«Сельта» продлила контракт с главным тренером на два сезонаSoccer.ru вчера в 14:43

Руководство "Сельты" продолжает доверять главному тренеру команды Франу Эскрибе и продлило с ним контракт на два сезона. Напомним, что 54-летний специалист возглавил команду из Виго в марте и спас ее от вылета из Примеры. Под руководством Эскрибы "Сельта" завершила сезон на 17-м месте.

«Сельта» продлила контракт с главным тренером на два сезона

Футбол РФС обсуждает новый формат лимита на легионеров В Москве состоялось заседание рабочей группы комитета профессионального футбола РФС, на котором обсуждались варианты лимита на легионеров в чемпионате России.

Общество Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России Самым богатым наследником России стал сын крупнейшего акционера "Лукойла" Вагита Аликперова - Юсуф. Его состояние - 21,8 млрд долларов.

Музыка Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования "Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.

Происшествия Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей Потерпевшая по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" потребовала выплатить ей 100 миллионов рублей за гибель дочери.

Общество Участок недостроенного метро в Омске решили залить цементом Правительство Омской области решило изменить способ консервации участка омского метро от станции «Рабочая» до станции «Маршала Жукова» с «сухого» на «мокрый», передает портал «Омск-информ».

Политика Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.

Политика МВД предлагает ввести в школах должность замдиректора по безопасности Новая должность, для которой в МВД уже разработали инструкции, должна закрыть проблему.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских поженились Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

Политика Пушков напомнил, что Украина всегда выживала за чей-то счет Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова замглавы администрации нового президента Украины Вадима Пристайко, который заявил, что Киев не сможет выжить без поддержки НАТО и ЕС.

Экономика Как Свердловская область осваивает инновационное предпринимательство Как Свердловская область осваивает инновационное предпринимательство Через шесть лет инновационные предприятия могут обеспечить треть валового регионального продукта в Свердловской области — таковы прогнозы местных властей.

Политика В Кремле прокомментировали опрос ВЦИОМ о храме в Екатеринбурге Москва не будет вмешиваться в ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя результаты опроса ВЦИОМ.

Общество Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.

Политика Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ о роспуске Верховной рады вступил в силу, передает РИА "Новости".

Происшествия В Минздраве объяснили ночевку инвалида на горе подгузников Инвалид, ночевавший в куче подгузников на пороге городской больницы №1 Еманжелинска Челябинской области, был без документов, сильно пьян и буянил.

Общество «Макдоналдс» открыл в Швеции ресторан для пчел «Макдоналдс» построил в Швеции миниатюрную версию своего заведения для пчел. Это полноценный улей под названием McHive, пишет AdWeek.

Кино Джеффри Раш получил рекордную сумму компенсации по иску за клевету Актер Джеффри Раш получил рекордную для Австралии сумму в размере 1,9 миллиона долларов США в качестве компенсации после выигранного иска о клевете против сиднейского таблоида Daily Telegraph за сообщения, обвиняющие его в "ненадлежащем поведении" по отношению к женщине, с которой он вместе снимался, сообщает австралийская телерадиокорпорация ABC.

Происшествия Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре Священник Троице-Серигевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.

Происшествия В ДТП с автобусом в Италии погибла россиянка Число граждан РФ, раненных в ДТП с автобусом в Тоскане, увеличилось. Стало также известно об одной погибшей.

Культура Алсу в первый раз прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети» По словам Алсу, участники шоу были «втянуты в какие-то игры». Певица добавила, что она надеется на то, что все в результате будет хорошо.

Происшествия Задержанные в Астрахани экстремисты планировали теракты Задержанные в Астрахани три члена праворадикальной группы планировали совершить в России террористические акты с помощью самодельных мин и фугасов.

Здоровье Диетолог рекомендовала заменить колбасу в окрошке нежирным мясом птицы "Колбасу и ветчину, в которых содержится большое количество соли и насыщенных жиров, рекомендуется заменить нежирными диетическими сортами отварного мяса или птицы (цыпленок, индейка или кролик), в некоторых рецептах можно отдать предпочтение отварной рыбе (судак или горбуша)", – отметила Стародубова.

Футбол Кикнадзе высказался о будущем Семина в «Локомотиве» Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе объявил, что Юрий Семин продолжит работу на посту главного тренера команды.

Технологии Сбербанк тестирует переводы со снятием наличных без карты Новый онлайн-сервис Сбербанка позволит клиентам банка делать переводы людям, не имеющим карт или счета, сообщает РБК.

Финансы Набиуллина считает реальным достижение ставок по ипотеке 8% Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина считает реальным достижение ставок по ипотеке 8%, однако затрудняется прогнозировать, в каком году это произойдет.

Экономика «Приватбанк» подал иск в суд США против Коломойского «Приватбанк», который был национализирован на Украине, подал иск против бывшего владельца кредитного учреждения Игоря Коломойского в США, пишет 23 мая «112 Украина».