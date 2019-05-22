Футбол

«Сельта» продлила контракт с главным тренером на два сезонаSoccer.ru вчера в 14:43

Руководство "Сельты" продолжает доверять главному тренеру команды Франу Эскрибе и продлило с ним контракт на два сезона. Напомним, что 54-летний специалист возглавил команду из Виго в марте и спас ее от вылета из Примеры. Под руководством Эскрибы "Сельта" завершила сезон на 17-м месте.
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«Сельта» продлила контракт с главным тренером, который спас клуб от вылета

Чемпионат02:26

Эскриба продлил контракт с «Сельтой»

Sportbox.RUвчера в 15:46

«Сельта» продлила контракт с главным тренером

Спорт-Экспресс00:56

Эскриба продлил контракт с «Сельтой»

Матч ТВвчера в 15:46

Эскриба продлил контракт с «Сельтой»

Советский спорт02:02

«Сельта» продлила контракт с главным тренером

РИА Новостивчера в 15:10

«Сельта» продлила контракт с главным тренером на два сезона

Soccer.ruвчера в 14:43
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Футбол

РФС обсуждает новый формат лимита на легионеров

В Москве состоялось заседание рабочей группы комитета профессионального футбола РФС, на котором обсуждались варианты лимита на легионеров в чемпионате России.
Обновлено в 02:10
Общество

Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России

Самым богатым наследником России стал сын крупнейшего акционера "Лукойла" Вагита Аликперова - Юсуф. Его состояние - 21,8 млрд долларов.
Обновлено в 04:58
Музыка

Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования

"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия

Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей

Потерпевшая по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" потребовала выплатить ей 100 миллионов рублей за гибель дочери.
Обновлено в 02:31
Общество

Участок недостроенного метро в Омске решили залить цементом

Правительство Омской области решило изменить способ консервации участка омского метро от станции «Рабочая» до станции «Маршала Жукова» с «сухого» на «мокрый», передает портал «Омск-информ».
Обновлено в 05:38
Политика

Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего

Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Происшествия

На подмосковном оборонном заводе прогремел взрыв

Обновлено в 04:37
Политика

МВД предлагает ввести в школах должность замдиректора по безопасности

Новая должность, для которой в МВД уже разработали инструкции, должна закрыть проблему.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Политика

Пушков напомнил, что Украина всегда выживала за чей-то счет

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова замглавы администрации нового президента Украины Вадима Пристайко, который заявил, что Киев не сможет выжить без поддержки НАТО и ЕС.
Обновлено вчера в 15:37
Экономика

Как Свердловская область осваивает инновационное предпринимательство

Как Свердловская область осваивает инновационное предпринимательство Через шесть лет инновационные предприятия могут обеспечить треть валового регионального продукта в Свердловской области — таковы прогнозы местных властей.
Обновлено 21 мая в 22:29
Политика

В Кремле прокомментировали опрос ВЦИОМ о храме в Екатеринбурге

Москва не будет вмешиваться в ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя результаты опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 05:45
Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Политика

Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады

Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ о роспуске Верховной рады вступил в силу, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:11
Происшествия

В Минздраве объяснили ночевку инвалида на горе подгузников

Инвалид, ночевавший в куче подгузников на пороге городской больницы №1 Еманжелинска Челябинской области, был без документов, сильно пьян и буянил.
Обновлено в 04:53
Общество

«Макдоналдс» открыл в Швеции ресторан для пчел

«Макдоналдс» построил в Швеции миниатюрную версию своего заведения для пчел. Это полноценный улей под названием McHive, пишет AdWeek.
Обновлено вчера в 14:58
Кино

Джеффри Раш получил рекордную сумму компенсации по иску за клевету

Актер Джеффри Раш получил рекордную для Австралии сумму в размере 1,9 миллиона долларов США в качестве компенсации после выигранного иска о клевете против сиднейского таблоида Daily Telegraph за сообщения, обвиняющие его в "ненадлежащем поведении" по отношению к женщине, с которой он вместе снимался, сообщает австралийская телерадиокорпорация ABC.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Священник Троице-Серигевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.
Обновлено в 04:34
Происшествия

В ДТП с автобусом в Италии погибла россиянка

Число граждан РФ, раненных в ДТП с автобусом в Тоскане, увеличилось. Стало также известно об одной погибшей.
Обновлено вчера в 11:10
Культура

Алсу в первый раз прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

По словам Алсу, участники шоу были «втянуты в какие-то игры». Певица добавила, что она надеется на то, что все в результате будет хорошо.
Обновлено вчера в 08:42
Авто

Audi e-tron получил пять звезд в краш-тестах Euro NCAP

Обновлено вчера в 07:14
Футбол

Черчесов объявил состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020

Обновлено в 05:18
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

Обновлено в 03:50
Происшествия

Задержанные в Астрахани экстремисты планировали теракты

Задержанные в Астрахани три члена праворадикальной группы планировали совершить в России террористические акты с помощью самодельных мин и фугасов.
Обновлено в 05:37
Здоровье

Диетолог рекомендовала заменить колбасу в окрошке нежирным мясом птицы

"Колбасу и ветчину, в которых содержится большое количество соли и насыщенных жиров, рекомендуется заменить нежирными диетическими сортами отварного мяса или птицы (цыпленок, индейка или кролик), в некоторых рецептах можно отдать предпочтение отварной рыбе (судак или горбуша)", – отметила Стародубова.
Обновлено в 02:39
Футбол

Кикнадзе высказался о будущем Семина в «Локомотиве»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе объявил, что Юрий Семин продолжит работу на посту главного тренера команды.
Обновлено в 04:06
Технологии

Сбербанк тестирует переводы со снятием наличных без карты

Новый онлайн-сервис Сбербанка позволит клиентам банка делать переводы людям, не имеющим карт или счета, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 10:39
Финансы

Набиуллина считает реальным достижение ставок по ипотеке 8%

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина считает реальным достижение ставок по ипотеке 8%, однако затрудняется прогнозировать, в каком году это произойдет.
Обновлено в 05:11
Экономика

«Приватбанк» подал иск в суд США против Коломойского

«Приватбанк», который был национализирован на Украине, подал иск против бывшего владельца кредитного учреждения Игоря Коломойского в США, пишет 23 мая «112 Украина».
Обновлено в 05:22
Происшествия

Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже

Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.
Обновлено в 02:47
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