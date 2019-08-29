Футбол
Матч ТВ«Селтик», ПСВ и «Астана» пробились в групповой этап Лиги Европы
По итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы право выступить на групповом этапе турнира получили «Селтик», ПСВ и «Астана».
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