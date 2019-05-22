Футбол
«Сельта» продлила контракт с главным тренером на два сезонаSoccer.ru вчера в 14:43
Руководство "Сельты" продолжает доверять главному тренеру команды Франу Эскрибе и продлило с ним контракт на два сезона. Напомним, что 54-летний специалист возглавил команду из Виго в марте и спас ее от вылета из Примеры. Под руководством Эскрибы "Сельта" завершила сезон на 17-м месте.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 06:12, Ашберн
Футбол
РФС обсуждает новый формат лимита на легионеров
В Москве состоялось заседание рабочей группы комитета профессионального футбола РФС, на котором обсуждались варианты лимита на легионеров в чемпионате России.
Обновлено в 02:10
Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России
Самым богатым наследником России стал сын крупнейшего акционера "Лукойла" Вагита Аликперова - Юсуф. Его состояние - 21,8 млрд долларов.
Обновлено в 04:58
Музыка
Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования
"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей
Потерпевшая по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" потребовала выплатить ей 100 миллионов рублей за гибель дочери.
Обновлено в 02:31
Общество
Участок недостроенного метро в Омске решили залить цементом
Правительство Омской области решило изменить способ консервации участка омского метро от станции «Рабочая» до станции «Маршала Жукова» с «сухого» на «мокрый», передает портал «Омск-информ».
Обновлено в 05:38
Политика
Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Происшествия
На подмосковном оборонном заводе прогремел взрыв
Обновлено в 04:37
Политика
МВД предлагает ввести в школах должность замдиректора по безопасности
Новая должность, для которой в МВД уже разработали инструкции, должна закрыть проблему.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Политика
Пушков напомнил, что Украина всегда выживала за чей-то счет
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова замглавы администрации нового президента Украины Вадима Пристайко, который заявил, что Киев не сможет выжить без поддержки НАТО и ЕС.
Обновлено вчера в 15:37
Экономика
Как Свердловская область осваивает инновационное предпринимательство
Как Свердловская область осваивает инновационное предпринимательство Через шесть лет инновационные предприятия могут обеспечить треть валового регионального продукта в Свердловской области — таковы прогнозы местных властей.
Обновлено 21 мая в 22:29
Политика
В Кремле прокомментировали опрос ВЦИОМ о храме в Екатеринбурге
Москва не будет вмешиваться в ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя результаты опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 05:45
Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Политика
Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады
Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ о роспуске Верховной рады вступил в силу, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:11
Происшествия
В Минздраве объяснили ночевку инвалида на горе подгузников
Инвалид, ночевавший в куче подгузников на пороге городской больницы №1 Еманжелинска Челябинской области, был без документов, сильно пьян и буянил.
Обновлено в 04:53
Общество
«Макдоналдс» открыл в Швеции ресторан для пчел
«Макдоналдс» построил в Швеции миниатюрную версию своего заведения для пчел. Это полноценный улей под названием McHive, пишет AdWeek.
Обновлено вчера в 14:58
Кино
Джеффри Раш получил рекордную сумму компенсации по иску за клевету
Актер Джеффри Раш получил рекордную для Австралии сумму в размере 1,9 миллиона долларов США в качестве компенсации после выигранного иска о клевете против сиднейского таблоида Daily Telegraph за сообщения, обвиняющие его в "ненадлежащем поведении" по отношению к женщине, с которой он вместе снимался, сообщает австралийская телерадиокорпорация ABC.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре
Священник Троице-Серигевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В ДТП с автобусом в Италии погибла россиянка
Число граждан РФ, раненных в ДТП с автобусом в Тоскане, увеличилось. Стало также известно об одной погибшей.
Обновлено вчера в 11:10
Культура
Алсу в первый раз прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
По словам Алсу, участники шоу были «втянуты в какие-то игры». Певица добавила, что она надеется на то, что все в результате будет хорошо.
Обновлено вчера в 08:42
Авто
Audi e-tron получил пять звезд в краш-тестах Euro NCAP
Обновлено вчера в 07:14
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
Обновлено в 03:50
Происшествия
Задержанные в Астрахани экстремисты планировали теракты
Задержанные в Астрахани три члена праворадикальной группы планировали совершить в России террористические акты с помощью самодельных мин и фугасов.
Обновлено в 05:37
Здоровье
Диетолог рекомендовала заменить колбасу в окрошке нежирным мясом птицы
"Колбасу и ветчину, в которых содержится большое количество соли и насыщенных жиров, рекомендуется заменить нежирными диетическими сортами отварного мяса или птицы (цыпленок, индейка или кролик), в некоторых рецептах можно отдать предпочтение отварной рыбе (судак или горбуша)", – отметила Стародубова.
Обновлено в 02:39
Футбол
Кикнадзе высказался о будущем Семина в «Локомотиве»
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе объявил, что Юрий Семин продолжит работу на посту главного тренера команды.
Обновлено в 04:06
Технологии
Сбербанк тестирует переводы со снятием наличных без карты
Новый онлайн-сервис Сбербанка позволит клиентам банка делать переводы людям, не имеющим карт или счета, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 10:39
Финансы
Набиуллина считает реальным достижение ставок по ипотеке 8%
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина считает реальным достижение ставок по ипотеке 8%, однако затрудняется прогнозировать, в каком году это произойдет.
Обновлено в 05:11
Экономика
«Приватбанк» подал иск в суд США против Коломойского
«Приватбанк», который был национализирован на Украине, подал иск против бывшего владельца кредитного учреждения Игоря Коломойского в США, пишет 23 мая «112 Украина».
Обновлено в 05:22
Происшествия
Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже
Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.
Обновлено в 02:47