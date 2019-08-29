Футбол
Матч ТВ«Селтик», ПСВ и «Астана» пробились в групповой этап Лиги Европы
По итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы право выступить на групповом этапе турнира получили «Селтик», ПСВ и «Астана».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:36, Вашингтон
Происшествия
В турецкой клинике опровергли изъятие органов у погибшей россиянки
Директор турецкой клиники Нуртач Ары, где скончалась 16-летняя россиянка, назвала клеветой информацию об изъятии у погибшей внутренних органов.
РБК 06:28
Экономика
В России зафиксировали рост уровня бедности
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 млн человек по сравнению с I полугодием 2018 года и составила 19,8 млн человек, уровень бедности вырос до 13,5% с 13,3%, сообщил во вторник Росстат.
Интерфакс 27 августа в 14:42
Шоу-бизнес
Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»
Суть событий 08:13
Наука
В ходе эволюции мозг приматов увеличивался и уменьшался
МедиаПоток 27 августа в 13:17
Политика
Валенса осудил Польшу за отказ пригласить Путина на годовщину ВОВ
Валенса заявил о том, что отказываясь приглашать Россию на мероприятия, Польша усугубляет и без того плохие отношения.
RuNews24.ru 15:36
Армия и оружие
Кафедра ВДВ Общевойсковой академии ВС РФ отмечает 50-летие
Кафедра Воздушно-десантных войск Общевойсковой академии Вооруженных Сил РФ отмечает 29 августа свой 50-летний юбилей.
ТК Звезда вчера в 18:24
Политика
Президент Грузии захотела уменьшить зависимость от России
Грузии необходимо уменьшить экономическую зависимость от России, заявила президент страны Саломе Зурабишвили во время выступления на международном форуме MEDEF во Франции.
РИА Новости 11:33
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о начале обмена пленными с Россией
Новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка проинформировал о начале обмена пленными с российской стороной.
Газета.Ru 20:16
Футбол
Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии - 42,049 балла.
ТАСС 17:29
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ 17:24
Футбол
Костиль продлил контракт с «Бордо» до 2022 года
Вратарь «Бордо» Бенуа Костиль продлил контракт с клубом до 2022 года, сообщается на официальном сайте «жирондинцев».
Спорт-Экспресс 10:09
Экономика
США изучают идею потребовать выплаты имперских долгов у Китая
Администрация США обсуждает идею потребовать от властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров.
Известия 16:52
Наука
Робота-змею запустили в мозг человека для инспекции сосудов
Робота-змею ученые запустили в мозг человека для быстрого восстановление после инсульта, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:46
Политика
Кикабидзе назвал поездки в Россию отсутствием гордости
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе вновь опроверг слухи о своих поездках в Россию. Об этом сообщает издание «Квирис палитра».
Lenta.ru 13:13
Армия и оружие
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий 27 августа в 11:48
Футбол
Дидье Дешам: «В связи с травмой у Мбаппе появилось время, чтобы перезарядить батарейки»
Травма не может быть чем-то хорошим, но ему стоит воспользоваться этой паузой, чтобы перезарядить свои батарейки.
Спорт-Экспресс 20:28
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru 16:46
Происшествия
В Якутии задержали сбежавшего с оружием полицейского
В Якутске задержали сотрудника патрульно-постовой службы Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте, который 26 августа самовольно покинул место несения службы и скрылся в неизвестном направлении, имея при себе табельное огнестрельное оружие.
Российская газета 09:02
Космос
На МКС сработала аварийная сигнализация
Инфорос 10:23
Происшествия
Авария с участием Lamborghini и BMW произошла в центре Москвы
Камеры видеонаблюдения в центре Москвы запечатлели ДТП с участием автомобилей Lamborghini и BMW.
Известия 18:03
Армия и оружие
Космические силы США начали официально нести службу
Космическое командование с четверга официально действует в США, став шестым видом вооруженных сил страны, помимо сухопутных войск, ВВС, ВМС, Корпуса морской пехоты и Береговой охраны.
ТАСС 19:39
Музыка
Продюсер «Ласкового мая» угрожает Шатунову судебными разбирательствами
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин угрожает певцу Юрию Шатунову, бывшему участнику коллектива, судебными разбирательствами из-за музыкальных хитов.
Народные новости 18:36
Наука
Ученые МГУ создали базу данных масштабных наводнений в Европе
Ugpressa.ru вчера в 14:51
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Наука
Крупный мозг и длинный кишечник оказались эволюционными конкурентами
Что любопытно, в суровых и требовательных условиях полярных широт промежуточные варианты практически исчезают, птицы с мозгом и кишечником средних размеров здесь уже не встречаются либо вынуждены полагаться на постоянные миграции.
Naked Science 26 августа в 20:01
Космос
До Марса не долететь без ионно-пучковых технологий, заявил учёный из ФРГ
Ионно-пучковая технология имеет огромную значимость для аэрокосмической отрасли и моделирования космических путешествий, заявил профессор Дармштадтского технического университета Германии Вольфганг Энзингер на 21-й Международной конференции по модифицированию поверхности материалов ионными пучками.
REGNUM 05:57