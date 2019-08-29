Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Селтик», ПСВ и «Астана» пробились в групповой этап Лиги Европы

По итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы право выступить на групповом этапе турнира получили «Селтик», ПСВ и «Астана».
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«Селтик» и ПСВ вышли в групповой этап Лиги Европы. «Астана» уступила в ответной игре, но прошла БАТЭ

Sport24.ru15:00

«Селтик» и ПСВ попали в групповой этап Лиги Европы

Спорт-Экспресс14:52

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ТАСС17:05

«Селтик», ПСВ и «Астана» пробились в групповой этап Лиги Европы

Матч ТВ14:57

«Селтик», ПСВ и «Астана» пробились в групповой этап Лиги Европы

Sportbox.RU14:57

«Селтик» вышел в групповой этап Лиги Европы

Soccer.ru15:21
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