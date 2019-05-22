Футбол

«Сельта» продлила контракт с главным тренеромРИА Новости вчера в 15:10

Главный тренер испанской "Сельты" Фран Эскриба продлил контракт на два года, сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Эскриба возглавил команду из Виго в марте текущего года, сменив в должности португальца Мигеля Кардозу.
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«Сельта» продлила контракт с главным тренером, который спас клуб от вылета

Чемпионат02:26

Эскриба продлил контракт с «Сельтой»

Советский спорт02:02

«Сельта» продлила контракт с главным тренером

РИА Новостивчера в 15:10

Эскриба продлил контракт с «Сельтой»

Матч ТВвчера в 15:46

Эскриба продлил контракт с «Сельтой»

Sportbox.RUвчера в 15:46

«Сельта» продлила контракт с главным тренером

Спорт-Экспресс00:56

«Сельта» продлила контракт с главным тренером на два сезона

Soccer.ruвчера в 14:43
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The Times: Тереза Мэй объявит об отставке 24 мая

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена объявить об отставке в пятницу, 24 мая, сообщила газета The Times со ссылкой на сторонников политика.
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Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
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Экономика

Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией

Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
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Происшествия

Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже

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Авто

В АвтоВАЗе рассказали о новой Lada Granta Cross

Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
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Футбол

Роналдо хочет пригласить Винисиуса в «Вальядолид»

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Россияне оказались владельцами большей части госдолга России в евро

Министерство финансов России в конце прошлого года выпустило редкие еврооблигации на 1 млрд евро.
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Тиллерсон рассказал, что Путин лучше подготовился к встрече с Трампом

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"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
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Маленький сын Жанны Фриске, представителем которого является Дмитрий Шепелев, отдал «Русфонду» часть крупного долга семьи российской артистки.
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Названа цена российского электромобиля Zetta

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По данным информационного агентства ANSA, в среду, 22 мая, в итальянской Сиене произошло серьёзное ДТП с участием туристического автобуса.
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Издатель Firewatch анонсировал мини-консоль с рукояткой

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В сети появились фотографии со съемок новой части "Звездных войн".
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Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из города Виго в провинции Понтеведра в автономном сообществе Галисия. Основан 23 августа 1923 года путём объединения двух клубов - «Спортинг» и «Фортуна». Название связано с тем, что кельты в своё время оставили свой след в Галисии.
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