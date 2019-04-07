Футбол
«Сельта» покинула зону вылета, обыграв «Реал Сосьедад»Евро-футбол.ру вчера в 14:50
Подходит к концу 31-й тур испанской Ла Лиги. "Сельта" играла с "Реал Сосьедадом" и уступила в первом тайме, пропустив с пенальти от Жозе Виллиана. Впрочем после перерыва автор первого мяча был удален, и команда из Виго забила трижды, что позволило ей покинуть зону вылета - 3:1.
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