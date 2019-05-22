Футбол
«Сельта» продлила контракт с главным тренеромРИА Новости вчера в 15:10
Главный тренер испанской "Сельты" Фран Эскриба продлил контракт на два года, сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Эскриба возглавил команду из Виго в марте текущего года, сменив в должности португальца Мигеля Кардозу.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 03:09, Ашберн
Энергетика
Цены на нефть упали за день почти на 2%
Цены на нефть марки Brent за день упали на 1,98%. Стоимость июньских фьючерсов, по данным на 22:47 мск, составляет $70,72.
Обновлено вчера в 16:27
Политика
Порошенко прокомментировал возбужденное против него дело
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что заведенное против него Государственным бюро расследований уголовное дело в связи с инцидентом в Керченском проливе является попыткой переложить ответственность с России на него.
Обновлено вчера в 12:33
Экономика
«Ъ» рассказал о планах по созданию центра квантовых технологий
До 2024 года в отрасль предлагается вложить 43,85 млрд рублей, из них 21,41 млрд рублей придется на гранты для разработки и применения технологий, еще 6,8 млрд рублей - на проекты по внедрению разработок, 5,4 млрд рублей - на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд рублей - на поддержку компаний-лидеров.
Обновлено в 02:06
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:13
Кино
Дэниел Крэйг перенесёт операцию после травмы на съёмках бондианы
Британский актёр Дэниел Крэйг, который исполняет роль агента 007, перенесёт операцию на лодыжке после травмы, полученной во время съёмок 25-й киноленты о Джеймсе Бонде на Ямайке.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
В Хабаровском крае нашли тело одного из четырех пропавших рыбаков
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
В Китае женщина отдала за автомобиль 66 мешков с мелочью
Обновлено вчера в 20:01
Политика
The Times: Тереза Мэй объявит об отставке 24 мая
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена объявить об отставке в пятницу, 24 мая, сообщила газета The Times со ссылкой на сторонников политика.
Обновлено в 01:27
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Экономика
Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией
Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия
Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже
Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.
Обновлено в 02:47
Авто
В АвтоВАЗе рассказали о новой Lada Granta Cross
Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено вчера в 02:17
Футбол
Роналдо хочет пригласить Винисиуса в «Вальядолид»
Президент "Вальядолида" Роналдо намерен пригласить в свой клуб нападающего "Реала" Винисиуса. Речь идет об аренде молодого футболиста.
Обновлено вчера в 08:02
Финансы
Россияне оказались владельцами большей части госдолга России в евро
Министерство финансов России в конце прошлого года выпустило редкие еврооблигации на 1 млрд евро.
Обновлено вчера в 23:02
Общество
В Страсбургский суд подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Тиллерсон рассказал, что Путин лучше подготовился к встрече с Трампом
Обновлено вчера в 22:05
Политика
Пушков предрек крах «украинской мечты»
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова заместителя главы администрации президента Украины Вадима Пристайко о том, что ЕС и НАТО являются для страны партнерами, без которых она "не выживет", выразив мнение, что надеждам украинских властей на "хорошую жизнь за чужой счет" не суждено сбыться.
Обновлено вчера в 21:27
Музыка
Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования
"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой войне без СССР
Обновлено вчера в 17:34
Шоу-бизнес
Сын Жанны Фриске отдал «Русфонду» часть долга семьи артистки
Маленький сын Жанны Фриске, представителем которого является Дмитрий Шепелев, отдал «Русфонду» часть крупного долга семьи российской артистки.
Обновлено в 02:26
Политика
Зеленский подписал указ о роспуске Рады и назначил выборы на 21 июля
Президент Украины Владимир Зеленский подписал сегодня указ о досрочном роспуске Верховной рады, Тем же указом он назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля.
Обновлено 21 мая в 11:29
Авто
Названа цена российского электромобиля Zetta
За 450 тысяч рублей можно будет приобрести электромобиль в базовой комплектации — с передним приводом и батареей, емкости которой хватит на 200 км пути.
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия
В Италии разбился автобус с российскими туристами
По данным информационного агентства ANSA, в среду, 22 мая, в итальянской Сиене произошло серьёзное ДТП с участием туристического автобуса.
Обновлено вчера в 09:23
Футбол
«Арсенал» впервые в истории выступит в Лиге Европы
Обновлено вчера в 14:49
Экономика
Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»
Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалованье на зарплатные карты, не интересуется условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром.
Обновлено вчера в 22:45
Авто
Автомобили Ravon начнут собирать в России
Обновлено вчера в 22:57
Общество
Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать
Летом и осенью 2018 года в Охотском море выловили почти 100 косаток и белух. Они содержатся в вольерах бухты Средней в Приморье.
Обновлено вчера в 23:19
Игры
Издатель Firewatch анонсировал мини-консоль с рукояткой
Внезапно разработчик и издатель Panic анонсировали желтую мини-консоль под названием PlayDate, на которой будет предустановлено 12 игр.
Обновлено в 03:00
Политика
Захарова прокомментировала новые закупки США венесуэльской нефти
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на сообщения о возобновлении закупок венесуэльской нефти Соединенными Штатами Америки.
Обновлено в 02:22
Кино
Появились фото со съемок новых «Звездных войн»
В сети появились фотографии со съемок новой части "Звездных войн".
Обновлено вчера в 16:44