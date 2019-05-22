«Сельта» продлила контракт с главным тренеромРИА Новости вчера в 15:10

Главный тренер испанской "Сельты" Фран Эскриба продлил контракт на два года, сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Эскриба возглавил команду из Виго в марте текущего года, сменив в должности португальца Мигеля Кардозу.

Энергетика Цены на нефть упали за день почти на 2% Цены на нефть марки Brent за день упали на 1,98%. Стоимость июньских фьючерсов, по данным на 22:47 мск, составляет $70,72.

Политика Порошенко прокомментировал возбужденное против него дело Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что заведенное против него Государственным бюро расследований уголовное дело в связи с инцидентом в Керченском проливе является попыткой переложить ответственность с России на него.

Экономика «Ъ» рассказал о планах по созданию центра квантовых технологий До 2024 года в отрасль предлагается вложить 43,85 млрд рублей, из них 21,41 млрд рублей придется на гранты для разработки и применения технологий, еще 6,8 млрд рублей - на проекты по внедрению разработок, 5,4 млрд рублей - на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд рублей - на поддержку компаний-лидеров.

Кино Дэниел Крэйг перенесёт операцию после травмы на съёмках бондианы Британский актёр Дэниел Крэйг, который исполняет роль агента 007, перенесёт операцию на лодыжке после травмы, полученной во время съёмок 25-й киноленты о Джеймсе Бонде на Ямайке.

Политика The Times: Тереза Мэй объявит об отставке 24 мая Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена объявить об отставке в пятницу, 24 мая, сообщила газета The Times со ссылкой на сторонников политика.

Политика В НАТО призвали Россию покинуть Крым НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.

Экономика Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.

Происшествия Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.

Авто В АвтоВАЗе рассказали о новой Lada Granta Cross Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.

Футбол Роналдо хочет пригласить Винисиуса в «Вальядолид» Президент "Вальядолида" Роналдо намерен пригласить в свой клуб нападающего "Реала" Винисиуса. Речь идет об аренде молодого футболиста.

Финансы Россияне оказались владельцами большей части госдолга России в евро Министерство финансов России в конце прошлого года выпустило редкие еврооблигации на 1 млрд евро.

Политика Пушков предрек крах «украинской мечты» Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова заместителя главы администрации президента Украины Вадима Пристайко о том, что ЕС и НАТО являются для страны партнерами, без которых она "не выживет", выразив мнение, что надеждам украинских властей на "хорошую жизнь за чужой счет" не суждено сбыться.

Музыка Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования "Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.

Шоу-бизнес Сын Жанны Фриске отдал «Русфонду» часть долга семьи артистки Маленький сын Жанны Фриске, представителем которого является Дмитрий Шепелев, отдал «Русфонду» часть крупного долга семьи российской артистки.

Политика Зеленский подписал указ о роспуске Рады и назначил выборы на 21 июля Президент Украины Владимир Зеленский подписал сегодня указ о досрочном роспуске Верховной рады, Тем же указом он назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля.

Авто Названа цена российского электромобиля Zetta За 450 тысяч рублей можно будет приобрести электромобиль в базовой комплектации — с передним приводом и батареей, емкости которой хватит на 200 км пути.

Происшествия В Италии разбился автобус с российскими туристами По данным информационного агентства ANSA, в среду, 22 мая, в итальянской Сиене произошло серьёзное ДТП с участием туристического автобуса.

Экономика Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства» Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалованье на зарплатные карты, не интересуется условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром.

Общество Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать Летом и осенью 2018 года в Охотском море выловили почти 100 косаток и белух. Они содержатся в вольерах бухты Средней в Приморье.

Игры Издатель Firewatch анонсировал мини-консоль с рукояткой Внезапно разработчик и издатель Panic анонсировали желтую мини-консоль под названием PlayDate, на которой будет предустановлено 12 игр.