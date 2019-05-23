Футбол

«Сельта» продлила контракт с главным тренеромСпорт-Экспресс 00:56

"Сельта" объявила о подписании нового контракта с главным тренером Франом Эскрибой. Соглашение с 54-летним испанцем рассчитано до 2021 года. Эскриба в марте возглавил команду и помог ей избежать вылета во второй по силей дивизион.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Анадолу Эфес» после поражения от ЦСКА продлил контракт с главным тренером

РИА Новости04:33

«Сельта» продлила контракт с главным тренером на два сезона

Soccer.ruвчера в 14:43

Эскриба продлил контракт с «Сельтой»

Советский спорт02:02

«Сельта» продлила контракт с главным тренером

Спорт-Экспресс00:56

Эскриба продлил контракт с «Сельтой»

Матч ТВвчера в 15:46

Эскриба продлил контракт с «Сельтой»

Sportbox.RUвчера в 15:46

«Сельта» продлила контракт с главным тренером, который спас клуб от вылета

Чемпионат02:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 04:42, Ашберн
Авто

Новый кроссовер Kia для России: опубликовано первое фото салона

Обновлено в 04:15
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Религия

Мэр Екатеринбурга встретится со сторонниками возведения храма

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в четверг встретится со сторонниками возведения храма святой Екатерины, сообщает администрация города.
Обновлено вчера в 09:52
Общество

Forbes обнародовал рейтинг самых богатых наследников в России

В рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров, составленный журналом Forbes, вошли 48 представителей второго поколения.
Обновлено в 04:19
Политика

Представитель Зеленского в Верховной раде предложил сократить число депутатов

Представитель президента Украины Зеленского в Верховной раде Стефанчук предложил сократить количество депутатов парламента.
Обновлено в 01:01
Общество

Для менделеевских выпускников 25 мая прозвенит последний звонок

Последний звонок в школах города и района прозвенит 25 мая в 10 часов.
Обновлено 21 мая в 06:59
Гаджеты

Microsoft представила обновление для Windows 10

Компания Microsoft выпустила масштабное обновление для самой актуальной ныне версии Windows.
Обновлено вчера в 03:02
Политика

В ДНР вынесли первый приговор по делу об убийстве Гиви

Обновлено вчера в 22:17
Музыка

Лазарев оценил выступления конкурентов на «Евровидении»

Обновлено в 02:50
Общество

Почти половина россиян выступила за равные права для геев

Какие социальные группы наиболее толерантны Почти 40% россиян нейтрально относятся к ЛГБТ, а чуть больше половины (56%) все же заявили о своем негативном отношении.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Украинские спецслужбы причастны к волне ложных минирований в РФ — МГБ ЛНР

Как передавало ИА REGNUM, ранее по городам России прокатилась волна ложных сообщений о минировании различных объектов инфраструктуры — вокзалов, аэропортов, торгово-развлекательных центров и других мест, в которых наблюдаются крупные скопления людей.
Обновлено в 02:36
Экономика

Forbes назвал самые дорогие бренды мира

Apple девятый год подряд возглавила топ-10 самых дорогих брендов по версии Forbes.
Обновлено в 04:10
Происшествия

СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани

По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.
Обновлено в 03:50
Наука

Самый древний в мире гриб нашли в Канаде

Ранее самыми древними окаменелыми грибами считались находки из Шотландии, которые относились к девонскому периоду (410 млн лет назад), и Висконсина (ордовикский период, 450 млн лет назад).
Обновлено в 01:02
Экономика

Банк России выступил против запрета микрофинансирования

Банк России выступает против запрета микрофинансирования, так как люди могут пойти за займами к нелегальным кредиторам.
Обновлено в 04:05
Политика

В странах ЕС сегодня стартуют выборы в Европейский парламент

Сегодня начинаются выборы в Европарламент. Великобритания тоже принимает в них участие.
Обновлено в 00:10
Происшествия

В Москве врачи спасли жизнь упавшей с 4 этажа девочке

Обновлено в 03:48
Авто

Большинство дилеров Ford продолжат работать в России

«После решения Ford сконцентрироваться на развитии сегмента коммерческого автотранспорта, компания предложила дилерам продолжить сотрудничество по двум направлениям: продажа и обслуживание Ford Transit, а также сервисное обслуживание легковых автомобилей или только сервисное обслуживание», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 07:25
Шоу-бизнес

«Второй Чумак»: на могиле Началовой заряжают воду и крем

Обновлено в 02:58
Футбол

РФС обсуждает новый формат лимита на легионеров

Рассматривались несколько форматов лимита: нынешний «6+5» на поле, а также «8+17» и «7+18» в заявке на сезон.
Обновлено в 02:10
Культура

Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:32
Авто

Представлены 9 необычных модификаций УАЗ «Патриот»

В 2013 году был представлен снегоболотоход «Ямал», построенный на агрегатах серийного УАЗ «Патриот».
Обновлено в 02:43
Общество

Продажи поддельных документов в России выросли в пять раз

В российском сегменте интернета резко выросло количество сайтов, торгующих поддельными документами, рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре.
Обновлено вчера в 18:25
Гаджеты

Российский планшет заработал на отечественной ОС «Аврора»

Компании «Открытая мобильная платформа» (ОМП) и «Аквариус» объявили о портировании российской мобильной операционной системы «Аврора» на планшеты производства «Аквариуса».
Обновлено вчера в 04:50
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова не хочет, чтобы сын носил фамилию Гусев

Обновлено в 02:25
Кино

Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»

Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.
Обновлено 21 мая в 08:30
Футбол

«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА часть билетов на финал Лиги Европы

Лондонские "Арсенал" и "Челси" вернут УЕФА более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы в Баку, передает The Times.
Обновлено вчера в 23:15
Политика

МИД Турции опроверг сообщения об ультиматуме США по С-400

Ранее телеканал CNBC сообщил, что Вашингтон дал Анкаре две недели на то, чтобы отказаться от С-400.
Обновлено в 02:00
Политика

Саакашвили просит Зеленского вернуть ему украинское гражданство

Экс-глава Грузии Михаил Саакашвили обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство.
Обновлено вчера в 15:37
Экономика

Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

Зачем менять статус внебюджетных фондов Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
Обновлено вчера в 23:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное