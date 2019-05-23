Футбол
«Сельта» продлила контракт с главным тренеромСпорт-Экспресс 00:56
"Сельта" объявила о подписании нового контракта с главным тренером Франом Эскрибой. Соглашение с 54-летним испанцем рассчитано до 2021 года. Эскриба в марте возглавил команду и помог ей избежать вылета во второй по силей дивизион.
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Авто
Новый кроссовер Kia для России: опубликовано первое фото салона
Обновлено в 04:15
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Религия
Мэр Екатеринбурга встретится со сторонниками возведения храма
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в четверг встретится со сторонниками возведения храма святой Екатерины, сообщает администрация города.
Обновлено вчера в 09:52
Общество
Forbes обнародовал рейтинг самых богатых наследников в России
В рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров, составленный журналом Forbes, вошли 48 представителей второго поколения.
Обновлено в 04:19
Политика
Представитель Зеленского в Верховной раде предложил сократить число депутатов
Представитель президента Украины Зеленского в Верховной раде Стефанчук предложил сократить количество депутатов парламента.
Обновлено в 01:01
Общество
Для менделеевских выпускников 25 мая прозвенит последний звонок
Последний звонок в школах города и района прозвенит 25 мая в 10 часов.
Обновлено 21 мая в 06:59
Гаджеты
Microsoft представила обновление для Windows 10
Компания Microsoft выпустила масштабное обновление для самой актуальной ныне версии Windows.
Обновлено вчера в 03:02
Политика
В ДНР вынесли первый приговор по делу об убийстве Гиви
Обновлено вчера в 22:17
Музыка
Лазарев оценил выступления конкурентов на «Евровидении»
Обновлено в 02:50
Общество
Почти половина россиян выступила за равные права для геев
Какие социальные группы наиболее толерантны Почти 40% россиян нейтрально относятся к ЛГБТ, а чуть больше половины (56%) все же заявили о своем негативном отношении.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Украинские спецслужбы причастны к волне ложных минирований в РФ — МГБ ЛНР
Как передавало ИА REGNUM, ранее по городам России прокатилась волна ложных сообщений о минировании различных объектов инфраструктуры — вокзалов, аэропортов, торгово-развлекательных центров и других мест, в которых наблюдаются крупные скопления людей.
Обновлено в 02:36
Экономика
Forbes назвал самые дорогие бренды мира
Apple девятый год подряд возглавила топ-10 самых дорогих брендов по версии Forbes.
Обновлено в 04:10
Происшествия
СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани
По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.
Обновлено в 03:50
Наука
Самый древний в мире гриб нашли в Канаде
Ранее самыми древними окаменелыми грибами считались находки из Шотландии, которые относились к девонскому периоду (410 млн лет назад), и Висконсина (ордовикский период, 450 млн лет назад).
Обновлено в 01:02
Экономика
Банк России выступил против запрета микрофинансирования
Банк России выступает против запрета микрофинансирования, так как люди могут пойти за займами к нелегальным кредиторам.
Обновлено в 04:05
Политика
В странах ЕС сегодня стартуют выборы в Европейский парламент
Сегодня начинаются выборы в Европарламент. Великобритания тоже принимает в них участие.
Обновлено в 00:10
Происшествия
В Москве врачи спасли жизнь упавшей с 4 этажа девочке
Обновлено в 03:48
Авто
Большинство дилеров Ford продолжат работать в России
«После решения Ford сконцентрироваться на развитии сегмента коммерческого автотранспорта, компания предложила дилерам продолжить сотрудничество по двум направлениям: продажа и обслуживание Ford Transit, а также сервисное обслуживание легковых автомобилей или только сервисное обслуживание», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 07:25
Шоу-бизнес
«Второй Чумак»: на могиле Началовой заряжают воду и крем
Обновлено в 02:58
Футбол
РФС обсуждает новый формат лимита на легионеров
Рассматривались несколько форматов лимита: нынешний «6+5» на поле, а также «8+17» и «7+18» в заявке на сезон.
Обновлено в 02:10
Культура
Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:32
Авто
Представлены 9 необычных модификаций УАЗ «Патриот»
В 2013 году был представлен снегоболотоход «Ямал», построенный на агрегатах серийного УАЗ «Патриот».
Обновлено в 02:43
Общество
Продажи поддельных документов в России выросли в пять раз
В российском сегменте интернета резко выросло количество сайтов, торгующих поддельными документами, рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре.
Обновлено вчера в 18:25
Гаджеты
Российский планшет заработал на отечественной ОС «Аврора»
Компании «Открытая мобильная платформа» (ОМП) и «Аквариус» объявили о портировании российской мобильной операционной системы «Аврора» на планшеты производства «Аквариуса».
Обновлено вчера в 04:50
Кино
Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»
Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.
Обновлено 21 мая в 08:30
Футбол
«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА часть билетов на финал Лиги Европы
Лондонские "Арсенал" и "Челси" вернут УЕФА более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы в Баку, передает The Times.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
МИД Турции опроверг сообщения об ультиматуме США по С-400
Ранее телеканал CNBC сообщил, что Вашингтон дал Анкаре две недели на то, чтобы отказаться от С-400.
Обновлено в 02:00
Политика
Саакашвили просит Зеленского вернуть ему украинское гражданство
Экс-глава Грузии Михаил Саакашвили обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство.
Обновлено вчера в 15:37
Экономика
Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда
Зачем менять статус внебюджетных фондов Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
Обновлено вчера в 23:56