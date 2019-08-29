По итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы право выступить на групповом этапе турнира получили «Селтик», ПСВ и «Астана».

Футбол Алиссон признан лучшим вратарем Лиги чемпионов прошлого сезона Бразильский голкипер английского "Ливерпуля" Алиссон признан лучшим вратарем Лиги чемпионов сезона-2018/19.

Происшествия ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.

Происшествия В Судаке автомобиль упал с обрыва на пляжную палатку В Судаке легковой автомобиль сорвался с 15-метрового обрыва и упал на установленную на пляжу палатку, в которой делали массаж, сообщает "Московский комсомолец".

Авто Peugeot представил самый мощный кроссовер Peugeot 3008 GT Hybrid Peugeot представил самый мощный кроссовер Peugeot 3008 GT Hybrid с суммарной отдачей установки 300 лошадиных сил.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста Министерство обороны России к 75-летию освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы об этом событии.

Экономика Forbes назвал лучшие банки для миллионеров Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг российских и иностранных банков, предлагающих клиентам услуги private banking.

Футбол «Спартак» вылетел из еврокубков после поражения от «Браги» Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Спартаком» и «Брагой» завершился победой португальского клуба со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Технологии Впервые в России самолеты напишут словесное послание в небе Летчики пилотажной группы "Первый полет" впервые в России напишут пятью самолетами Як-52 в небе словесное послание с помощью дымов и специальной системы управления.

Политика Руслан Рябошапка стал новым генпрокурором Украины Верховная рада одобрила кандидатуру Руслана Рябошапки на должность генпрокурора Украины.

Футбол Сёмин: «Локомотив» является аутсайдером группы, но постарается удивить Московскому «Локомотиву» достались очень сложные соперники по группе D в футбольной Лиге чемпионов, но команда постарается удивить болельщиков.

Политика «Ъ» стали известны варианты обмена заключенными с Украиной В администрации СИЗО не подтвердили информацию, что в него из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе был этапирован режиссер Олег Сенцов, осужденный на 20 лет за терроризм, хотя в «Лефортово», по официальным данным, уже находится его бывший подельник Александр Кольченко, отбывающий 10-летнее наказание.

Политика Новый глава МИД Украины назвал срок урегулирования ситуации в Донбассе Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за полгода добиться прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе.

Гаджеты Apple представит новый iPhone 10 сентября Детали мероприятия не разглашаются. Источники сообщали, что Apple представит три новые версии смартфонов.

Экономика На ликвидацию паводков в Иркутской области выделят 800 млн рублей На ликвидацию паводков в Иркутской области выделят 800 млн рублей Правительство России выделит около 800 миллионов рублей для поддержки малого и среднего бизнеса, а также сельхозпроизводителей.

Политика Во Флориде введен режим ЧП из-за урагана «Дориан» Глава американского штата Флорида Рон Де Сантис ввел режим чрезвычайного положения из-за надвигающегося на регион урагана «Дориан».

Политика Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.

Происшествия В ДТП BMW и Lamborghini в центре Москвы пострадали два человека Две легковые машины столкнулись в центре Москвы на улице Большая Грузинская напротив Московского зоопарка, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Происшествия Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов Отец 16-летней жительницы Красноярска, которая умерла в Турции через несколько часов после того, как ей поставили диагноз «острый аппендицит», не исключил, что ее могли вернуть в Россию без некоторых внутренних органов.

Шоу-бизнес Подписчики высмеяли Рудковскую, «вытянувшуюся» до одного роста с двухметровым Киркоровым Светская львица и продюсер Яна Рудковская озадачила подписчиков фотографией с Филиппом Киркоровым, на которой она одного роста с двухметровым певцом.