», ПСВ и «Астана» пробились в групповой этап Лиги Европы

По итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы право выступить на групповом этапе турнира получили «Селтик», ПСВ и «Астана».
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«Селтик», ПСВ и «Астана» пробились в групповой этап Лиги Европы

Матч ТВвчера в 14:57

«Селтик» и ПСВ вышли в групповой этап Лиги Европы. «Астана» уступила в ответной игре, но прошла БАТЭ

Sport24.ruвчера в 15:00

«Селтик» и ПСВ попали в групповой этап Лиги Европы

Спорт-Экспрессвчера в 14:52

«Селтик» разгромил «АИК» и вышел в групповую стадию ЛЕ

REGNUM00:10

«Селтик», ПСВ и «Астана» пробились в групповой этап Лиги Европы

Sportbox.RUвчера в 14:57

«Селтик» вышел в групповой этап Лиги Европы

Soccer.ruвчера в 15:21
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Политика

Офис Зеленского опроверг завершение обмена заключенными с Россией

В офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли сообщения о завершении обмена заключенными с Россией.
РБК 01:53
Политика

На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией

Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».
Известия вчера в 22:25
Происшествия

В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку

Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:39
Армия и оружие

США похвастались расширением возможностей ПРО Patriot

В рамках учений задействовали «объединенную систему боевого управления системами ПВО и ПРО армии США, а также радиолокаторы Sentinel и Patriot и перехватчик Patriot PAC-3».
Взгляд.ру вчера в 23:20
Политика

Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Спорт

Рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее

В Красноярском крае трагически ушел из жизни чемпион мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак.
Росбалт 01:54
Политика

Депутат Верховной рады не смог произнести речь на украинском языке

Депутат Верховной рады Антон Киссе не смог выступить на украинском языке, чем рассмешил народных депутатов.
РБК 00:29
Политика

Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

Коммерсантъ вчера в 17:24
Шоу-бизнес

Поклонская рассказала о серьёзных изменениях в личной жизни

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что в её личной жизни случились коренные перемены.
News.ru вчера в 21:15
Общество

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября

В обращении к Голиковой депутат отметил, что у учеников и студентов сейчас очень высокая нагрузка: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего два месяца.
РИА Новости вчера в 20:35
Политика

Рогозин прокомментировал слова Трампа о войнах в космосе

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что космос станет следующей областью военных действий.
РИА Новости вчера в 17:56
Экономика

Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы

Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.
РБК 00:00
Происшествия

Московская студентка впала в кому во время отдыха в Турции

Во время отдыха в Турции 19-летняя московская студентка впала в кому. Это произошло, когда девушка плавала в маске в бассейне, пишет РЕН ТВ.
Известия 00:46
Футбол

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам недели Россия осталась на шестом месте, но Португалия, идущая седьмой, сократила отставание на 0,4 балла.
LiveSport.ru 01:53
Футбол

Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020.
Пятый канал вчера в 14:59
Общество

Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря

Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.
Известия 01:28
Политика

Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу

Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM 00:17
Гаджеты

Опубликованы характеристики смартфона OnePlus 7T

UfaTime.ru вчера в 08:42
Здоровье

Россиянам рассказали о новой опасности картошки фри и чипсов

В картошке фри, чипсах и других жареных продуктах содержатся канцерогены, в том числе акриламид.
Lenta.ru 01:49
Кино

Умер 54-летний актер Александр Числов

Passion.ru вчера в 06:10
Политика

Рада утвердила отставку генпрокурора Украины Луценко

Верховная рада одобрила отставку генпрокурора Украины Юрия Луценко большинством голосов.
News.ru вчера в 17:40
Футбол

Футболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА

Ивуарийский защитник Седрик Гогуа в ближайшее время может стать футболистом московского ЦСКА.
RT на русском вчера в 05:10
Политика

Кикабидзе признался в желании «разрушить» российскую политику

Грузинский актёр и певец Вахтанг Кикабидзе заявил, что любит русских людей, но не любит российскую политику, которую мечтает «разрушить».
Московский Комсомолец вчера в 06:02
Футбол

Дочь бывшего тренера сборной Испании умерла в возрасте 9 лет

РБК 01:09
Политика

Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу

Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ вчера в 06:41
Космос

Глубинные потоки в недрах Сатурна оказались похожи на «мед»

Сильные ветры, известные как реактивные потоки, формируют на внешней стороне Сатурна полосы – похожие на те, что на Юпитере, но менее резкие, сообщает Physical Review Fluids.
МИР 24 вчера в 08:08
Шоу-бизнес

Рулит Серябкина. Наргиз назвала причины разрыва с Фадеевым

Узбекская и российская певица Наргиз объяснила, почему прекратила сотрудничество с продюсерским лейблом Максима Фадеева.
Главный региональный 01:55
Происшествия

Японскую больницу отрезало наводнением

News.ru вчера в 22:57
Транспорт

Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом.
Ведомости вчера в 17:34
Общество

Росстат подсчитал, сколько стоит в этом году собрать ребенка в школу

"Набор первоклассника" в этом году обойдется родителям в среднем в 18,5 тысячи рублей для мальчика и почти в 23 тысячи рублей для девочки, подсчитал Росстат.
Российская газета вчера в 11:21
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